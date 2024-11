Jessica Senesi: “Non farti ingannare dalle apparenze. Ho una storia che merita di essere ascoltata”

J essica Senesi non è solo una donna transgender. È una persona coraggiosa e determinata, che ha imparato ad affrontare i pregiudizi. Lei stessa ci racconta come.

Prova a guardare il profilo Instagram di Jessica Senesi. Ti colpiranno subito 3 cose. La sua figura elegante e il suo sguardo dolce ma determinato, innanzi tutto. Poi i suoi contenuti da attivista, incentrati in primis sul tema della transizione e sui diritti LGBTQIA+. E ancora, altri contenuti che trattano sempre i suddetti argomenti, ma attraverso l’utilizzo dell’ironia e dell’autoironia: meme e parodie che strappano sorrisi e al contempo inviano messaggi fortissimi. Ma sai che c’è? Proprio l’ironia e l’autoironia, per Jessica, in realtà sono strumenti di autodifesa. E lei deve difendersi da sempre.

Jessica è una persona meravigliosa, però più di qualcuno la considera “solo una donna transgender”. Lottare contro i pregiudizi non è affatto facile, lei deve farlo ogni giorno. Per fortuna le eccezioni non mancano, anzi aumentano. Lo dimostra anche il crescente numero dei suoi followers. Anche grazie alla sua determinazione. Anziché lasciarsi abbattere, ha preso due decisioni: continuare a seguire la sua strada ed esporsi in prima persona per dare supporto a chi condivide la sua situazione e il suo sentire. Offrire un contributo concreto affinché l’inclusività diventi una realtà e non sia più un obiettivo da raggiungere.

Quei pregiudizi nascosti dietro sguardi incerti

Una donna forte e determinata, Jessica Senesi. Ironica e autoironica, questo è chiaro. Però mantenere questo atteggiamento positivo, a volte, viene tutt'altro che naturale. “Mentre bevo il mio caffè la mattina – ci racconta – capita di chiedermi se sarò abbastanza forte. Tra incertezze e insicurezze, spesso non riesco a pensare che sarà una buona giornata”. Si tuffa nel lavoro e nelle responsabilità, che diventano quasi uno scudo e un balsamo. Ci mette sempre una grande carica di entusiasmo. “Ma quando mi fermo – ammette – sento gli sguardi e i pregiudizi nascosti dietro sorrisi incerti”.

La sua identità di donna transgender diventa un filtro per gli altri. E nonostante abbia ormai le spalle larghe, non è raro che si ritrovi ancora a chiedersi quanto peso dare ai giudizi esterni. Ecco, è in quei "momenti down" che entrano in scena loro: “Gli amici veri, che mi conoscono e mi accettano”. Il cielo torna a farsi colorato, “la mia identità smette di essere un problema e diventa solo parte di me”. Tira un bel respiro, si rilassa e ricorda la cosa più importante: “Nonostante tutto, sono libera e forte”.

Le apparenze sono un inganno

Jessica Senesi lo dice a ognuna di noi: “Non farti ingannare dalle apparenze. Ho una storia che merita di essere ascoltata”. E andando al di là delle apparenze, troppo spesso dannose se non distruttive, scopriamo un percorso di vita che può insegnare tanto. A tutti. Jessica è di Bologna, ha 26 anni. Nel 2016 ha deciso di affrontare il percorso della transizione di genere, scontrandosi subito contro un muro. Un muro fatto dalla mancanza delle informazioni necessarie, dalla difficoltà a individuare le persone giuste con cui parlare, da una lunga serie di tabù. Eppure, ostinata e fortemente motivata, lei quel muro è riuscito ad abbatterlo.

E poi ha sentito la necessità di dare agli altri ciò che era mancato a lei. Ha cominciato a usare i social per arginare quella disinformazione, ponendosi anche come punto di riferimento. Oggi è una content creator molto apprezzata, ma soprattutto un’attivista. Non ha la presunzione di considerarsi un’esperta e non perde occasione per sottolinearlo, ma è anche consapevole di quanto possa essere utile condividere la propria esperienza. Utile sotto ogni punto di vista. Jessica è lì, invita a non avere paura. Non la fa affatto facile, intendiamoci. Però ci tiene a diffondere anche... iniezioni di ottimismo. E quando capitano quelle giornate un po’ così… Beh, si affida sempre alle potenti armi dell’ironia e dell’amore!

