B ellissima, camaleontica e vulcanica, ha perso l'udito all'età di 4 anni. Ma poi è riuscita a riconquistarlo, armandosi di coraggio e determinazione. E ha realizzato il sogno più grande: diventare modella.

Elisabetta Rossi è una di quelle persone che ti entrano nel cuore al primo istante: è bella (e luminosa) come il sole e la sua semplicità disarmante si percepisce al primo sguardo. Poi le parli e capisci che lei non è bella solo fuori: dentro, se possibile, lo è ancora di più. E non è semplice solo a guardarla; semplice lo è davvero. E quello è il suo pregio più grande, insieme alla delicatezza nelle movenze e nel raccontarti la sua storia.

Quando ti racconta che è nata due volte, in ospedale, la prima con il parto, la seconda a 17 anni con un’operazione che le ha restituito l’udito, lo fa con il sorriso e… Ti fa toccare con mano l’importanza delle piccole cose. E quando la vedi muoversi con grazia e naturalezza sul nostro set, ti insegna che con forza e coraggio si può arrivare dove si vuole, e che come si dice “sky is the limit”. Lei non solo ha imparato ad amarsi; ha imparato anche ad ascoltarsi, a scavare in fondo al suo cuore. E ha trovato la felicità: diventare modella è stata la strada.

Credits: Chiara Rossi/TheWom

Quella forza e quella felicità, in un tripudio di good vibes, nel nostro editoriale si vede tutta: si vede quando il lenzuolo bianco che indossa si tinge dei colori di cui è fatta la vita, si vede nel suo sguardo fiero quando sfoglia i suoi posati da modella. Si vede nella passione per l’arte quale fonte di espressione di se stessa che l’ha sempre accompagnata.

Credits: Chiara Rossi/TheWom

E lei, oltre che con le sue parole toccanti e l’eleganza dei movimenti, sul nostro set il suo state of mind lo esprime con i look: lucenti e brillanti come la gioia che emana ma anche semplici come la sua anima, che esplode in una vistosissima palette di colori intensi su tela attraverso la sua arte. Ma vediamo nel dettaglio cosa indossa!

Credits: Chiara Rossi/TheWom

Sguardo fiero e magnetico, perfettamente a suo agio nello studio del fotografo, Elisabetta indossa un maxi pull morbido grigio a collo alto su jeans skinny. E a completare questo outfit casual, un paio di sneakers che richiamano la tonalità del maglione. Un ensemble impeccabile nella sua semplicità.

Credits: Chiara Rossi/TheWom

Basta un solo capo per ottenere un look di grande impatto, da vera party girl. Elisabetta Rossi sfoggia uno slip dress corto tempestato di paillettes viola. E le paillettes, lo sappiamo bene, sono tra i più forti trend del momento. Sensualità alle stelle!

Credits: Chiara Rossi/TheWom

Circondata da foto che la ritraggono in tutto il suo splendore, Elisabetta Rossi sfoggia un look Barbiecore: un romantico abito fucsia giocato sul layering, che restituisce un intrigante effetto vedo-non-vedo. La gonna è plissettata, lo scollo a V arricchito da drappeggi. La sottile cintura rosa è il dettaglio glam da 10 e lode.

Credits: Chiara Rossi/TheWom

Elisabetta dà un tocco new grunge al suo outfit indossando una camicia a quadri black&white. E annodandola in vita, per un effetto cropped. Jeans skinny, a loro volta cropped, e sneakers: et voilà, il gioco è fatto. Elisabetta è pronta a scatenarsi con pennelli e vernici, completando l’opera che – attraverso i colori – rappresenta la sua energia e la sua gioia di vivere!

Credits: Chiara Rossi/TheWom

… Ma la gioia di vivere che anima (da sempre!) Elisabetta trova perfetta espressione anche in questo completo sparkling nei toni dell’arcobaleno, composto da un micro top con laccetti avvolti in vita e pantaloni dritti con dettagli in raso. Un twist anni Settanta che mette in risalto tutta la sua bellezza. Elisabetta guarda con orgoglio le sue foto, sorride compiaciuta. E in effetti sì: deve decisamente essere orgogliosa di se stessa!

Guardate qui il reel completo con il suo racconto!