Il progetto inclusivo messo in campo da Amazon con Ied Roma e Dalle Piane Cashmere si è concluso con la sfilata dei 25 dipendenti: un momento di festa e di emozioni.

Qualche tempo fa ti abbiamo raccontato di Dress Your Story Amazon, l’iniziativa ideata da Amazon per omaggiare l’unicità dei dipendenti per mezzo della moda e raccontare le loro storie. Un’iniziativa condivisa dallo IED – Istituto europeo di Design – e dall’azienda toscana Dalle Piane Cashmere. Ti abbiamo anche mostrato in anteprima alcuni bozzetti moda designati dagli allievi dello IED e ispirati proprio ai dipendenti in questione. Ebbene, ecco la bella notizia: il progetto di fashion design Dress Your Story Amazon è giunto al gran finale, i 25 protagonisti sono diventati modelli per un giorno e hanno sfilato presso il deposito di smistamento di Pioltello. Indossando proprio le creazioni ideate dagli studenti e realizzate da Dalle Piane Cashmere.

Sfilata del progetto Dress Your Story Amazon

L’importanza di esprimere se stessi

Il filo conduttore del progetto Dress Your Story Amazon, vogliamo ribadirlo anche qui, è il racconto dei singoli. Insieme, tutti questi racconti diventano una manifesto per sottolineare l’importanza di esprimere se stessi e le proprie attitudini. Anche sul luogo di lavoro.

Dopo aver conosciuto le storie personali dei dipendenti, dopo aver visto i bozzetti moda, dopo che le creazioni hanno preso forma… Beh, restava un ultimo passo: celebrare l’unicità con una vera e propria sfilata. E così è avvenuto. I look sono stati completati con capi e accessori disponibili su Amazon Fashion.

Evento conclusivo del progetto Dress Your Story Amazon

La diversità come valore aggiunto

“L’inclusione - spiega Mariangela Marseglia, country manager di Amazon.it e Amazon.es - è al centro della nostra visione aziendale. Siamo da sempre convinti che la diversità sia un valore aggiunto da supportare, alimentare e difendere. Non c’è evoluzione senza punti di vista e vissuti differenti”.

L’obiettivo di Dress Your Story è apparso chiaro fin dall’inizio: “utilizzare nuovi codici e nuove forme espressive, affidandoci alla creatività degli stilisti di domani. La moda è capace come pochi altri linguaggi di raccontare ed esprimere la società e i suoi mutamenti ed è per questo motivo che l’abbiamo scelta”.

“Indossare la propria storia – commenta Ivonne Cosciotti, sindaco di Pioltello – vuol dire saper vivere con il proprio passato guardando al futuro. Come sindaca di una città di 40 mila abitanti alle porte di Milano, che vede oltre 80 nazionalità tra i suoi residenti, vuol dire saper vivere e convivere con mille storie che guardano al passato cercando nel presente stimoli e opportunità. Grazie ad Amazon che ha voluto essere presente qui con una vision di questo tipo. Ho letto tutte le storie, uniche, bellissime: le storie di ognuno di noi”.

Team del progetto Dress Your Story Amazon

La bellezza dell’incontro

Il progetto Dress Your Story ha potuto concretizzarsi tramite l’incontro tra moda, eccellenza tessile italiana e unicità individuale. E ha trovato un ulteriore valore aggiunto nella creatività degli allievi di Ied Roma, ideatori del concept moda.

"Dress Your story – spiega Paola Pattacini, coordinatrice scuola Moda dello IED – è un progetto innovativo di tailor made, che crea una sinergia diretta tra il consumatore e il designer e porta con sé diversi ingredienti di successo. Mette la persona al centro delle sue esigenze, l’estro dei creativi a disposizione, per accogliere e reinterpretare i sogni dei protagonisti della passerella di oggi, e un’azienda leader del settore maglieria che ha tradotto il tutto in un abbigliamento portabile e all'avanguardia”.

Oltre ad affidarsi ai giovani, con Dress Your Story Amazon ha voluto porsi nuovamente al fianco dell’eccellenza italiana: “Originalità, cura per i dettagli e qualità – interviene Leonardo Dondini, responsabile e-commerce di Dalle Piane Cashmere – sono valori che da sempre contraddistinguono la nostra azienda e che condividiamo sia con Amazon che con i ragazzi di Ied Roma. Dress Your Story ha infatti rappresentato per Dalle Piane Cashmere non solo un’importante e inedita collaborazione, ma anche una nuova sfida che ha permesso di varcare ampiamente i confini di Prato e scoprire alcuni dei talenti nascenti del mondo della moda di domani”.

Momento dell'evento legato al progetto Dress Your Story Amazon