V i presentiamo in anteprima i bozzetti moda realizzati dagli studenti di Ied Roma nell'ambito del progetto Amazon Dress Your Story. Le ispirazioni? Arrivano dalle storie dei dipendenti!

Un’anteprima che presentiamo con molto piacere: i bozzetti moda ispirati ad alcuni dipendenti Amazon e creati dagli allievi di Ied – Istituto europeo di design - Roma. Entra così nel vivo Dress Your Story, il progetto di fashion design messo in campo da Amazon per valorizzare l’unicità dei propri dipendenti, e di conseguenza sottolineare l’importanza di principi come l’unicità, l’equità e l’inclusione. Per raggiungere l’obiettivo, vincente è stato l’incontro tra la moda, i racconti dei dipendenti stessi e l’eccellenza tessile italiana. Sì, perché nell’iniziativa è stata coinvolta anche la pmi toscana del tessile Dalle Piane Cashmere, azienda 100% Made in Italy che lavora il cashmere attraverso un percorso virtuoso nato e sviluppatosi a Prato, città nota in tutto il mondo per il suo distretto tessile. E presente sulla vetrina Made in Italy di Amazon sin dal 2015.

La moda diventa racconto di vita

Amazon ha svelato in anteprima i 25 bozzetti realizzati nell’ambito del progetto Amazon Dress Story e noi ve ne mostriamo alcuni. La cosa più bella è che gli studenti di Ied Roma hanno trovato linfa creativa proprio nelle storie, nei racconti e nelle passioni dei dipendenti coinvolti. È stato anche un modo decisamente originale per rappresentare i valori di equità, inclusione e diversità che permeano l’azienda.

Cimentandosi in una sfida del tutto nuova, i futuri designer sono partiti dal dialogo con i dipendenti per realizzare capi personalizzati. Ciascuna delle 25 proposte parla al cuore di chi le ispirate tramite forme, colori, pattern di stampa. La moda diventa racconto di vita.

E i singoli, nella loro unicità, s’incontrano per dare vita a un innovativo manifesto con cui Amazon ribadisce l’importanza di poter esprimere se stessi, anche sul luogo di lavoro. Solo così si può davvero creare un ambiente lavorativo più piacevole e stimolante, confrontandosi e proponendo idee.

Bozzetto moda ispirato alla storia di Roberta

Assaggi di storie

Vi facciamo conoscere alcuni dei dipendenti che hanno partecipato al progetto Amazon Dress Your Story. Roberta ha 47 anni, è originaria di Palermo e lavora come operatrice di magazzino presso il Centro di distribuzione di Novara. La sua passione? Creare nuovi oggetti tramite il riciclo creativo. In passato ha fatto i conti con una brutta malattia, che le ha trasmesso un profondo desiderio di trasmettere energia e positività. Il capo per lei è una sorta di tela da pittore: il verde abbraccia il rosa, in ondate che ricordano la macchia mediterranea. Il rosa e le linee sono anche un richiamo al colore della prevenzione del tumore al seno.

Giorgia è romana, ha 32 anni e lavora come senior label relationship manager per Amazon Music Italia, a Milano. Ama viaggiare, stare a contatto con la natura e studiare l’astrologia. Ha una passione per la luna, il colore viola e si definisce una gattara. Per lei è stata creata una maglia-vestito dalla linea asciutta e pulita. Nella scelta cromatica, si è scelto di valorizzare la sua passione per gli astri, con tonalità pastello sui toni del lilla. Le maniche riprendono un motivo pied de poule, su cui emergono profili di gatto.

Marco ha 51 anni ed è business lead – sports per Prime Video Italia. A suo agio con giacca e camicia, quando può s’infila il costume da bagno e va al mare, in barca vela o sul windsurf. Ha due figli e ama viaggiare con la moglie. Proprio i figli hanno ereditato la sua passione per lo sport e gli piace pensare che sia una sorta di fil rouge tra le generazioni che compongono la sua famiglia. La reference per il suo capo è dunque un pattern che richiama la forma del pallone; si tratta di un morbido cardigan, informale ma garbato, che si tinge della palette colori di Prime Video Italia.

Bozzetto moda ispirato alla storia di Marco

La sfilata: appuntamento da non perdere

“L’energia e la creatività dei giovani - commenta Elena Ceccolini, diversity, equity and inclusion operations manager di Amazon - rappresentano una risorsa di cui Amazon è assolutamente consapevole. Questo è un progetto che ha come fil rouge l’eccellenza. Del made in Italy, dello stile italiano e delle nostre persone”.

“Il lavoro di riflessione che i ragazzi hanno avuto la possibilità di svolgere – aggiunge Italo Marseglia, docente dello Ied – è stato una grandissima occasione di formazione professionale. Tutti gli studenti hanno parlato di senso di responsabilità nei confronti delle storie dei dipendenti che sono stati assegnati loro. Hanno dovuto imparare a mettersi nei panni dell’altro, cosa sicuramente non facile ma che permette di conoscere meglio anche se stessi, elemento essenziale per distinguersi nel mondo della moda”.

Il prossimo appuntamento con Dress Your Story è fissato in autunno, quando i dipendenti porteranno in passerella, durante una vera e propria sfilata di moda, le creazioni ideate da Ied Roma e realizzate da Dalle Piane Cashmere. L’evento si terrà presso l’innovativo deposito di smistamento di Pioltello.

Bozzetto moda ispirato alla storia di Giorgia