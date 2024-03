U na cascata di riccioli ribelli, un animo da guerriera: Annick oggi è una donna sicura di sé, ma in passato non riusciva ad accettarsi e volersi bene. Poi ha trovato le chiavi per avviare il più grande cambiamento della sua vita.

La prima cosa che colpisce di Annick Anoman sono i suoi capelli afro. Una cascata di riccioli fitti, ribelli, perfetti nel loro disordine. Oggi Annick ne va fiera, ma non è sempre stato così. Anzi, proprio i capelli sono stati un suo grande cruccio. Di più: un complesso. Che per lungo tempo ha minato la sua autostima: “Sono una ragazza molto determinata – ci racconta - ma non avrei detto questo di me qualche anno fa. È come se negli ultimi anni avessi scoperto la mia vera identità, sentendomi finalmente in sintonia con me stessa”. La sua storia regala grandi emozioni e può essere di esempio per tante ragazze che faticano ad accettarsi e amarsi.

Annick Anoman ha 24 anni. Vive da sempre a Milano, ma le sue origini sono da ricercare nella Costa d’Avorio e nel Madagascar. Fin da piccola, la sua immagine riflessa allo specchio le ha causato un senso di malessere: “I miei capelli non corrispondevano agli standard di bellezza, o meglio: non c’era rappresentazione per quanto riguarda i capelli afro. Questo ha segnato molto la mia autostima”. Infinite volte si è sentita fuori luogo, “sbagliata e in ritardo su tutto”.

Poi, gradualmente, le cose sono cambiate: “ho iniziato ad amare i miei capelli afro e portarli con fierezza”. La svolta definitiva è arrivata nel 2022, dopo una delusione in amore. Annick ha avuto più tempo, ma anche desiderio, di dedicarsi a se stessa. Ha trovato il coraggio di abbattere le sue stesse vecchie convinzioni, facendo un profondo lavoro interiore. “Ho imparato – dice con orgoglio – ad amare ogni mia particolarità, trasformandola in un segno distintivo”. Un percorso di crescita personale, grazie al quale ha scoperto che “la vera bellezza risiede nella nostra autenticità”.

L’evoluzione di Annick si è tradotta anche nella capacità di inseguire una sua passione: quella per la creazione di contenuti, “che mi ha concesso l’opportunità di sprigionare la mia creatività e darle sfogo”. I suoi follower aumentano costantemente, la mission si legge sul suo account Instagram: “Ti aiuto a diventare la versione migliore di te stessa”. E poi c'è il grande amore per la palestra: "il luogo in cui ho affrontato sfide sia fisiche che mentali”. La disciplina è ormai parte integrante della sua vita: “Quando hai un obiettivo e vuoi effettuare un cambiamento, devi tenere conto di molte cose tra cui il sacrificio, la pazienza e la resilienza”. Annick oggi una giovane donna solida e sicura di sé. E si vede anche dai suoi outfit. Sì, ciò che indossa testimonia la sua grinta!

La palestra è un appuntamento fisso per Annick. Sceglie outfit che la facciano sentire libera nei movimenti, anche quelli più complessi, e al tempo stesso soddisfino la sua anima... di fashionista! Eccola con una combo super glam: bra sportivo color petunia e leggings lavanda. Un accostamento di colori delicati, che però restituisce un impatto degno di nota. Calzini di spugna bene in vista, come suggeriscono le tendenze del momento, e sneakers: un perfetto look da sporty girl!

... Change! Ti mostriamo un altro degli outfit sfoggiati da Annick in palestra. In questo caso ha scelto un completo composto da leggings e top cropped a maniche lunghe, che valorizza al massimo il suo fisico scolpito dagli allenamenti. Ancora una volta, punta su tonalità sobrie e di gran classe.

Ormai è chiaro: Annick ha un debole per le tonalità pastello, si lascia sedurre dalla loro armonia ed eleganza. Finito l'allenamento, dopo una doccia rigenerante, eccola pronta per uscire. Indossa un completo giacca+pantaloni dalle linee morbide e fluide, abbinato a una semplice t-shirt cropped bianca. Infine le sneakers bianche, nel segno di una sapiente contaminazione stilistica. Il look casual chic è servito!