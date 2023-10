U na tendenza che non riguarda solo la moda: l'obiettivo è mostrare quanto i proprio outfit migliorino quando si vive una relazione sentimentale e si è realmente coinvolti.

Quali venti tirano nel mondo di TikTok? Tenetevi forte, c’è una novità decisamente particolare: la tendenza Girlfriend effect, che viaggia verso i 120 milioni di visualizzazioni ed è approdata, anzi sta diventando virale anche in Italia. Ma che significa Girlfriend effect, in cosa consiste questo trend? Il bello è che riguarda la moda, ma non consiste in una particolare estetica. Qui c’è di mezzo anche il cuore.

Ammettiamolo: in fondo non è una cosa del tutto nuova, l’amore da sempre influenza lo stile personale. Non che da single si sottovaluti la questione, ci mancherebbe. Però a volte manca quel suggerimento in più che può fare la differenza. Altre ancora l'avere una persona al proprio fianco offre semplicemente l'ispirazione giusta, quella che porta a quel twist che cambia le carte in tavola e nel guardaroba. Ebbene, il Girlfriend effect si riferisce nello specifico a questo meccanismo. Una specie di pozione d'amore insomma, ma anche (e soprattutto) di stile!

Cos'è il girlfriend effect

Partiamo dalla traduzione letterale, già di per sé illuminante: Girlfriend effect significa effetto fidanzata. In sostanza, questo trend accende i riflettori sugli uomini che migliorano il proprio stile quando trovano la compagna giusta. Di solito molto cool, diciamolo. Ciò accade grazie in primis ai consigli della compagna, che stimola la voglia di prestare maggiore cura al proprio outfit; a sperimentare soprattutto. Basta con i soliti abbinamenti tra vecchia t-shirt stropicciata e jeans. O meglio: ben vengano, ma l'innamorato della it-girl in questione scopre un universo fashion mai esplorato e carico di possibilità. Quindi impara anche ad azzardare e a divertirsi con la moda.

E poi ovviamente è anche un processo autonomo e personale, diciamo così. Perché quando siamo innamorati e stiamo bene in una relazione, vogliamo essere anche più… glam. Non lasciamo nulla al caso. Viene spontaneo scegliere con molta attenzione ciò che indossiamo ma anche spendere più tempo nel make up e nello styling della chioma. Ebbene sì: c’è anche la versione al femminile di questo fenomeno, naturalmente ribattezzata Boyfriend effect.

Tom Holland e Zendaya

Il Girlfriend effect “colpisce” anche le celebs

Funziona così: i creators realizzano e condividono su TikTok caroselli di foto che testimoniano la loro evoluzione stilistica da “prima di lei” (o lui) a “con lei” (o lui). E in effetti, da questo punto di vista i miglioramenti sono evidenti. Non di rado riguardano anche lo sguardo, la postura, insomma la loro figura in generale. L’amore ci fa belli.

Ma se è vero che il fenomeno riguarda praticamente tutti i comuni mortali, o comunque una buona parte, è anche vero che le celebs ne sono i primi testimonial. Sì, il Girlfriend effect colpisce anche loro. Per fare un esempio, basti pensare a Ben Affleck: sempre stato molto affascinante, per carità, ma da quando Jennifer Lopez è tornata al suo fianco… Beh, i suoi outfit hanno una marcia in più. Un miglioramento invece netto e ancora in atto è quello di Tom Holland: l’influenza di Zendaya si vede, decisamente.

Tornando a casa nostra, non possiamo non citare Fedez e Chiara Ferragni. Una perfetta integrazione di Girlfriend effect e Boyfriend effect: lui ha familiarizzato con i capi sartoriali e/o da fashionista doc; lei con felpe hoodie, bomber, t-shirt stampate. E tu hai già sperimentato personalmente il cambiamento di rotta?

Fedez e Chiara Ferragni