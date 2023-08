T omato girl, ma non solo: ci sono altre estetiche che trovano negli ortaggi e in altri alimenti l'input creativo. Tu in quale ti identifichi?

Il suffisso –core apre un universo. L’universo delle tendenze moda TikTok. Dal Barbiecore al Balletcore, dal Rom-Com core al Normcore, è un proliferare di estetiche che s’impongono sullo scenario fashion e conquistano tutti, a prescindere dall’età. Perché rispecchiano sia un modo di vestire che di essere. Adesso c’è una macro tendenza che sta emergendo e promette di essere duratura nonché prolifica: il Foodcore.

Questa è una definizione cappello, possiamo definirla così. Che racchiude, cioè, i trend TikTok ispirati al cibo. Quest’estate 2023 ha visto trionfare la tomato girl, cioè la ragazza pomodoro, con la sua carica energetica e la sua solarità. Ma non c’è soltanto lei. Scopriamo le altre girls del Foodcore, non meno gioiose e travolgenti!

Strawberry girl – Ragazza fragola

Look strawberry girl

La ragazza fragola si colloca a metà strada tra il Barbiecore e il Balletcore. Com’è facile dedurre, ama il rosa. Ma di una tonalità intensa e accesa, che vira (anche) verso il fucsia. Altri colori che caratterizzano il suo stile sono il rosso, il magenta, il bianco e il verde. Non solo. Predilige gli outfit romantici: gonne svasate, cardigan slim dall’aspetto retrò, maglioni cropped, baby tee. Presenti all’appello anche le minigonne a pieghe, i minidress con volanta e i pantaloni capri, come i cappotti avvitati tre quarti. Presta molta attenzione agli accessori: handbag, scarpe Mary Jane e slingback, cerchietti per capelli e cinture sottili per sottolineare il punto vita.

1/4 Gonna rosa plissettata (ZARA) 2/4 Cardigan girocollo stile classico (BENETTON) 3/4 Slingback in raso (SERGIO ROSSI) 4/4 Minibag in pelle imbottita (JACQUEMUS)

Mango Girl – Ragazza mango

Estetica mango girl

Qui non è tanto una questione di colori, quanto di mood: se potessero, le mango girls vivrebbero ai tropici. In una perenne estate. Adorano trascorrere intere giornate in spiaggia, dedicarsi allo snorkeling, fare il pieno di sole. Hanno una ricca collezione di pareo e costumi di bagno, di vestitini crochet e shorts. Ma prima o poi l’estate finisce, ahinoi. E allora la ragazza mango si consola con abiti e jumpsuit dalle stampe floreali e dalle tonalità vivaci, che in qualche modo le facciano rivivere le emozioni della bella stagione!

1/3 Abito lungo con stampa floreale (GUESS) 2/3 Décolleté nude in pelle verniciata (CASADEI) 3/3 Blazer comfort fit arancio (SISLEY)

Cherry Girl – Ragazza ciliegia

Look cherry girl

Proseguiamo il nostro "goloso" viaggio alla scoperta del Foodcore. Viene spontaneo pensare che tra la ragazza ciliegia e la ragazza pomodoro ci siano parecchi punti in comune. Sì e no. Indubbiamente la cherry girl adora il rosso, ma si tratta di una sfumatura più intensa e scura rispetto a quella più comune. Cambia anche lo spirito: la sua location ideale non è la costiera amalfitana bensì una città romantica e anche un po’ nostalgica; Parigi, per esempio. Ma anche Roma, certo! I suoi abiti sono sensuali ma con sobrietà. Sceglie i long dress, le t-shirt e i maglioni aderenti, i tubini e i jeans skinny. E le stampe con ciliegie, of course!

1/3 Abito slim fit a collo alto (PATRIZIA PEPE) 2/3 Sandali vernice con cinturino alla caviglia (STUART WEITZMAN) 3/3 Borsa a mezzaluna in pelle vegana (JW PEI)

Baked beans girl – Ragazza fagioli stufati

Baked beans girl

Ragazza fagioli stufati: la definizione suona parecchio strana, siamo d’accordo. E non è neanche di immediata comprensione. Ma basta pensarci un attimo: i colori di questa estetica sono quelli di terra, la scala dei marroni e dei beige in primis. È una ragazza che predilige le cose semplici e genuine, detesta tutto ciò che è artefatto. E, appena possibile, si concede un po’ di tempo in mezzo alla natura. I suoi viaggi? Sempre avventurosi. I suoi outfit? Ora è più facile dedurlo: minimalisti, sostanzialmente classici. Ma anche casual, al momento opportuno.

1/3 Pantaloni cargo in cotone (BERSHKA) 2/3 Giubbotto di pelle con reverse (HUGO BOSS) 3/3 Sneakers in tela marrone (CONVERSE)

Hard boiled eggs girl – Ragazza uova sode

Tendenza hard boiled eggs girl

La principale caratteristica della ragazza uovo sodo? La cura delle pelle e del suo corpo in generale, è quasi maniacale. Spenderebbe un patrimonio tra trattamenti, manicure, parrucchiere. Quanto agli outfit, invece, sceglie il minimalismo d’effetto. Ovvero slip dress, trench, camicie dal taglio maschile, gonne a matita. Canotte e t-shirt a tinta unita bianche o nere. I colori troppo accesi non la convincono.

1/3 Maxi dress plissettato (H&M) 2/3 Sandali con zeppa e plateau (TOMMY HILFIGER) 3/3 Trench in gabardine verde militare (BURBERRY)

Onion girl – Ragazza cipolla

Outfit onion girl

Il foodcore vede scendere in campo anche la ragazza cipolla. Una gran sportiva, passa da un’attività all’altra e non sta mai ferma. Ma è sporty anche nell’anima: amante della compagnia, sempre positiva (o quasi), aperta a nuove esperienze e conoscenze. Il suo look, dunque, è sostanzialmente casual. Fatto di jeans, sneakers (quelle sono sacre), felpe, piumini. Manco a dirlo, è un’esperta del layering. Ovvero dell’arte di vestirsi… a cipolla!

1/4 Felpa girocollo con stampa lettering (PULL&BEAR) 2/4 Jeans flared (MISS SIXTY) 3/4 Sneakers bianche in pelle naturale (BIRKENSTOCK) 4/4 Bomber in nylon (TERRANOVA)