T i suona strano "ragazza pomodoro"? Supera lo stupore e scopri con noi una delle tendenze più energiche e allegre di questa estate 2023!

TikTok continua a essere un’inesauribile fucina di idee, soprattutto a proposito di fashion (e food). Allora drizza le antenne, perché una nuova estetica avanza a grandi passi: largo alla Tomato girls! Suona strano, è vero. Cosa c’entra il pomodoro?

Innanzi tutto, proprio il cibo sta diventando ispirazione per battezzare le tendenze moda in ascesa. E poi questa definizione è decisamente evocativa: conduce subito il pensiero non solo all’estate ma anche al Mediterraneo. A quei colori travolgenti, alla natura che trasmette energia positiva, a un grande senso di libertà. Ecco, è da qui che comincia tutto.

Long dress in cotone a stampa floreale maxi color rosso

Come si vestono le tomato girls

Ma chi è la tomato girl, e soprattutto: come si veste? Adesso la deduzione è più semplice. Ama i tessuti leggeri e naturali, preziosi alleati nelle giornate estive: lino e cotone in primis.

Passa dai candidi abiti boho chic alle scollature generose e ai fit seducenti, perché è fiera e orgogliosa della sua fisicità. Indossa anche top corti, vestiti crochet, gonne con volant e gonne lunghe svasate quanto ariose. Mini abiti e bermuda. Al bianco si affiancano – appunto - le tipiche tonalità dei paesaggi e dei cibi mediterranei: rosso, giallo, verde, blu, azzurro, arancio. Oro. E tutte le nuance neutre e naturali, a cominciare dal marrone. Tinte unite oppure stampe che mettano allegria, quindi ecco scendere in campo le fantasie floreali. Il nero è praticamente da bandire, attira il caldo.

Importante sottolinearlo: l’estetica tomato girl fa rima con semplicità, è piuttosto distante dai fronzoli e/o dai design strutturati. Sono look perfetti per le vacanze al mare, o comunque quelle giornate in cui lo spirito è leggero e la voglia di libertà sale alle stelle. Quelle giornate in cui si ha voglia di rilassarsi, concedersi lunghe passeggiate e pigri aperitivi. Mangiare con gusto ma scegliendo cose sane. Una bella pasta col pomodoro, ovvio, è irrinunciabile!

Mini dress leggero e stivali

Scarpe e altri accessori della tomato girl

Ma a proposito di passeggiate: per quanto riguarda le scarpe, la preferenza va alle suole flat. Ciabatte estive, sandali bassi, ballerine. Bene, anzi benissimo anche le zeppe e i modelli platform. I tacchi non sono banditi, bensì moderati. E trovano l'espressione ideale nei sandali mules. Anche negli stivali camperos, perché no?

Per quanto riguarda le borse, di nuovo il focus è sui materiali naturali e sul concetto di easy, che in certi casi fa il paio con retrò. Le borse di paglia e rafia diventano un must. Ma ben vengano anche le minibag e le tracolle in tessuto dall’impronta etnica. La tomato girl non trascura gli altri accessori. Non fa a meno degli occhiali da sole (ben vengano le versioni maxi), dei bracciali bold e delle collane, anche coloratissime.

Look total-white

... Sei anche tu una #tomatogirl, dunque? Allora ecco una gallery tutta da gustare!

1/10 Abito rosso in pizzo (H&M) 2/10 Top cropped da annodare in vita (GUESS) 3/10 Shorts in pizzo (DESIGUAL) 4/10 Abito con stampa floreale (ZARA) 5/10 Longuette con stampa floreale (PINKO) 6/10 Tuta tuxedo in georgette sablè (MAX MARA) 7/10 Sandali con zeppa (STEVE MADDEN) 8/10 Sandali mules effetto rafia (GUCCI) 9/10 Borsa in carta intrecciata (SUNDEK) 10/10 Borsa in tessuto effetto paglia (LONGCHAMP) PREV NEXT