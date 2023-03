D all'estetica Vanilla girl allo Smartorial, passando dal Balletcore e dal corsetto, un recap dei trend promossi a pieni voti dai tiktokers.

Quella tra la moda e Tik Tok è una storia d’amore intensa e prolifica. Che si preannuncia assai lunga. Il fenomeno ampiamente annunciato è adesso una compiuta realtà: l’universo fashion non può prescindere dal social più democratico e inclusivo. “TikTok tendenze moda”: digitare queste parole insieme è un gesto ormai automatico; è la certezza di ottenere verdetti illuminanti. Ma è anche la possibilità di influenzarli, i verdetti.

Perché i ruoli ormai sono intercambiabili: da un lato i creativi e gli addetti ai lavori lanciano input, auspicando la benedizione di Tik Tok; dall’altro i tiktokers danno forma a nuove tendenze, respirando forte il profumo di libertà. Se l’idea funziona, i brand diventano la cassa di risonanza. Insomma, un pacifico e coinvolgente do ut des. La moda non era mai stata così vicina e raggiungibile, la cosa più bella è questa.

Certo, bisogna stare sempre all’erta. Perché Tik Tok cavalca veloce, ogni estetica non ambisce a lasciare un segno indelebile ma a conquistare lo status di micro trend. Poi si vedrà. Senza troppo impegno, anzi con lo spirito leggero e la giusta dose di divertimento. Il gusto primario è far proseliti, ma anche sperimentare. Un vulcano in perenne eruzione. Quali sono, allora, le tendenze primavera 2023 già diventate virali su Tik Tok? Vediamo se sei sul pezzo: ecco il recap!

Smartorial

Questa parola-macedonia è già di per sé una spiegazione: smart e sartorial sono i punti di partenza dello stile smartorial. Ovvero sartoriale ma non troppo. Una rilettura "rilassata" dell’eleganza classica, che trova nei mix&match la sua espressione compiuta. Tra i must have figurano blazer, camicie, t-shirt minimaliste, pantaloni chino, trench e pencil skirt. Ma tutto sta, appunto, nella capacità di abbinarli ad altri capi stilisticamente diversi. Cozy e/o casual, anche sportivi. Ci vuole un po’ di pratica, ma una volta trovato il twist giusto si apprezza il grande fascino di questo trend. Che, tra l’altro, ottiene il lasciapassare in qualsiasi contesto. Compresi i più formali.

Stile smartorial

Rockstar girlfriend

Il tag #rockstargirlfriend ha superato i 113 milioni di visualizzazioni e sta andando ancora oltre. Potremmo definire quest’estetica una combo tra grunge e indie, di certo è un’attrazione irresistibile per le girls che prediligono lo stile grintoso. Ma anche per chi subisce il fascino del periodo compreso tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila. Fra gli ingredienti di un outfit ad hoc – facile indovinare – troviamo i capi in pelle, i top cropped, gli slip dress da indossare con anfibi e giacche di pelle. Le muse sono le “fidanzate delle rockstar”, appunto. Rockstar a loro volta, in alcuni casi. Fai un ripasso dei look di Kate Moss, Suki Waterhouse , Avril Lavigne, Sky Ferreira. E presta la doverosa attenzione anche al make-up, elemento chiave di questa tendenza.

Rockstar Girlfriend

Coquette

Coquette, ovvero civettuola. Ma con stile. Sono ancora gli anni Novanta il punto di riferimento, ma questa estetica è nettamente diversa rispetto alla rockstar girlfriend. Qui entra in ballo un sapiente mix di romanticismo, nostalgia e spensieratezza, che si traduce in outfit delicati eppure seducenti. La coquette girl valorizza la propria femminilità con pizzi e merletti, gonne a pieghe e capi vintage. Scarpe Mary Jane, corsetti, candore e colori pastello. Bambolina mood? Sì, ma con misura e non in modo categorico. Perché al momento opportuno si mescolano le carte in tavola scegliendo tonalità bold, minigonne da vertigine, stampe floreali e minidress sparkling. Mai dare per scontata la ragazza coquette!

Coquette girl

Dark academy

TikTok tendenze moda: in un’immaginaria classifica, ai primi posti troviamo l’estetica Dark Academy. Perché si sta rivelando più solida di altre e delle altre non teme la concorrenza, nel veloce quanto inevitabile turn over. Emerso nel 2021, questo trend continua a tenere banco. Probabilmente grazie al twist classico ma anche alla sua versatilità innata. E alla recente serie Netflix "Mercoledì", che lo interpreta alla grande. Il mondo dei college britannici – partendo dagli anni Quaranta – incontra lo stile gotico nel segno dell’equilibrio e, per molti versi, anche del low profile. Il risultato finale è un look da intellettuale… glam. È il trionfo delle giacche tartan e in tweed, delle camicie bianche, delle gonne lunghe plissettate, dei pullover a V e dei mocassini. Il nero e il bianco sono affiancati da tonalità neutre, non c’è spazio per quelle accese e vibranti. Una ricercatezza affatto ostentata, un’eleganza democratica.

Dark Academy

Balletcore

La figura della ballerina esercita sempre un grande fascino. Sono quei movimenti aggraziati e leggeri, quasi da farfalla. Ma incide anche l’estetica: il body, le vaporose gonne in tulle, gli scaldacuore dai colori delicati. Gli abiti peplo e i corsetti. La contaminazione con lo street style conduce anche – per esempio - alle flat shoes e alle gonne a portafoglio. In sostanza si tratta di smorzare (una replica fedele sarebbe stonata) con capi da sempre appartenenti alla quotidianità. Compresi quelli più casual e/o rock.

Look Balletcore

Rom-com core

Alcune tendenze moda TikTok sono caratterizzate dal prefisso –core. Che indica proprio la loro natura micro, la consapevolezza di quanto brevi e mutevoli possano essere i fenomeni nati sui social o da essi alimentati. Ma torniamo alla Primavera Estate 2023: decisamente originale, come la sua genesi, è l’estetica Rom-com core. Fonte d’ispirazione, in questo caso, sono le commedie romantiche anni Novanta-Duemila diventate cult: citiamo Notting Hill, Come farsi lasciare in 10 giorni, 30 anni in 1 secondo, Mean Girls. Si tratta quindi di reinterpretare gli outfit dei personaggi principali. Per esempio ricordi il cardigan slim di Kate Hudson, lo slip dress multicolor di Jennifer Garner, la giacca retrò in pelle di Julia Roberts?

Rom-com core style

Normcore

Il Normcore - normal + hardcore - non è una novità, anzi risale a una decina di anni fa. Ogni zoomer che si rispetti lo conosce: è stato recentemente riscoperto e, tramite Tik Tok, reso (ancora una volta) virale. L'elogio della normalità, del “look da turista” che non bada troppo a ciò che indossa. Il fascino del banale, una contemporanea interpretazione del less is more. Questa estetica a primo impatto potrebbe sembrare "niente di che", ma possiede diversi pregi. È fluida e unisex, non richiede grande dispendio di denaro, è sinonimo di praticità e comodità. Jeans larghi, una t-shirt bianca, una felpa senza stampe, le snakers ai piedi e via!

Look normcore

Vanilla girl aesthetic

Nato come trend beauty, ha trovato declinazioni anche in fatto di outfit. I fiori della vaniglia sono delicati, sia nell’aspetto che nel profumo. Anche nei colori: possono essere bianchi, giallo o verdi, ma si tratta sempre di gradazioni tenui. Dunque vanno in scena look cromaticamente sobri (il beige e il crema s’inseriscono tra le opzioni principali), minimalisti e chic. Da "brava ragazza", che però sa come intrigare. Per chiarirti ulteriormente le idee, osserva con attenzione gli outfit di Naomi Watts nella miniserie Netflix "The Watcher".

Vanilla girl look

Corsetto

Il recap TikTok tendenze moda per la primavera 2023 include il corsetto, una sorta di fil rouge che collega il Regencycore (che recupera l'estetica di abiti dei secoli passati reinterpretati in chiave contemporanea), il Balletcore e l’estetica Coquette. Ma c’è da dire che - social a parte – la riscossa è iniziata un paio di anni fa: numerosi brand ne hanno fatto e continuano a farne un elemento di punta. Anche per il futuro prossimo, ovvero l’inverno 2024. Col suo fascino innato e quel tocco d’intrigo, il corsetto è protagonista di outfit anche molto diversi tra loro. Perché adesso si abbina a tutto: dai jeans alle gonne ampie, dalle pencil skirts ai pantaloni palazzo. Si indossa a pelle o sopra t-shirt, camicie, persino giubbotto. Difficile resistere.

Look con corsetto