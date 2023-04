U no dei trend moda più amati dai Tiktokers. Che, però, continua a sollevare polveroni. Tu che ne pensi dello stile da "fidanzata rockstar"?

La sua natura democratica è tra le principali ragioni del successo di TikTok. C’è spazio per tutto e tutti, e ciò vale in primis per la moda. I trend e i micro trend, anche i più recenti, rispecchiano infiniti stili e modi di essere. Ennesima conferma è l'estetica Rockstar girlfriend: dotata di un’essenza grintosa, ribelle, anticonformista. Attira e divide gli animi, ma anche per questo è densa di fascino.

Cos’è l’estetica Rockstar girlfriend

L’hashtag #rockstargirlfriend su TikTok ha superato i 100 milioni di visualizzazioni e non perde colpi. Non c’è da sorprendersi: esplora un mondo che intriga da sempre, quello del rock. I riflettori si accendono sulle fidanzate delle rockstar, sui look e anche sul modo di essere.

Pensiamo ad Anita Pallenberg, fidanzata prima di Brian Jones e poi di Keith Richards dei Rolling Stones; a Pattie Boyd, compagna di George Harrison e successivamente moglie di Eric Clapton. Ma anche, in tempi più recenti, a Kate Moss con Pete Doherty. A Pamela Anderson e alla travagliata storia con Tommy Lee.

Se all’inizio l’estetica Rockstar girlfriend ha ispirato quasi esclusivamente il make up - smokey eye d’obbligo – adesso riguarda anche gli outfit. E per questo aumentano le quotazioni.

Estetica Rockstar Girlfriend

Gli outfit da Rockstar girlfriend

Guardando alle suddette muse, diventa facile indovinare i must have dell’estetica Rockfriend girlfriend. Ma ti diamo un’ulteriore dritta: da celebs e influencer come Devon Lee Carlson, Suki Waterhouse, Kourtney Karshadian, Lily-Rose Depp, Julia Fox e Alexa Chung arrivano ispirazioni perfette.

È un mix tra lo stile rock chic, il grunge e il look da party girl. Accanto ai necessari capi in pelle – pantaloni e giacche in primis – troviamo minidress fascianti, minigonne a tubino, jeans skinny, giubbotti e shorts in denim. Ma anche t-shirt con stampe o total white, gonne lunghe e ampie, canotte. Top cropped e felpe hoodie. Pellicce sintetiche in inverno. E le scarpe? Precedenza a stivali alti, anfibi, sneakers e pump platform.

Look in pelle con platform

Perché fa discutere

C’è chi boccia nettamente questo trend perché ritiene metta in secondo piano la donna, oggettivandola. Che venga vista soltanto in funzione dell’uomo e attraverso i suoi occhi. Che sia una sorta di accessorio da ammirare e tramite cui rafforzare l’immagine maschile. Non solo.

Dicono esalti, sia pur in modo indiretto, uno stile di vita sregolato e le relazioni fin troppo turbolente. Le dipendenze. D’altro canto, però, molti trovano queste interpretazioni del trend davvero esagerate.

T-shirt stampata e minigonna con stivaloni in pelle

… La soluzione

Bypassare le polemiche non è poi così difficile. Basta identificare il trend Rockstar girlfriend come una semplice fantasia, un modo di giocare con la moda. Un'ispirazione stilistica.

Non è l’invito ad adottare un determinato stile di vita, affatto. Non diventa il veicolo di chissà quale messaggio. E poi si elimini quella preposizione (della) che indica il “possesso”: si ottiene la fidanzata rockstar. Una it-girl dall’animo rock, semplicemente. La rockstar, insomma, è lei!

Mini dress e anfibi

Se ti riconosci tra coloro che subiscono il fascino della Rockstar girlfriend aesthetic, divertiti con questa gallery!

Zara 1/10 Chiodo in pelle (ZARA) Desigual 2/10 T-shirt doppio strato (DESIGUAL) Guess 3/10 Dr Martens 4/10 Anfibi platform (DR MARTENS) Pinko 5/10 Minidress stampa floreale (PINKO) Gucci 6/10 Slingback platform (GUCCI) Benetton 7/10 Giubbotto in denim (BENETTON) H&M 8/10 Shorts in denim (H&M) Adidas 9/10 Sneakers Gazelle (ADIDAS) Tezenis 10/10 Canotta a costine (TEZENIS) PREV NEXT