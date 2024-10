La vie est belle grazie agli street style della Paris Fashion Week

S e vuoi vestirti tres jolie come una vera parisienne allora sei nel posto giusto. L’ultima puntata degli street style guarda ai look della Ville Lumière!

New York, Londra, Milano... e ora Parigi. Gli street style di certo cambiano location ma non il sense of fashion! In effetti c’è una coerenza in tutte e quattro le settimane della moda, a partire dal traffico delle strade intasate e dalla pioggia, che almeno una volta ha battezzato tutte le trendsetter in attesa di una sfilata. Ma parliamoci chiaro, l’aspetto comune che comunque ci interessa di più è - e resta - ovviamente l'avvistamento dei i looks. In questo caso specifico, di quelli all’ombra della Tour Eiffel, ca va sans dire! Potevamo noi mancare quest’ultimo appuntamento? No, decisamente no. E quindi eccoci con una rassegna sulla Paris Fashion Week e sullo street style più hot adocchiato fuori dagli shows parigini (e dintorni).

C’è poco da dire e molto da vedere, perché quando si parla di street style bisognerebbe avere un'enciclopedia stilistica da arricchire ogni volta. Potrebbe essere una buona idea creare una specie di album fashion nelle note, come ormai fanno tutte le it girls... ma il metodo di raccolta lo lasciamo scegliere a te! Noi intanto ti facciamo vedere tutti gli outfit tres jolie che ci hanno ricordato una cosa importante: la vie est belle, con o senza una baguette (di Fendi) sotto il braccio!

Pronta per "Emily in Paris"

Look total black

Anche la Paris Fashion Week e il suo street style sono fan di Emily in Paris? Non puoi non chiedertelo guardando questo look, che sembra pensato e fatto proprio per... Camille (Razat)!

L'effortless chic del gonnellone di jeans

Gonna di jeans + sweater cape olive green + boots

Jolly indiscusso del guardaroba, il gonnellone di jeans è il fashion piece che ti salva quando al mattino non hai voglia di pensare ma solo di: «prendere il primo maglione che capita». Se poi ti finisce tra le mani un sweater-cape olive green hai fatto bingo!

Medieval headpieces... ancora!

Medieval headpieces

Noi questa estate ti avevamo avvisat* della coolness irresistibile del medieval headpieces... se ci hai ascoltate sai cosa fare. A buon intenditor poche parole...

Un po' track, un po' lady

Midi skirt + shirt + hoodie with zip + track jackets

Andiamo avanti con la Paris Fashion Week e il meglio del suo street style. Per te che vuoi essere la lady contemporanea della moda di strada, ci pensa l'estro di Miuccia Prada a darti le giuste inspo. Chi l'avrebbe mai detto che una gonna a ruota potesse essere sfoggiata insieme a una giacca track idrorepellente?

Semplice: la zip è tutto

Leather jackets + long soks + boots

Prendi un cloudy day, aggiungi il clima da mezza stagione e una disperata voglia delle sfumature autunnali. Ecco, ti troverai ad indossare degli stivali in suede, una bag burgundy e una giacca dark brown. Cerca però di illuminare il look, ci vuole davvero poco. A volte basta solo una zip e le jeux sont faits!

Preppy shine!

Boots + mini skirt bling bling + sweater + tie

Sfatiamo il mito che la gonna bling bling si possa indossare solo la sera. Alla Paris Fashion Week lo street style parla chiaro: l'importante è sdrammatizzarla, mixandola con capi dal touch più contenuto. Il risultato? Sarai una Blair Waldford 2.0. Xo Xo...

Ci vuole un nodo

Jeans + pumps + shirt + maglione annodato

Allo street style parigino piace la semplicità. Per uno strike a pose super-wow non devi per forza pensare a un outfit elaborato, ma solo concentrarti sullo styling e quei piccoli dettagli che, il più delle volte, fanno la differenza. Come un maglioncino annodato sulle spalle...

La boho mania continua

Boho dress + giacca animalier

Galeotta fu Chemena Kamali e la sua Chloé! Preparati perché non c'è clima che tenga, la boho wave è una delle protagoniste della stagione (presente e futura).

Fluffy puffy

Denim pants + hoodie + "puffer scarf"

Questo look ci insegna una cosa: i capi puffer non sono solo i tradizionali piumini. Ci si può caldamente coccolare anche con una sciarpa imbottita... così non avrai nostalgia del piumone!

Andrea Sachs... Is that you?

Black pants + ballerine + leather blazer + hat + pearl necklace

Se vuoi sembrare Andrea Sachs dopo il «disperato bisogno di Chanel» ecco a te il look street style, servito dalla Paris Fashion Week. Decisamente più attuale, più moderno e un tantino più comodo; grazie ai cm di tacco in meno!