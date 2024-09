Gli street-style della Milano fashion week? Ci hanno fatto dire: «wow!»

T ra sfilate, eventi e presentazioni, la moda ha decisamente fatto le ore piccole nella città meneghina. Ma sai una cosa? Ci ha regalato degli street-style veramente ready-to-wear.

Sappiamo che dopo Londra e New York stavi aspettando una bella raccolta degli street-style della Milano fashion week. E noi, da brave adepte della moda, potevamo non accontentarti? Giammai! Dopotutto la città meneghina in questi giorni ci ha offerto su un piatto d’argento una marea di looks e quindi sarebbe stato davvero un peccato non riprenderne qualcuno e… non salvarlo segretamente nell’album del telefono!

È vero, tra sfilate, presentazioni ed eventi, le strade di Milano sono state letteralmente invase da outfit street-style di ogni genere. Alcuni blasonatissimi e “logo centrici”, altri più casual e decisamente indossabili everyday. Quindi ora non perdiamo tempo, ti vediamo già scrollare la lista. Ecco a te i looks che ci hanno sedotto la scorsa settimana e che sono veramente ready-to-wear!

Pronta in 5 minuti!

Lingerie dress + T-shirt + hoodie + soks shoes + pochette

Ok, i looks di Gilda Ambrosio sono sempre cool ma se ti piace vincere facile questo outfit è perfetto perché sei letteralmente pronta in 5 minuti. Cosa desideri di più?

Skirt over pants: "2 is megl che 1"

Skirt over pants + bra + blazer

Prima o poi il trend skirt over pants conquista tutti. Negli street-style look è ormai una presenza fissa, a tratti con un'estetica più punk, altri più "demure". In fin dei conti perché scegliere tra una gonna e un pantalone, quando puoi indossarli entrambi?

The brat season

Neon green coat

Nulla da fare, il brat style continua a essere di tendenza! Non solo lo abbiamo visto (e come non notarlo!) tra le strade metropolitane di Milano ma anche sulle passerelle. A quanto pare il verde neon ha sedotto anche gli stilisti.

L'appeal del rigore geometrico

Long skirt + cardigan + sneakers

Il cardigan è un must di questo inverno, se poi riesci a mixare le fantasie geometriche con un po' di estro puoi considerarti una pro! Se fai un "total look" scegli però scarpe che riprendano la palette colore della mise.

Polo club... anche se vai in ufficio

Polo T-shirt + midi skirt + sandal + soks

Anche l'officecore può avere un animo sportivo e fare un level-up inaspettato. La polo T-shirt è un capo ultra fashion che da diverse stagioni sta dominando lo street-style di parecchie capitali della moda. Che sia a righe, monocrome, a costine o in maglia, per noi è sempre un grande sì!

L'inaspettato glow-up della camicia a quadretti

Camicia a quadretti + pants + sunglasses + handbag

La checkered shirt non ne vuole sapere di stare relegata nell'armadio! Abbinata a pantaloni, jeans o gonne a pieghe, la camicia a quadretti ha davvero mille declinazioni. Perciò, boscaiole chic unitevi e dimostrate a tutt* il carattere ricercato di questo capo.

Mille bubble skirt

Bubble skirt + shirt + bowling bag

Sbarazzina e giocosa, la bubble skirt sta vivendo il suo momento d'oro! Riportata alla ribalta grazie a Miuccia Prada, la gonna a palloncino ora è pronta ad affrontare l'autunno con qualche cm di stoffa in più.

Gilet passepartout

Gilet + sweater + denim skirt + bag

Perfetto per la mezza stagione, il gilet è il giubotto di salvataggio che ti salva dallo sbalzo termico di questi giorni. Puoi sceglierlo a collo alto o a V, chiuso o aperto, ma ad ogni modo il twist sofisticato è garantito.

Vola ma con passo leggero!

Feather shoes + jeans + top + trench

Ci sono scarpe da indossare e altre da mettere in una bacheca. Ammirarle come se fossero oggetti da collezione. Hai ragione: le feather shoes non sono facilissime da portare, ma non sono sceniche? Dai, almeno una volta bisognerebbe mettere le ali ai piedi!

Fuori il body

Body a maniche lunghe + leather pants

Noi te lo avevamo anticipato ad inizio anno che il body si sarebbe portato slacciato! Vista sulla passerella di Fendi a febbraio, questa tendenza liberatoria è stata interpretata in tempo zero dalle trend setter di mezzo globo. Repetita iuvant: essere fuori posto è so stylish!