E reditato dagli anni Duemila, il match skirt+pants è la più fantasiosa espressione - no gender - del layering. Puoi interpretarla come vuoi, ma tieni presente qualche dritta per uno styling impeccabile!

Gonna sopra i pantaloni, pantaloni sotto la gonna: la strana coppia ha tutte le carte in regola per imporsi tra i must have dello street style targato inverno 2024. Che poi tanto strana non è, dal momento che faceva furore negli anni Duemila (e ha origini addirittura nell'Ottocento). Insomma, un’altra riscoperta direttamente riconducibile allo stile Y2K, che a sua volta continua a essere prolifica fonte d’ispirazione per l’universo fashion.

C’è anche da dire che il match in questione è apparso già sulle passerelle dell’inverno 2022 2023, “sponsorizzato” da celebri brand tra cui Chloé e Proenza Schouler. Ma lo sappiamo: certe tendenze moda richiedono qualche stagione di rodaggio. E adesso è giunta l’ora dell’exploit. Si moltiplicano le it girls che sfoggiano fiere la combo pants+skirt e una conferma arriva anche da Stylight, che riferisce di un +37 per cento delle ricerche effettuate su Google relative proprio a “Gonna sopra i pantaloni”.

Total look con gonna midi plissettata + pantaloni con spacco frontale

Quella voglia di libertà (e non solo)

Ha il sapore di libertà: ecco uno dei motivi – anzi, il principale – del successo di questa tendenza moda. Espressione più originale del layering, la gonna sopra i pantaloni è una combo genderless, che abbatte i confini tra guardaroba femminile e maschile e ci autorizza a interpretare il mix&match come ci pare e piace. Scegliendo tra abbinamenti “classici” e altri volutamente dissonanti, per definire outfit casual ma anche più formali ed eleganti.

Ovvio, lo styling deve comunque funzionare. Non lasciamo nulla al caso, non indossiamo questi due capi a casaccio, ma di certo non ci sono paletti di sorta. E poi diciamolo: questo mood è PER-FET-TO per l’inverno come per le mezze stagioni.

Una versione punk del match gonna+pantaloni

Come indossare la gonna sopra i pantaloni

Largo alla libertà, anche creativa. L’abbiamo detto e lo ribadiamo. Ma ripetiamo pure che il match deve risultare glam e armonioso. Come abbinare la gonna e i pantaloni, dunque? L'opzione più gettonata è il total look, giocato principalmente sul nero, sul bianco e su tonalità neutre come il grigio e il beige. Però questa è anche un’occasione per ampliare gli orizzonti del denim-denim, altro vessillo dell’estetica Y2K.

Denim on denim + corsetto vedo-non-vedo + chiodo in pelle

In tutti i casi, quando si tratta di gonne sopra i pantaloni è bene optare per design ampi e morbidi. Ciò vale in primis per le skirts, che possono essere svasate o a pieghe e hanno una lunghezza preferibilmente midi. Quanto ai pantaloni, nulla vieta di scegliere modelli slim ma sappi che le reginette dello street style prediligono i modelli wide leg o dal fit classico. Se te lo stai chiedendo, sappi che sì: il trend skirt over pants può tradursi anche in un completo sartoriale e iper raffinato.

Giacca monopetto, gonna midi a pieghe + pantaloni chino

Il dibattito s’infiamma su TikTok

Gonna con pantaloni, sì o no? Ecco il dilemma che rimbalza su TikTok dividendo gli animi. Ma non nettamente. Ci spieghiamo meglio. Non manca chi storce il naso e boccia senza indugio, tuttavia la maggior parte dei fashion lovers si leva in un moto di approvazione. L’unica eccezione coincide con la minigonna: in combo coi pantaloni, non convince.

C'è pure chi mette l’accento su una questione di praticità: questa tendenza permette di indossare capi primaverili – se non addirittura estivi – anche in pieno inverno, creando un maggior numero di outfit senza spese aggiuntive. Niente male!

Set gonna e pantalone bianco con ricami + pullover di lana con trecce

