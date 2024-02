Donne con i pantaloni: l’inverno è all’insegna del “pants power”

I pantaloni sartoriali non tramontano mai. E non stancano mai. Perché sono protagonisti di impeccabili outfit classici ma anche delle sperimentazioni più creative. Basta mettere da parte ogni titubanza ed esprimersi con il mix&match, un'arte che tutte le it-girls possiedono!

I pantaloni wide leg, anche extra wide leg, regnano incontrastati in quest'inverno 2024 e non c'è fashion lovers che non subisca il loro carisma. Esagera coi volumi, ma compensa con il resto dell'outfit. È semplicemente un (abile) gioco di proporzioni. E goditi la comodità di questo trend!

I pantaloni fanno anche rima con tailleur, ovvio. E al tailleur non si rinuncia. Anzi, proprio l'inverno 2024 segna una sorta di riscoperta: non s'indossa più semplicemente in ufficio o nelle occasioni formali, ma tutte le volte che ne abbiamo voglia. Anche per far serata, perché no? Un'idea ultra chic!

Sì, in inverno prevalgono le tonalità più sobrie e neutre. Anzi, no! Perché le attuali tendenze moda ci invitano ad alzare il tiro, e riscaldarci anche a colpi di... colore! A cominciare dal rosso. Ben venga, dunque, un paio di pantaloni fiammanti. E ben venga anche il total look. Dopo di che, procedere con tutti gli altri colori dell'arcobaleno. Let's go!