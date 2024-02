V ogliamo essere comode, sentirci a nostro agio con ciò che indossiamo. Ma senza rinunciare allo stile e alla personalizzazione. E allora puntiamo su Ragno!

In fatto di moda siamo sempre più esigenti. Ed è per questo motivo che, tra le nuove traiettorie dell’universo fashion, c'è un diktat ben preciso: cozy. Vogliamo indossare capi confortevoli, lontani anni luce da qualsiasi costrizione. Allo stesso tempo, non abbiamo intenzione di sacrificare lo stile e il design. Cozy sì, ma anche chic. Fissato l’obiettivo, si pone il seguente quesito: come creare un look che ci faccia sentire a nostro agio e sia anche raffinato, curato in ogni dettaglio? La mission diventa semplice scegliendo i marchi giusti. E tra i marchi giusti, ne troviamo uno storico. Cioè Ragno. SPOILER: abbiamo fatto una magnifica scoperta. Ma procediamo per gradi!

I pezzi chiave di un outfit vincente

Lo stile cozy chic si è imposto nell’inverno 2021, e subito abbiamo capito che non si trattava di un semplice trend. Perché quando s’impara a creare look del genere, quando si scopre che è possibile sentirsi totalmente a proprio agio senza rinunciare all’eleganza, beh… Tornare indietro è impossibile.

I pezzi chiave del mood comfy chic? Maglieria morbida e calda, certo. Cappotti lunghi e avvolgenti. Piumini leggeri, poco ingombranti ma caldissimi. E poi capi dalle silhouette morbide e dai volumi generosi. Però aspetta: anche quelli più strutturati – per esempio i classici pantaloni a sigaretta – possono trovare posto in quest’elenco. Perché molto contano i materiali.

A questo punto, torniamo allo spoiler di cui sopra: abbiamo scoperto e provato i Ragno Pants, si è aperto un mondo! È come non averli addosso, decisamente. Tutto merito del tessuto compact messo a punto da Ragno (girls, diffidate delle imitazioni), che rende possibile un design – c’è l’imbarazzo della scelta – capace di seguire le forme del corpo, valorizzarne i punti di forza e garantire un livello PRO di comodità. Ma sapevi che la gamma Ragno comprende pullover, cardigan, dolcevita, t-shirt, camicie nonché il magnifico Piumerino, in nylon stretch e con imbottitura in 100% lana merino? Tutte proposte che fanno rima con cozy chic. E adesso, largo alle ispirazioni!

Volumi ampi e design sporty

Un look urban, perfetto per le giornate più fredde. Anche per la montagna. Il Piumerino Ragno, nella versione giacca corta con collo alto, è garanzia assoluta di calore e diciamolo: il design è irresistibile. Per quanto riguarda i Ragno Pants, scegliamo i cargo con vita elasticizzata. Li abbiniamo a un dolcevita dello stesso brand in micromodal, una fibra artificiale molto sottile ricavata dalla cellulosa e leggermente elasticizzata.

Dolcevita in jersey tinta unita di micromodal (RAGNO) Pantaloni cargo in tessuto Compact (RAGNO) Giacca corta imbottita in lana con collo alto (RAGNO)

Il dolcevita? Sempre una buona idea

Il dolcevita è un passepartout indiscusso, perfetto per le mise più casual come per quelle formali. Ma noi vogliamo creare un look effortless chic, giusto? Allora ecco un dolcevita Ragno in misto viscosa, sottile ma caldissimo. Con collo roulè e spacchetti laterali. Scegliamo il rosso, colore super trendy per quest'inverno 2024, e completiamo l'opera con un paio di pantaloni palazzo in tessuto Compact con vestibilità wide leg. Come capospalla? Un parka Ragno e via!

Dolcevita con fit regular (RAGNO) Pantaloni palazzo in tessuto Compact (RAGNO) Parka imbottito in lana con cappuccio (RAGNO)

La classe dei colori neutri

A proposito di colori trendy: le tonalità neutre non temono tramonti. Dal bianco al beige, dal cammello al tortora, restano ambasciatrici di classe. Passando in rassegna la gamma Ragno, abbiamo trovato un pullover con collo a lupetto in misto cashmere ed è stato amore a prima vista. Lo stesso dicasi per i Ragno Pants a gamba dritta con vita elasticizzata, minimal e ultra comodi. Aggiungiamo un Piumerino Ragno lungo con chiusura laterale a bottoni - très chic! - e il gioco è fatto.

Pullover con collo a lupetto in cashmere blend (RAGNO) Pantaloni a gamba dritta con vita elasticizzata (RAGNO) Piumerino - Cappotto lungo imbottito in lana con cappuccio (RAGNO)

Tailleur, color block e suole flat

E poi arriva il momento di creare un outfit da giorno che stupisca con effetti speciali, senza perdere semplicità. Il colore, in questo caso, può essere il "segreto" del successo. Anzi per l'esattezza color block, che conquista con i contrasti netti eppure armoniosi. Anche a questo proposito, Ragno non teme rivali: le sue tinte unite, in particolare, sono inconfondibili. Che ne dici, dunque, di un completo viola giacca+pantaloni a sigaretta spezzato da una maglia... elettrica? Perché questa è l'altra cosa bella: il tailleur cambia completamente mood grazie agli accessori.

Blazer avvitato a due bottoni (RAGNO) Pantaloni a sigaretta elasticizzati (RAGNO) Maglia girocollo filato ultra morbido (RAGNO)

L'eleganza è una cosa semplice

Le temperature scendono, si sente forte il richiamo di capi caldi e coccolosi. Ma anche di una comodità assoluta, che faccia rima con stile. Di nuovo, noi scommettiamo su un outfit essenziale. Fatto di pezzi classici e al contempo ultra moderni. Naturalmente, Ragno risponde. Con i suoi pantaloni palazzo e un pullover girocollo in maglia rasata lilla, cui abbiniamo un Piumerino purple con zip e cintura. Siamo pronte per conquistare il mondo!

Pullover girocollo in maglia rasata (RAGNO) Pantaloni palazzo con vita elasticizzata (RAGNO) Piumerino - Trench imbottito in lana con cappuccio (RAGNO)

Pantaloni effetto WOW!

Vuoi saperne di più sugli ormai iconici Ragno Pants? Ti accontentiamo subito. Sono comodi come un leggings - grazie in primis al tessuto stretchy e alla fascia elasticizzata - ma eleganti come un pantalone formale. Non c’è bisogno di stirarli, notizia grandiosa. Altra peculiarità è il punto milano tinta unita: come nel caso del tessuto Compact, in molti hanno provato a imitarlo ma senza successo.

Si sceglie tra oltre 50 modelli, tutti no zipper e no button, dalla vestibilità perfetta. Diventa facilissimo, quindi, trovare quello che rispecchia il nostro mood della giornata e che si adatta ai più differenti contesti. Hai voglia di un look trendy? Bene, puoi scegliere i Ragno Pants extra wide leg! Senti il richiamo dei mitici anni ’70? I Ragno Pants flare devono essere tuoi. Poi il grande classico, i pants a sigaretta. Oppure i “tapered”, cioè i pantaloni a carota: a vita alta ed elasticizzata. E ancora, i Ragno Pants Ecojacquard, in un tessuto in maglia misto cotone e disponibili anche in un’elegantissima versione color champignon con gessato lurex. Ti innamorerai, garantito!