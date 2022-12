. .. Certo che si possono indossare anche per la stagione fredda, anzi sono una scelta glam! E se stavi cercando ispirazioni, dai un'occhiata qui.

Pantaloni bianchi in inverno? Oh yes! Per fortuna sono ormai remoti i tempi in cui venivano considerati un capo adatto solo alla bella stagione. Il preconcetto è abbattuto. E vale per il bianco in generale: la sua luminosità è perfetta per la primavera e l’estate, certo, ma anche per le giornate più fredde e magari cupe. Anzi, diventa ambasciatrice di energia positiva.

Ma torniamo ai pantaloni bianchi, per mettere l’accento su un’altra bella consapevolezza: no, non sono difficili da portare/abbinare. Occorre solo alleggerirsi lo spirito, e subito diventa chiara la loro versatilità. Sulla classe innata, invece, nessuno ha dubbi; è evidente anche quando si tratta dei modelli più casual come i jeans e i cargo. E gli sporty per eccellenza, ovvero i joggers. Se sei in cerca di ispirazioni, le muse dello street style rappresentano sempre un ottimo riferimento. Procediamo con una selezione ad hoc!

Bianco&nero

Cominciamo dall’iconica combo black&white. Scontata, dici? Dipende da come la si interpreta. Il blazer nero e i pantaloni bianchi dal taglio classico sono più che collaudati (e non per questo da accantonare, intendiamoci!), quindi il bello è provare altri abbinamenti.

Per esempio un cappotto nero dalle maniche ampie e un paio di candidi jeans a gamba larga. Una t-shirt o una felpa ultra minimalista e un accessorio che sia un vezzo in piena regola: una cintura stile country con fibbia metallica, per esempio. Il tocco finale potrebbe essere la scarpa che nessuna si aspetta. Sandali in inverno, magari con la calza in evidenza e... avanti tutta!

Total white

Oppure si può puntare sul total white, considerando anche che il monocolore tiene ancora banco tra le tendenze moda più glam. Indubbiamente, si tratta di una scelta eyecatching. Ma allo stesso tempo, con il bianco è davvero remoto il rischio di eccessi. E lo diventa ancora di più costruendo un look essenziale, che può rivelarsi adatto anche all'ufficio.

Se comunque ti sembra troppo, puoi stemperare con delicate gradazioni, cioè combinand diverse shades di bianco: ottico e perla oppure il panna con l'avorio, per esempio. E non dimenticare di usare gli accessori come strumenti per “spezzare”.

Bianco+cammello

In alternativa punta su colori vicini al bianco: il cammello, ad esempio, lo è. Ed è inoltre tra i colori destinati a trionfare nell’inverno 2023. La coppia è vincente, uno riscalda e l’altro dona luce. Cappotto in cammello + pantaloni bianchi è la soluzione più diffusa, quindi divertiamoci a diversificare.

Ci piace, per esempio, questo look quasi da cavallerizza: jeans skinny, lupetto, maxi overshirt che introduce una nota grunge, stivali infilati nei pantaloni. E una handbag super chic nella sua semplicità.

Colori bold

Restiamo in tema di colori, che del resto è il più importante quando si tratta di decidere come indossare i pantaloni bianchi in inverno. La verità è che non ci sono limiti, anzi il bello è anche osare con le tonalità più accese e vibranti: verde, giallo, arancio. Fluo.

Tutti i colori sono stati sdoganati per la stagione fredda, diventando quasi un imperativo, e trovano nel bianco il complementare perfetto. La dritta in più? Punta su uno soltanto, amplificandolo con gli accessori.

Pastelli e volumi over

I pastelli vanno a nozze col bianco, quasi superfluo farlo presente. In questo caso, piuttosto, il gusto sta nel rendere la combo meno classy e più originale, per esempio scegliendo capi oversize: piumini e cappotti in primis, ma anche blazer.

Ottima mossa lo sciarpone in lana a righe o caratterizzato da altre fantasie geometriche, che introduca anche ulteriori note di colore.

Con il maxi pullover

I pantaloni bianchi non sono adatti alla stagione fredda: questo il luogo comune. Sfatato, ma non del tutto. E proprio questo può essere l’input per creare un look vincente. Mettere in evidenza, cioè, il (presunto) contrasto.

Per esempio scegliendo un maxi pullover in lana, che parla d’inverno, che avvolge e riscalda. Dinanzi a una mise del genere, sfidiamo chiunque a dire che i candidi pants non vanno bene!

Con l'ecopelliccia

Altro illuminante esempio relativo al concetto di cui sopra: i pantaloni bianchi abbinati a un capo tipicamente invernale, ovvero l’ecopelliccia. E funziona, eccome se funziona! Il consiglio, in questo caso, è di fare della morbidezza – sia concreta che visiva – la cifra stilistica. Pantaloni e maglione dalla vestibilità comoda, dunque. Magari puntando su un coordinato in maglia. Perché cozy è bello.

Quanto alla pelliccia, lasciati guidare esclusivamente dai tuoi gusti. Tanto non c’è pericolo di sbagliare. Dalla teddy bear alle versioni oversize e coloratissime, c’è invece l’imbarazzo della scelta.

... Oppure il bomber

Passando in rassegna le ispirazioni che arrivano dallo street style, diventa chiaro che la Gen Z ama anche abbinare i pantaloni bianchi al bomber, in questo caso in shearling. E che ritiene che le scarpe chunky, come il baseball cap, siano accessori perfetti. E come darle torto?

Il risultato è un look urban, reso più affascinante da queste tracce retrò che ci conducono ai mitici anni Ottanta. Touché.

Rock chic

Anche i pantaloni bianchi possono essere grintosi e diventare perfetti elementi di un outfit rock chic impeccabile. Come sempre, basta indovinare gli abbinamenti. Un chiodo in pelle o una giacca shearling nera, un maglione senza fronzoli ma dalla lavorazione quasi “rustica”, anfibi o stivaletti chelsea in pelle: voilà, il gioco è fatto.

Anzi, manca la borsa. Con catena o borchie, rigorosamente!

Parachute pants

Ma se sei una vera fashionista, sai già che i parachute pants – oversize, con gamba dritta, coulisse in vita e alle caviglie – stanno andando fortissimo tra gli zoomers. E sarà così anche in inverno. Allora, perché non sceglierli bianchi?

Saranno perfetti ovunque e comunque, per gli outfit da giorno ma anche per quelli da sera: in fondo, basta un tacco per cambiare l’effetto finale. E nel caso tu voglia alzare il tiro, lingerie a vista e via. Pazienza se fa... freddino.

