C ardingan over, maglioni a rombi, pantaloni in velluto e pezzi vintage. Insomma, apri il baule in soffitta per ricreare il perfetto stile retrò. L’ispirazione? Sfoglia l’album di famiglia e il gioco è fatto!

L’anno è iniziato da poco ma già sui social si è già fatta strada una "nuova" tendenza. Si tratta del grandpa style o grandpacore e gioca con pezzi oversize, capi nostalgici e accessori vintage. Perché ci piace? Ricrearlo richiede davvero poco sforzo e se non sai da dove iniziare ti diciamo che basterà aprire l’armadio dei nonni per trovare già un pezzo chiave: il cardigan! Ora preparati, questa volta per essere trend topic bisogna guardare indietro e lavorare sul layering.

Gigi Hadid con un look grandpacore

Sarà l'odore di naftalina, sarà che ancora la moda sta subendo il fascino del quite luxury. Fatto sta che su Instagram il grandpa style sta creando parecchio rumore. Le it girls lo scelgono per i loro scatti dai mille mila like, le star e le modelle semplicemente per i loro look street style. Gigi Hadid per esempio ha optato per una mise sui toni neutri composta da pants verde oliva e camicia check con cravatta. Il tutto reso cool grazie a un blazer sabbia, mocassini e occhiali dalle lenti green. Neanche a dirlo, una pioggia di flash l’ha illuminata come una stella!

Bella Hadid con gilet + leather pants + mocassini pitonati

Ma quali sono i fashion pieces per un vero grandpa style? In generale i capi statement di questa tendenza sono quelli dal sapore un po’ vintage. Come i pantaloni di velluto a costine, sweater XL dalla fantasia a rombi un po’ british e un po’ Gossip Girl, o i cappotti con spalle definite e colletto (ps se vuoi andare sul sicuro scegli l’iconico Barbour). Poi ci sono i blazer con le toppe sui gomiti, i gilet in maglia e le scarpe stringate dall’impronta maschile. Per gli accessori testa di serie sono le cartelle in pelle, le cravatte, le bretelle o i cappelli a coppola alla Peaky Blinders.

Gwyneth Paltrow indossa un long coat + scarpe stringate

Insomma comfort e chic sono di casa nel grandpa style e se il tuo dubbio è come rendere più femminile il tutto allora ti consigliamo di puntare sui dettagli. Ricordi per esempio il portagioie della nonna dove spiccavano quelle spille dorate? Ecco, sarebbe una buona idea ora chiederle in prestito! «Ma se sono lontana dal guardaroba di casa?» non devi disperare, perché la soluzione c’è! I negozi second-hand sono dei veri e propri bauli delle meraviglie e saranno i tuoi migliori alleati per ricreare questa estetica vezzosa un po’ nostalgica. Quindi che aspetti, apri Pinterest (o meglio ancora sfoglia l’album di famiglia) e prendi ispirazione per creare il tuo personalissimo look a prova di nastro vhs.

Grandpa style 1/10 Giacca trapuntata (BARBOUR) 2/10 Maglione con disegno a rombi (SANDRO) 3/10 Pantaloni di velluto a coste (RALPH LAUREN) 4/10 Gilet con trama geometrica (HUMANA VINTAGE) 5/10 Jeans in velluto (ZARA) 6/10 Scarpe Oxford stringate (MIU MIU) 7/10 Cappotto check (YVES SALOMON, via Mytheresa) 8/10 Cravatta fantasia (HERMÈS) 9/10 Mocassino con nappina (DR.MARTENS) 10/10 Coppola (BORSALINO) PREV NEXT