S i va oltre lo stile mannish e il power dressing: la cravatta non è mai stata così glam e versatile. Doveroso lasciarsi conquistare!

Bando agli indugi, non ci sono più scuse: la cravatta è l’accessorio 2023 di cui non si può fare a meno. Non che si tratti di una novità assoluta, anzi. Originariamente elemento tipico del guardaroba maschile, la tie ha cominciato a sedurre l’altra metà del cielo un bel po’ di tempo fa; basti ricordare gli outfit dell’indimenticabile Marlene Dietrich. Finora, però, è stata associata quasi esclusivamente allo stile mannish e al power dressing. Adesso va oltre. Adesso la cravatta da donna è trasversale, non più vincolata da specifiche estetiche. Perfetta tutto l’anno, trova nella primavera la sua stagione d’oro.

E questa primavera 2023 segna il periodo clou, grazie anche alle recenti sfilate del fashion month. Il vulcanico Pierpaolo Piccioli, per esempio, per la collezione Valentino Autunno Inverno 2023 2024 presentata in quel di Parigi, sulla cravatta ha deciso di scommettere tutto. Mostrando alla perfezione la versatilità – e l’anima glam - di questo accessorio.

Quale scegliere

Proprio Pierpaolo Piccioli, come del resto altri creativi, non ha dubbi: precedenza assoluta alla cravatta nera. Seguita dalla white tie. In generale, le attuali tendenze coincidono col monocolore e si spazia dalle tonalità più sobrie a quelle bold. Se preferisci le fantasie, muoviti in zona ton-sur-ton e/o jacquard. Le cravatte a righe restano tra i must del classico, ma non rientrano tra le opzioni più cool e lo stesso dicasi per quelle floreali.

Cravatta monocolore abbinata alla gonna

Quando indossarla

Lavallière era l’unica tipologia di cravatta da donna concepibile nei tempi remoti e se ne faceva un bel fiocco. Una tradizione che resiste per chi ama il mood retrò. Ma senza dubbio prevale la versione più comune, che sarebbe più opportuno definire genderless anziché maschile. Perdono vigore le etichette e anche i valori simbolici, nel senso che la cravatta non è necessariamente messaggera dell’empowerment femminile. Come non è più da considerare a priori un accessorio formale.

Si è alleggerita, mettiamola così. Conclusione: possiamo indossarla quando ne abbiamo voglia, semplicemente!

Cravatta Lavallière

Come abbinarla

La combo cravatta e camicia non teme sorpassi. Completare l’outfit con un blazer e pantaloni classici viene naturale, ma ti invitiamo a variare e giocare un po'. I jeans? Benissimo, come i pantaloni di pelle del resto. E poi tira fuori dall’armadio i capi prettamente girlish: pencil skirts, minigonne a pieghe, gonne lunghe a ruota o plissettate. Osa anche con il sopra; indossa la cravatta su un pullover o un top. Oppure – per un’ulteriore impennata – a pelle, soltanto con la lingerie a vista. Scatenati, la cravatta adesso lo permette.

Look girlish con cravatta

L'universo delle cravatte è praticamente sconfinato, dunque la scelta diventa un'impresa ardua. Ti aiutiamo noi: ecco pronta una gallery ad hoc!

Missoni 1/8 Cravatta jacquard in seta (MISSONI) Caruso 2/8 Cravatta bianca di seta (CARUSO) Gucci 3/8 Cravatta in seta con incrocio GG (GUCCI) Hugo Boss 4/8 Cravatta rosa jacquard (HUGO BOSS) Saint Laurent 5/8 Cravatta sottile in lino e seta (SAINT LAURENT) Biagio Santo 6/8 Cravatta micro paisley (BIAGIO SANTO) Etro 7/8 Cravatta jacquard con micro paisley (ETRO) Prada 8/8 Cravatta in seta ghiaccio (PRADA) PREV NEXT