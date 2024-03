C on quell'impronta utility e la grande versatilità, i cargo pants sono ormai entrati nel nostro cuore. Prepariamoci a indossarli anche per la bella stagione!

Lunga vita ai pantaloni cargo! La loro riscossa è cominciata tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, hanno attraversato le stagioni conquistando crescenti consensi e adesso eccoli qua: già detentori di un posto d’onore tra le tendenze moda primavera 2024. Con quei tasconi laterali, le silhouette comfy e (spesso) altri dettagli quali lacci, fettucce e coulisse alle caviglie, si collocano sul fronte opposto del minimalismo e rivendicano il fascino dei capi utility. Quando si tratta di street style, farne a meno è ormai impossibile. Merito del design che mette tutti d’accordo, della comodità ma anche della loro notevole versatilità.

Cargo bianchi wide leg + camicia + pullover

Le versioni più trendy

Sono anche camaleontici, i cargo pants. Nel senso che si prestano a numerose varianti e interpretazioni. Quali, dunque, le più trendy della primavera 2024? Troviamo la risposta anche con l’aiuto delle celebs: Gigi Hadid, ad esempio, predilige quelle loose fitting; lo stesso dicasi per Jennifer Lopez, che però aggiunge la vita alta e il taglio quasi classico alle sue preferenze. In generale, le declinazioni ampie e morbide riscuotono grande successo.

Quanto a colori, invece, adesso vincono le tinte unite: il camouflage è passato in secondo piano. Ma sono indubbiamente i pantaloni cargo in denim – anche effetto used – a occupare il primo posto nella wish list collettiva. Recentemente li hanno sfoggiati anche Cecilia Rodriguez e Matilde Lucidi, giusto per fare un altro paio di esempi. E così ci ricolleghiamo all’estetica Y2K e a quella “riscoperta” degli anni Duemila che continua a scandire le traiettorie fashion. PS: i cargo verde militare, ovvero la versione più classica, restano un evergreen.

Cargo in denim + crop top con dettagli in piume

Cosa abbinare ai pantaloni cargo

Come si portano i pantaloni cargo? Qui viene la parte ancora più bella. Una combo irrinunciabile è quella con i top cropped, perché permette di bilanciare i volumi. Ma se vuoi ottenere un impeccabile look casual chic, abbinali a un blazer e un paio di décolleté o slingback.

Ben vengano, anzi super cool, anche la lingerie a vista – dal reggiseno al corsetto – e il bomber. Come la giacca varsity, del resto. E poi, ovvio: ci sono le tradizionali combinazioni con felpe, t-shirt e sneakers. Tutto questo significa che i cargo pants sono capi da indossare h24; tutto dipende solo dal come, appunto. Un’altra dritta: se stai pensando a un outfit da sera, punta su quelli realizzati in tessuti leggeri come il raso o la seta oppure, per le situazioni più cariche di coolness, per le versioni in vinile o metallizzae.

Cargo in vinile + top a fascia + blazer



1/10

Cargo loose in denim con vita bassa e gamba larga (DIESEL)

2/10

Pantaloni cargo in tela (H&M)

3/10

Pantaloni cargo satinati (ZARA)

4/10

Pantalone cargo in tessuto tecnico con elastico e coulisse in vita (ICEBERG)

5/10

Cargo in denim con elastici alla caviglia (HUGO BOSS)

6/10

Cargo pants in nylon (SISLEY)

7/10

Pantaloni cargo in denim con vestibilità baggy (PATRIZIA PEPE)

8/10

Cargo in tela di lino e cotone (RALPH LAUREN)

9/10

Pantaloni cargo con coulisse (TWINSET)

10/10

Cargo pants senza chiusura (MANGO)

PREV

NEXT

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Fashion ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.