H anno la gamba dritta, coulisse in vita e alla caviglie, sono realizzati in tessuti tecnici. E sono anche tremendamente comodi, dotati di un fascino tutto speciale. Come farne a meno?

La scintilla si era accesa la scorsa estate, complici celebs amatissime come Hailey Bieber a Bella Hadid; poi, grazie alla viralità dei social e Tik Tok in particolare, è divampata la passione. La Gen Z si è follemente, nonché ufficialmente innamorata dei parachute pants. E non è affatto una questione stagionale, come sembrava. Perfetti rappresentanti dello stile cozy e urban, non privi di un’allure retrò, questi pantaloni entrano di diritto anche tra i fashion trend Autunno Inverno 2022-2023. Non solo: non si esclude che diventino un must have.

“Effetto paracadute”

I parachute pants sono pantaloni oversize. Caratterizzati da una gamba dritta e molto ampia, ma anche da coulisse in vita e alle caviglie (naturalmente il cordoncino si può stringere o meno). Che creano, appunto, una sorta di effetto paracadute. E se è vero che si rifanno ai gloriosi anni ‘80 e ’90 – Jennifer Aniston, giusto per fare un solo nome, li adorava - è anche vero che concretizzano alla grande la tendenza cloudwear emersa nell’inverno 2022.

Credit: Getty Images

Le differenze rispetto ai cargo

No, parachute e cargo non sono lo stesso tipo di pantaloni. I punti in comune non mancano, però ci sono anche svariate differenze. A cominciare dalla materia prima. Tieni presente che i “pantaloni da paracadute” sono passati attraverso un’importante evoluzione nei primi anni ’80: coincide con quel periodo, infatti, un ampliamento dei volumi che li ha resi l’indumento perfetto per i ballerini di breakdance.

Nel giro di poco tempo, sono poi diventati un simbolo della cultura hip hop. Insomma, (quasi) fin dall’inizio hanno avuto la mission di agevolare al massimo i movimenti. Di conseguenza, sono stati realizzati in tessuto tecnico, nylon in primis. Che ha anche il pregio di ridurre l’impatto del corpo sulle superfici e garantire un’adeguata resistenza.

I cargo, invece, sono nati come pantaloni di lavoro. Prodotti, ieri come oggi, in tessuti più spessi e pesanti come il cotone. Inoltre la vestibilità dei parachute è ancora più “over” e rilassata, le tasche laterali non sempre presenti (per i cargo sono imprescindibili). Viceversa, per i cargo non è indispensabile la coulisse.

Credit: Getty Images

Come abbinarli

In estate i parachute pant avevano trovato l’abbinamento perfetto nelle canotte e nei top crop, come nelle sneakers. E ora, per l'autunno-inverno, che si fa? Canotte e top si confermano la metà perfetta per questo tipo di pantaloni, anche perché la loro vestibilità slim compensa quella over dei pantaloni in questione. E il ventre parzialmente scoperto, oltre ad aggiungere un sapiente tocco di malizia, contribuisce ulteriormente a “snellire” l’insieme. Largo anche ai gilet e ai mini pullover.

Per completare il look (perché diciamocelo: fa freddo!) si aprono due strade opposte: un altro capo piuttosto aderente, per esempio una giacca dal taglio sartoriale (così entra in gioco pure l’amato mix&match stilistico), oppure a sua volta maxi e/o dal design ultra morbido. Ergo, via libera a bomber, piumini, cardigan, smanicati imbottiti e trapuntati.

Quanto alle scarpe, possiamo davvero divertirci. Con le sneakers, ma anche con gli anfibi, sostanzialmente restiamo in ambito sporty. Però da sperimentare è anche la combo con stivaletti, platform o meno; mocassini, persino décolleté. Quanto ci piace l’anarchia che regna nello street style, è un perenne motore di libertà e creatività!

Credit: Getty Images