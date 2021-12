U n ritorno in grande stile direttamente dagli anni Ottanta! Ecco come indossare il giubbotto più cool del momento con look casual ed eleganti...

Sei pronta per fare un tuffo nel passato? Precisamente negli anni Ottanta che ci hanno regalato uno dei capi ancora oggi più glam del momento. Di che cosa stiamo parlando? Ma del bomber, ovvio! Per l'autunno inverno 2022 si conferma ancora una volta in testa fra i capispalla da avere a tutti i costi e indossare a più non posso...con qualsiasi outfit! Anche perché è così versatile che potresti aggiungerlo sia alle tue mise sportive sia a quelle più chic.

Sono tanti infatti i brand che lo hanno rieletto a capo must have di questa stagione così come tante le influencer e modelle che lo sfoggiano con gusto ma anche tanta grinta. Sì, perché il segreto del bomber sta proprio qua: riesce a trasformarsi subito da casual ma finanche elegante. Ci sono tanti modelli che farebbero al caso tuo e finanche tanti look visti dallo street style che potresti copiare SUBITO.

Dal gusto vintage, il bomber potresti aggiungerlo a capi diversi giocando persino con i mix and match di colore e di stile. La palette cromatica spazia dal rosso fuoco al fucsia ai toni pastello e finanche metallizzati, potresti trovarlo nella sua versione più semplice (e casual) o con ricami e rouches che lo impreziosicono. I tessuti sono morbidissimi e caldi così ti proteggerai dall'inverno dando però una nota di colore alla giornata più grigia.

Se vuoi scoprire come indossare il bomber ecco 5 look che arrivano direttamente dallo street style. Prendi nota e copia le tendenze più hot!

Bomber + pantaloni joggers

Il bomber è una giacca iconica, non ci sono dubbi. Potresti indossarlo con una mise casual preferendo un modello verde militare che abbineresti a un paio di pantaloni joggers per essere comoda from day to night. Completeresti poi il tuo look con gli stivaletti biker per darti una nota grintosa, ma finanche con un paio di décolleté per darti una nota athleisure. Via libera poi agli accessori invernali più cool!

Bomber + ciclisti

I pantaloni da ciclista (o biker shorts!) + il bomber? Un abbinamento perfetto per te che ami mixare i capi creando uno stile unico e particolare...e dal sapore vintage! Per rendere il tuo look più raffinato potresti indossare il bomber rosa pastello (o comunque dalle tonalità dolci!), aggiungeresti poi un paio di sneakers (o di scarpe con tacco, perché no!).

Bomber + jeans

Del bomber, si sa, ci sono tante versioni...persino quelle in pelle e similpelle che darebbero subito una nota rock alla tua mise. E non solo. Ti farebbero tornare indietro agli anni Ottanta per questo motivo non potresti fare altro che aggiungerlo a un paio di jeans e di sneakers coloratissime!

Bomber + gonna

Non solo con i pantaloni o i jeans ma finanche con le gonne! Il bomber sa trasformarsi per le tue mille occasioni. Potresti quindi ottenere un look casual persino con una maxi gonna a pieghe in tinta. Completeresti con un paio di stivaletti con tacco per slanciarti.

Bomber + vestito

Infine potresti abbinare al tuo midi dress preferito (ad esempio il classico tubino nero!) il bomber per fare un twist di glamour in più. Otterresti così una mise dal gusto metropolitano specialmente se aggiungessi gli stivaletti biker. Infine una mini bag a tracolla per portare con te giusto l'indispensabile!

E adesso che sai proprio tutto su come potresti indossare il bomber, sfoglia la gallery che abbiamo preparato per te e inserisci nella tua wishlist il tuo modello preferito!

1/23 Bomber verde corto (ADIDAS) 2/23 Bomber grigio a fantasia (ALBERTA FERRETTI) 3/23 Bomber arancione con le maniche arricciate (AMBUSH) 4/23 Bomber imbottito a collo alto celeste (BERSHKA) 5/23 Bomber effetto degradé sul fucsia (CALVIN KLEIN JEANS) 6/23 Bomber nero con ricami fucsia (CHIARA FERRAGNI) 7/23 Bomber nero con maniche dorate e disegni (DIESEL) 8/23 Bomber nero in pelle con stampe (DSQUARED2) 9/23 Bomber crop metallizzato (GIVENCHY) 10/23 Bomber fucsia con maniche a palloncino (ISABEL MARANT ETOILE) 11/23 Bomber trapuntato blu (MAX & CO.) 12/23 Bomber bicolore nero e giallo (MONCLER) 13/23 Bomber in pelliccia ecologica fucsia (MOSCHINO) 14/23 Bomber corto rosa pastello (MSGM) 15/23 Bomber color lavanda (PALM ANGELS) 16/23 Bomber con cappuccio rosso (PARAJUMPERS) 17/23 Bomber azzurro metallizzato (PHILIPP PLEIN) 18/23 Bomber verde militare (REEBOK) 19/23 Bomber fantasia check a quadretti (SEE BY CHLOE) 20/23 Bomber con rouches sul davanti (STINE GOYA) 21/23 Bomber in pelliccia ecologica bianco (TALLY WEIJL) 22/23 Bomber marrone chiaro (UNDERCOVER) 23/23 Bomber nero a collo alto (ZARA) PREV NEXT