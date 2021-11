Quasi cent'anni anni e non sentirli: il little black dress più famoso imperversa nei guardaroba femminili da quasi un secolo, confermandosi un caposaldo assoluto della moda! Ecco il nostro vademecum per valorizzarlo

Il tubino nero è un evergreen irrinunciabile, presente da quasi un secolo nei guardaroba femminili di tutto il mondo. Simbolo di un’eleganza senza tempo e senza età, è senza dubbio l’emblema assoluto dello stile e del manifesto che lo caratterizza: less is more!

Da sempre, nell'immaginario collettivo, è associato ad accessori très chic per situazioni eleganti e dal dress code particolarmente raffinato, ma la verità è che la versatilità di un tubino nero non conosce confini!

Scopri con noi gli accessori più glamour per portare il tuo little black dress con stile in qualsiasi occasione e prendi ispirazione dai nostri outfit.

Coprispalle

Nonostante sia un capo che rasenta la perfezione, capace molto spesso di risolvere con eleganza e semplicità qualsiasi situazione, accade di tanto in tanto anche a sua maestà il tubino di non bastare a sé stesso e di avere assoluto bisogno di un accessorio particolare per completare l'outfit. Nelle situazioni più formali ed eleganti - ad esempio - il bon ton impone di coprire le spalle o le scollature più generose.

Allora che fare quando si opta per un classico little black dress con spalline sottili o monospalla per una cerimonia, o se si desidera dare un tocco in più a un look un po’ troppo essenziale per un party speciale? Semplice: si punta tutto sul coprispalle!

Se è inverno si può optare per una stola in pelliccia, nera o colorata, se invece la stagione è più calda un micro-blazer in pelle o in strass saranno senza dubbio soluzioni perfette, in grado di donare al tuo look il carattere che stai cercando.

Un'dea perfetta per le occasioni più eleganti è infine la mantella, da scegliere colorata o con frange per un effetto più cool oppure liscissima per una mise più essenziale. Il tutto senza mai dimenticare l’etichetta, of course!

Getty Images 1 di 4 - Tubino nero in pelle e mantella con frange Mytheresa 2 di 4 - Tubino monospalla in pelle nera (SAINT LAURENT) Mytheresa 3 di 4 - Mantella con frange (BRUNELLO CUCINELLI) Mytheresa 4 di 4 - Cuissardes bianchi (ALEXANDRE BIRMAN)

Scarpe con il tacco alto

Tubino nero, décolleté con tacco alto e due gocce di profumo: ecco l'outfit perfetto per una diva doc! Sandali slanciatissimi e pump vertiginose sono in effetti un grande classico, da utilizzare rigorosamente per serate all'insegna del romanticismo o per eventi ultra-glamour.

Un look da vera party-girl? Scegli il tuo little black dress in paillettes e abbinalo a una décolleté gioiello dall'effeto davvero "wow": sarà una rivisitazione talmente talmente cool del classico tubino da rendere impossibile toglierti gli occhi di dosso!

Getty Images 1 di 4 - Tubino in paillettes e tacchi alti Mytheresa 2 di 4 - Tubino nero in paillettes (PHILOSOPHY by LORENZO SERAFINI) Mytheresa 3 di 4 - Décolleté gioiello (AQUAZZURA) Mytheresa 4 di 4 - Occhiali da sole (PRADA)

Blazer

In caso di tubino capita di avere la necessità di completare l'outfit con una giacca. Bene, tieni presente che quando il tubino in questione è nero tutto diventa infinitamente più semplice!

Esattamente come accade per quella cromatica, la palette di alternative a tua disposizione con un little black dress infatti non ha praticamente limiti: tutto dipende dal carattere che vuoi dare al tuo look.

Per una situazione più formale, come un pranzo di lavoro, puoi puntare con convinzione su un blazer dalle linee pulite o su un trench dal taglio classico, magari color cammello per una soluzione chic al punto giusto.

Per il tempo libero opta invece per linee meno convenzionali, che sappiano donare un twist diverso al tuo tubino. Un'idea decisamente sporty e un tantino ribelle è di sicuro quella di "spezzare" il look con una cifra stilistica diversa, magari puntando su un giubbotto in denim o su un biker in pelle.

Per situazioni più glamour l'idea in più è invece quella di puntare su un bold blazer, la giacca un po' over che donerà un tocco nineties tutto nuovo e molto cool al tuo outfit.

Insomma, non hai che da scegliere: regalare un carattere nuovo di zecca al tuo tubino nero sarà facile e divertente come non mai!

Getty Images 1 di 4 - Tubino nero con bold blazer bianco Mytheresa 2 di 4 - Tubino nero (DOLCE & GABBANA) Mytheresa 3 di 4 - Blazer doppiopetto oversize (MSGM) Mytheresa 4 di 4 - Infradito (GUCCI)

Scarpe basse

Ma se non si amano i tacchi si può indossare un tubino nero? Certo che sì!

Negli ultimi anni le tendenze puntano infatti a scardinare i capisaldi della moda, giocando con le contaminazioni tra stili ed epoche e sui contrasti tra consistenze e volumi.

Perché non farlo anche con l’accessorio per eccellenza allora? Anche le scarpe possono assolutamente entrare nel gioco di mix and match più glamour degli ultimi anni infatti, basta mettere in campo tutta la personalità di cui si dispone e puntare dritto su opposti che creino contrasti davvero nettissimi.

Qualche esempio? Per il tempo libero scegli sneakers poco strutturate - candide per una sovrapposizione cromatica oppure chuncky per un contrasto di linee - mentre per il lavoro divertiti ad abbinare al tuo tubino nero mocassini con micro-borchie o stringate dal sapore british e dettagli davvero cool, in glitter, velluto o vernice.

Il risultato sarà davvero easy, chic e… molto, molto glamour!

Getty Images 1 di 4 - Tubino nero con sneakers bianche Mytheresa 2 di 4 - Tubino nero logato (FENDI) Victoria 3 di 4 - Sneakers bianche (VICTORIA) Mytheresa 4 di 4 - Maxi bag (MAX MARA)

Calze

Veniamo alla questione più discussa quando si parla di indossare un tubino: calze sì o calze no?

Sa sei una vera it-girl sfida freddo e maltempo anche durante la stagione più rigida e dimentica i collant, specie se color nude! Il vero diktat degli ultimi anni è infatti quello di indossare il proprio little black dress senza calze, anche in inverno.

Un’alternativa molto glamour è quella di divertirsi a scegliere calzine corte particolari - magari con applicazioni di rouches in velluto, pompon o nastri - e di farle sbordare sapientemente da sandali o anckle boots. O ancora si può giocare con gambaletti leggeri, velati o a rete, da abbinare a pumps o mules gioiello, vertiginose e sfiziosissime.

Ma se proprio non sai rinunciare al calore di una rassicurante calzamaglia, il diktat da seguire è davvero semplicissimo: scegli un collant coprente per il giorno e riserva la texture più raffinata dei 20 denari alla sera o alle situazioni che richiedono un dress code più chic.

Getty Images 1 di 4 - Little black dress con gambaletti e mules gioiello Mytheresa 2 di 4 - Tubino nero in satin (VICTORIA BECKHAM) Calzedonia 3 di 4 - Gambaletti a rete (CALZEDONIA) Mytheresa 4 di 4 - Mules gioiello (JIMMY CHOO)