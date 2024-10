Francis Ford Coppola riceve la Chiave di Cinecittà: il red carpet di una serata magica

N el corso della serata di pre-apertura della Festa del Cinema di Roma, abbiamo assistito all'anteprima di Megalopolis e il regista ha ricevuto l'importante riconoscimento. Seguici sul red carpet!

Metti un maestro indiscusso del cinema, Francis Ford Coppola. Metti un luogo che del cinema, della sua storia, fa parte da decenni: Cinecittà. Metti uno dei film più attesi di questi ultimi tempi, Megalopolis, e un evento made in Italy ormai diventato iconico. Poi un tappeto rosso, percorso da star che appartengono proprio al mondo della Settima Arte. Ecco, sono stati questi gli ingredienti di una serata magica. La serata di pre-apertura della 19esima Festa del Cinema di Roma, con l’anteprima nazionale della nuova pellicola di Coppola. Un evento reso ancora più speciale dalla consegna della Chiave di Cinecittà al celebre regista. Curios* di approfondire, anche a proposito del red carpet? Ti accontentiamo subito!

Francis Ford Coppola e Cinecittà: un legame profondo

L’evento di cui ti parliamo si è tenuto presso il Teatro 10 degli Studios ed è stato trasmesso in diretta streaming nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica. L’anteprima italiana dell’atteso film Megalopolis è stata organizzata in collaborazione con Alice nella Città e grazie al Ministero della Cultura. Ed è stata l’occasione non soltanto per presentare l’opera in questione, ma anche per celebrare il profondo legame che unisce il regista italo-americano e Cinecittà. Simbolo e culla del cinema nostrano.

Un legame sottolineato da un omaggio istituzionale senza precedenti: il Ministero della Cultura e Cinecittà, infatti, hanno conferito a Coppola la Chiave di Cinecittà e intitolato a lui uno dei viali degli Studi; viale Francis Ford Coppola, dunque, è diventato parte integrante della toponomastica.

I protagonisti del red carpet

Francis Ford Coppola è apparso sul red carpet insieme alla nipote Gia e agli attori Matt Dillon, Stefania Sandrelli, Sveva Alviti. Una visione eterea, Gia Coppola, con un abito peplo e una mantella giocati sui colori pastello e riccamente decorati con paillettes e micro perle: outfit Valentino. Austera e raffinata Sveva Alviti, che ha puntato tutto su un cappotto in velluto nero di Giorgio Armani, illuminandolo con un collier Bulgari. Ha invece scelto il blu notte Stefania Sandrelli, spezzandolo con accessori neri. E completando l’opera con il suo sorriso sempre pieno di dolcezza.

Presente anche Alessandro Michele, direttore creativo di Valentino, con il suo stile fuori da ogni schema: stavolta indossava un capospalla chiaramente ispirato alle giacche da camera. Molto intrigante Nicoletta Romanoff, con un abito a cascata color castagna della collezione AI 2024 Zimmermann. Perfetta dark lady Yvonne Sciò, che ha sfoggiato un total black costruito su un affascinante mix&match: abito lungo con balze e inserti in pizzo + giacca smoking. A sorpresa poi è arrivato Can Yaman, che non ha tradito il suo stile un po’… selvaggio: completo bianco con pantaloni oversize, sneakers, canotta grigia a costine e lunghe collane.

Tra i protagonisti del red carpet anche i premi Oscar Vittorio Storaro, Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo. Poi ecco altre importanti personalità istituzionali: il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, il presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia insieme all’AD Manuela Cacciamani, il produttore Tarak Ben Ammar. E ancora, Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, direttori artistici di Alice nella Città. Sì, decisamente una serata magica!

Da sin.: Manuela Cacciamani, Lucia Borgonzoni, Francis Ford Coppola, Tarak Ben Ammar, Chiara Sbarigia, Fabia Bettini, Gianluca Giannelli.