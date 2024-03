I l designer romano torna finalmente in pista: a pochi giorni dall'addio di Pierpaolo Piccioli, ne eredita il testimone. E non nasconde la sua gioia.

Le voci hanno cominciato a rincorrersi nello stesso giorno in cui è stato reso noto l’addio di Pierpaolo Piccioli, e adesso è ufficiale: Alessandro Michele è il nuovo direttore creativo di Valentino. La sua nuova esperienza presso la maison romana avrà inizio subito dopo le festività pasquali, ovvero martedì 2 aprile. E così, finalmente, si sciolgono le riserve circa il suo futuro professionale e i suoi nuovi orizzonti.

Il debutto di Alessandro Michele per Valentino

Romano anche lui, 51 anni, Alessandro Michele ha lasciato la direzione creativa di Gucci nel novembre 2022. E da allora se n’è volutamente rimasto in disparte, alimentando suo malgrado una lunga serie di ipotesi sul “cosa farà?”. Si diceva che sarebbe andato da Fendi, poi si è parlato di una possibile collaborazione con Walter Albini. Nulla di tutto questo. Michele metterà il suo indiscusso talento al servizio di Valentino, e c’è da dire che questo ritorno in scena accende l’entusiasmo – e la curiosità – di parecchi animi.

Come già annunciato, le sfilate Valentino Uomo e Haute Couture, in programma per il prossimo giugno a Parigi, sono state cancellate. Alessandro Michele debutterà quindi a ottobre, presentando la collezione donna Primavera Estate 2025 in occasione della Fashion week (sempre nella capitale francese).

“Sento un’immensa gioia”

Alessandro Michele è il nuovo direttore creativo di Valentino e mette nero su bianco la sua somma felicità: “Sento l’immensa gioia e l’enorme responsabilità – scrive su Instagram proprio oggi, 28 marzo – nel fare ingresso in una Maison de Couture che ha inciso la parola ‘bellezza’ in una storia collettiva fatta di ricercatezza ed estrema grazia”.

Rende omaggio “all’identità preziosissima che i suoi padri fondatori, Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, le hanno donato con amore sfrenato” e ringrazia “Rachid Mohamed Rachid (presidente di Valentino, ndr) per avermi offerto questa occasione irripetibile”. Confessa che tornare a lavorare per Jacopo Venturini, ceo Valentino, “è per me un sogno meraviglioso che si avvera”.

“Oggi – aggiunge, con emozione quasi tangibile – cerco le parole più adatte per dire la gioia, per renderle omaggio: i sorrisi che scalciano in petto, il senso di profonda gratitudine che accende gli occhi, quel momento prezioso in cui necessità e bellezza si tendono la mano. La gioia è però cosa talmente viva che temo di ferirla, dicendola”. Conclude promettendo “nuove fioriture”.

Non sarà per lui un compito facile: da un lato si trova a raccogliere il testimone di Piccioli, amatissimo, e dall’altro dovrà portare un rinnovamento. Se non avviare una rivoluzione, proprio come ha fatto – con grande successo – per Gucci. Non vediamo l’ora che arrivi il giorno di quella sfilata.