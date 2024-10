Dagli occhiali Izipizi x Moleskine alla nuova collezione di gioielli Nove25: fashion recap della settimana

T ra nuove collezioni e anniversari da festeggiare, torna (come sempre) il nostro appuntamento con le ultime notizie moda!

Noi siamo pronti per il recap delle fashion news della settimana, tu? Allora cominciamo subito con una collezione da occhiali di lettura per fashionisti doc: quella nata dalla collaborazione tra Izipizi e Moleskine. Poi un'altra nuova collezione, questa volta di valigie: a firmarla è Eastpak, il risultato è decisamente degno di nota sotto ogni punto di vista (design compreso).

Si prosegue con i nuovi charms per festeggiare i primi 30 anni di DoDo e con una novità per chi ama le Bratz e/o il film cult Mean Girls, insieme agli outfit delle protagoniste. Dulcis in fundo, gioielli molto speciali per i tifosi bolognesi, firmati Nove25!

Arrivano gli occhiali da lettura Izipizi x Moleskine

Moleskine: un celebre brand, un quaderno iconico. Izipizi, un marchio specializzato nella produzione di occhiali da lettura low cost ma incredibilmente cool. Ebbene, queste due realtà hanno deciso di unire gli spiriti creativi e il risultato è la collezione IZIPIZI x Moleskine. Il punto di partenza è il bestseller di Izipizi, ovvero la forma #D: garanzia di leggerezza, comfort e campo visivo:

“Vogliamo – spiega Pierre Caffin, Head of drand di Izipizi - che i nostri prodotti siano un’estensione dell’anima creativa, catturando ogni momento, idea ed emozione e racchiudendoli nelle pagine dei quaderni Moleskine. Visivamente, giochiamo con elementi premium di entrambi i marchi per creare un set imperdibile. Il nero, il colore emblematico dei quaderni Moleskine, è centrale, mentre il nostro iconico motivo tartarugato aggiunge distinzione in tre colori diversi”. I colori in questione sono un rosso fiammeggiante chiamato Vermiglio Profondo, un giallo vibrante noto come Pigmento Giallo e un grigio sottile chiamato Carbone Chiaro. Tutti si abbinano alla chiusura elastica del quaderno Moleskine.

Gli occhiali da lettura IZIPIZI x Moleskine - Pigmento Giallo

Eastpak presenta la nuova valigia rigida Resist’r Case

Girovagando tra le fashion news della settimana, ecco materializzarsi la nuova valigia rigida Resist'r Case di Eastpak! A dir poco performante: guscio super robusto realizzato in policarbonato, struttura leggera in alluminio paraurti protettivi, ruote giapponesi silenziose e di alta qualità, telaio in alluminio e lucchetto TSA con codice a tre cifre integrato. Della serie: qualsiasi avventura si affronti, non c’è il rischio di fare i conti con gli imprevisti.

Si sceglie tra 3 misure: Small (formato cabina), Medium e Large. Anche i colori sono 3: Black, Fire Red e Brushed Metal. Non solo. Fedele all'heritage di Eastpak, la nuova valigia Resist'r Case è inoltre caratterizzata da dettagli personalizzati, come la fodera con marchio in rilievo, l'etichetta con logo e le maniglie con incisione laser “Built to Resist”. Non un semplice bagaglio, ma un’affermazione di determinazione e stile per il viaggiatore moderno. Garanzia... 30 anni!

Le valigie della collezione Resist'r Case di Eastpak

DoDo: nuovi charms per festeggiare il 30esimo anniversario

Tutti conosciamo i gioielli DoDo, quasi tutti ne abbiamo almeno uno (almeno, eh!). Il noto brand festeggia il suo 30esimo anniversario, lo sapevi? È nato infatti nel 1994 da un’idea innovativa: racchiudere messaggi unici in ciondoli d’oro di un grammo. Che, manco a dirlo, sono subito diventati oggetti del desiderio, per i più giovani e non solo. DoDo è anche un perfetto simbolo dell’artigianato made in Italy; sono gioielli da amare, regalare, collezionare.

Ed ecco che, per questo importante compleanno, debuttano i 30th Years Celebration Charms, a rappresentare l’amore e l’affetto che ci legano le persone care. Creazioni iconiche che reinterpretano le storiche shape del brand, arricchendole con un tocco di luce e un significato speciale. Presentano dettagli unici: la casa ha un’incisione dal tratto contemporaneo, mentre gli altri charm hanno un’incassatura particolare con stella, corona e cuore, impreziosita dall’aggiunta di uno zaffiro, un diamante o un rubino. Ogni pezzo racchiude l’essenza di DoDo: l’amore per la vita, la famiglia e le relazioni autentiche.

30th Years Celebration Charms - Casa DoDo
30th Years Celebration Charms - Junior DoDo
30th Years Celebration Charms - Lady DoDo

Le Bratz celebrano l’iconico film Mean Girls con una limited edition

Proseguiamo con le fashion news settimanali, c'è una novità riguardante le Bratz. Mean Girls, pellicola cult del 2004 diretta da Mark Waters, compie 20 anni. Per celebrare questo anniversario, MGAE ha lanciato la limited edition Bratz x Mean Girls, realizzata in collaborazione con Paramount Consumer Products.

La bambola Cady, ispirata al personaggio di Cady Heron (interpretato da Lindsay Lohan), sfoggia i due look più famosi del film: la combo maglia rosa e scarpe da ginnastica scelta per il “mercoledì” e il miniabito nero e rosa di jeans con i tacchi a spillo neri. Regina Bratz Doll (Regina George) è caratterizzata dal celebre look da shopping al centro commerciale: golfino rosa, minigonna in pelle nera e Burn Book. Ma non ha dimenticato il costume da coniglietta di Halloween con i lunghi stivali bianchi con pelliccia. Gretchen e Karen Two-Pack Bratz Dolls, in confezione doppia, sono invece vestite con i costumi di Halloween. Le Plastics al completo!

La limited edition Bratz x Mean Girls

Nove25 x Bologna FC 1909, la collezione per i tifosi bolognesi

Chiudiamo il giro di fashion news con una collezione di gioielli dedicata ai tifosi bolognesi: è quella nata dal sodalizio tra il brand Nove25 e Bologna FC 1909. Ogni pezzo rappresenta l’anima di Bologna, una città dove la passione per il calcio si fonde con la sua ricca storia e tradizione.

A spiccare è indubbiamente l'anello Chevalier Ovale Nettuno, un sigillo d'argento brunito che incarna l'orgoglio bolognese. Il bassorilievo del dio Nettuno si unisce al logo del Bologna, incorniciato da una decorazione a corda che richiama l’abbraccio dei tifosi alla squadra. Lo Chevalier è personalizzabile. C’è poi il Pendente Ovale Nettuno, anch'esso in argento brunito, che raffigura il leggendario dio dei mari, evocando il coraggio e la resistenza del Bologna nelle sfide sul campo. A completare la collezione, il Bracciale Grumetta 200 Nettuno in argento 925, che celebra la storia e la passione della città, e l’Orecchino Lobo Tondo Stemma che riprende il logo del club in un design circolare, ispirato alla protezione delle mura che cingevano Bologna.

Pendente Ovale Nettuno (NOVE25 x BOLOGNA FC 1909)
Bracciale Grumetta 200 Nettuno (NOVE25 x BOLOGNA FC 1909)
Chevalier Ovale Nettuno (NOVE25 x BOLOGNA FC 1909)