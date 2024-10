È il tempo della giacca impermeabile: le versioni più trendy dell’autunno 2024 da comprare online

B ando alla malinconia, anche le giornate piovose si possono affrontare con stile. Tanto per cominciare, indossando una rain jacket che sia decisamente all'altezza della situazione!

Salutiamo il ritorno dell’autunno con la giacca impermeabile. E bando alla malinconia, perché anche nelle giornate di pioggia può esserci tanta bellezza. Soprattutto, anche nelle giornate di pioggia corre il desiderio di essere cool. Lungi da noi l’idea di infilare la prima cosa che capita solo perché il meteo non è favorevole e manca la luce ideale, eh.

Giacche impermeabili per l’autunno 2024 da comprare online, dunque: eccoci qui, pronti per la nostra sessione di shopping. Anzi, in realtà devi soltanto scegliere. Perché abbiamo già selezionato una serie di proposte che meritano la promozione senza riserve. Si tratta sostanzialmente di grandi classici, ma declinati secondo le tendenze del momento. Oppure che non necessitano di variazioni sul tema, perché il tempo non intacca mai il loro fascino. Allora procediamo: è tempo di decidere quale giacca mettere in autunno!

Parka impermeabile midi + Mary Jane con plateau e calzini

Parka

Il parka, giacca anti pioggia per eccellenza. Un capo storico, che arriva da molto lontano e nel tempo ha conquistato lo status di icona urbana. Aggiungiamo che, da qualche anno, la moda è tornata a guardare con rinnovato interesse al parka, come dimostrato dalle sue frequenti apparizioni sulle passerelle delle fashion week autunno inverno 2024 (e anche dell'anno precedente). Ti mostriamo un modello senza imbottitura, dunque perfetto per l’autunno. Un parka verde militare che sta andando a ruba, quindi non perdere altro tempo!

Trench midi

Vabbè, il trench non ha bisogno di presentazioni. Né tantomeno serve specificare quanto sia glam, da sempre e per sempre. Il re indiscusso delle giacche per la mezza stagione. Una cosa, però, va specificata: il trench midi è, attualmente, la versione più trendy. Perché più easy e pratica, volendo anche più versatile. Ecco un modello fedele al design tradizionale di questo capospalla: dunque con chiusura doppiopetto, cintura in vita, spalline, fibbie per stringere le maniche. Molto elegante e allo stesso tempo casual. Perfetto per qualsiasi contesto, senza eccezioni.

Trench midi antipioggia

Piumino leggero

Sei un tipetto casual, in perenne movimento, insofferente a qualsiasi costrizione? Allora la tua giacca impermeabile ideale è il piumino. Leggero, of course! E ti consigliamo di lanciarti con i colori, per dare luce e allegria anche alle giornate – appunto – piovose e grigie. Che ne dici, per esempio, di questo rosa fluo? Ma ci sono anche altre tonalità disponibili, dai un’occhiata!

K-way

Uno dei pochi casi in cui il nome del brand finisce per identificare un prodotto ben preciso: il K-way. Lo conosciamo bene, lo conosciamo tutti. Sulla qualità non si discute, ma neppure sull'estetica perennemente cool nella sua essenzialità. Può essere di diverse lunghezza, però quanto a praticità… Beh, il K-way corto unisex non si batte.

Bomber

Un altro capospalla storico che sta vivendo una nuova stagione d’oro: il bomber. Che, a dirla tutta, non è soltanto una giacca impermeabile ma una giacca da indossare tutto l’anno. Anche in pieno inverno: dipende dall’imbottitura. Adoriamo la sua vestibilità slim, questa estetica dal sapore urban e al contempo retrò, questo mood… sbarazzino. Che ne pensi del modello che abbiamo scovato su Amazon?

Giacca sporty

Concludiamo con una giacca impermeabile sportiva, adatta sia al tempo libero che alle sessioni di fitness open air. Anzi, a dirla tutta è una buona scelta anche per la scuola e l’università. Leggerissima, antivento, traspirante, dotata di cappuccio. I dettagli che ci hanno definitivamente conquistato sono le zip e la fodera del cappuccio a contrasto. Quando si dice un colpo d’occhio!

