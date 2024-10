Passione street style: con Google Lens puoi ricreare i look che ti conquistano… in strada!

Q uante volte ti è capitato di vedere in giro outfit strepitosi? Con l'app di riconoscimento Google è facilissimo ricrearli, personalizzandoli! Noi ci abbiamo provato... e ci siamo divertiti!

Facciamo insieme un esperimento con Google Lens? Aspetta un attimo, ti spieghiamo subito. Quando si parla di moda, lo street style gioca un ruolo cruciale. Da una parte, è la cartina tornasole per tutte le tendenze proposte durante le sfilate. Dall’altra, rappresenta una sorta di piazza nella quale prendono forma trend che prescindono dalle passerelle. Il contesto tramite cui tutti noi possiamo esprimerci liberamente e/o fare il pieno di ispirazioni. E a proposito di ispirazioni: ti è mai capitato, camminando per strada, di adocchiare un look strepitoso? In quelle occasioni la voglia di fermare la persona in questione e interrogarla su ogni singolo pezzo indossato lievita. Così come la curiosità e la voglia di replicarlo, naturalmente tenendo conto del proprio stile. Ma non sempre si ha il coraggio di parlare alla fonte d'ispirazione in questione e non sempre è facile indovinare quali siano i capi e gli accessori visti in giro. O perlomeno non sempre è facile reperirne di simili. Anzi, sai che c’è? Invece adesso è semplice, semplicissimo. Abbiamo a disposizione uno strumento prezioso: Google Lens, appunto!

Come si usa Google Lens? Basta toccare l’icona Lens nella barra di ricerca Google e inquadrare l’articolo che ci piace. Comparirà la scritta Cerca con la tua fotocamera e non dovremo far altro che toccare l’icona della fotocamera stessa. E voilà, in un attimo comparirà una serie di risultati relativi all’articolo in questione. Noi l’abbiamo fatto durante il Fashion Month Primavera Estate 2025, ti mostriamo subito una selezione di 4 look (uno per ogni città) e i risultati ottenuti. Credi a noi: c’è davvero da divertirsi a ricreare le mise da urlo avvistate. O magari a rimescolare i pezzi creando qualcosa di nuovo, anche personalizzando. Per esempio, vuoi quello stesso capo ma di un altro colore? Tocca Aggiungi alla ricerca e specifica la tonalità desiderata; in un attimo vedrai le opzioni che meglio si adattano ai tuoi gusti. A conti fatti, sta a vedere che Google Lens è il vero nice to have del momento!

Look 1: Milano

Gonna midi trasparente con culotte + giubbotto + maglia girocollo + slingback

Cominciamo da un look avvistato tra le vie di Milano. Una mise rock e al contempo chic: giacca di pelle stampa cocco con chiusura doppiopetto, micro shorts in raso di seta, gonna midi trasparente e t-shirt nera. In una manciata di secondi, Google Lens ci fa la rivelazione: è uno degli outfit apparsi durante la sfilata Ermanno Scervino Autunno Inverno 2024. C’è solo un elemento in più, ovvero la t-shirt nera. Naturalmente non vogliamo copiare, ma semplicemente essere ispirati. E ricreiamo la mise a modo nostro, sempre con l’aiuto dell’applicazione di riconoscimento Google.

1 / 4 1/4 Giacca crop effetto cocco (MANGO) 2/4 Gonna in mesh con slip in jersey (H&M) 3/4 Maglia nera in puro cashmere (ERMANNO SCERVINO) 4/4 Slingback stampa coccodrillo (LE SILLA) PREV NEXT

Look 2: Parigi

Mini dress + décolleté a punta con cinturino + collant in lana

Uno schiocco della dita e ci teletrasportiamo a Parigi. La nostra attenzione è catturata da una vera cool girl, che indossa un mini dress in nattè con colletto camicia impreziosito da applicazioni floreali in metallo. Guanti lunghi in pelle stampa coccodrillo, collant in cotone a costine e décolleté in pelle spazzolata completano l’outfit. Come facciamo a conoscere ogni minimo dettaglio? Merito di Google Lens, naturalmente. Che non solo ha riconosciuto il total look Miu Miu ma anche colei che lo sfoggia, l’attrice Isis Valverde. E anche in questo caso ci regala le inspo giuste per replicare.

1 / 4 1/4 Mini abito in raso con cristalli e colletto ampio (MISS ROSIER) 2/4 Collant in misto modal e cashmere (CALZEDONIA) 3/4 Décolleté in pelle spazzolata (MIU MIU) 4/4 Guanti lunghi in nappa (MAX MARA) PREV NEXT

Look 3: New York

Felpa + camicia mannish + gonna tubolare + kitten heels

Voliamo a New York, una tra le capitali indiscusse dello street style. Una città che pullula di fashionisti e trendsetter. Ci imbattiamo in una tiktoker da oltre 500mila follower, Izzipoopi. Ovvero Isabelle Allain. Manco a dirlo, Google Lens ci dà subito gli elementi per riconoscerla anche tramite il look. Un look urban e super trendy: felpa sportiva con zip, maxi gonna dritta, calzini in vista e décolleté fiammanti. Un outfit firmato Tibi, che con il nostro alleato Lens riproduciamo senza fatica. Naturalmente personalizzandolo.

1 / 4 1/4 Felpa con tasche e zip (ADIDAS) 2/4 Gonna midi in denim (ZARA) 3/4 Camicia in Oxford di cotone (PINKO) 4/4 Décolleté in nappa con tacco kitten (FERRAGAMO) PREV NEXT

Look 4: Londra

Pullover + mini skirt + ugly shoes con calzini

Ultima tappa, Londra. Non ci è certamente sfuggito questo look, molto particolare: un po’ preppy, un po’ urban. Come sempre, Google Lens ci ha dato dritte illuminanti. Stavolta abbiamo scelto lo stesso pullover, ma non solo. Le sneakers ci hanno incuriosito parecchio, grazie all’app di Google abbiamo scoperto che si tratta di un “vecchio” modello firmato Cecilie Bahnsen. La decisione è stata quella di sostituirlo con uno della nuova collezione. Che ne pensi?

1 / 3 1/3 Pullover di lana con colletto stile polo (WALES BONNER) 2/3 Mini gonna con balza sul fondo (TWINSET) 3/3 Sneakers con suola spessa dalla trama floreale e struttura in neoprene (CECILIE BAHNSEN) PREV NEXT