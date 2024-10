Ufficiale: il cardigan corto si è imposto tra le tendenze moda autunno 2024

C ropped e glam, ambisce al titolo di must have: scopri le declinazioni più trendy e le proposte da comprare subito online!

Lo sapevamo. Eravamo pienamente consapevoli del fatto che il cardigan corto sarebbe tornato sulla scena fashion per imporsi tra le tendenze moda autunno 2024. Un po’ ce lo sentivamo, un po’ abbiamo avuto conferme durante la Milano Fashion Week dello scorso febbraio. E probabilmente anche a te è subito tornato in mente quel cardigan che avanzava sulla passerella di Prada, spiccando anche grazie agli abbinamenti color block. E poi ci hanno pensato la reginette dello streetstyle, a garantire la definitiva fumata bianca.

Comodo, pratico, perfetto alleato anche per la creazione di quegli outfit a strati che si rivelano salvifici nelle mezze stagioni, questo capo adesso esige un posto nel nostro guardaroba. Senza se e senza ma. Senza nulla togliere al cardigan lungo, per carità. Ma lui… Beh, lui ha qualcosa in più. E se devi ancora trovare un modello che faccia al caso tuo – perché va bene seguire i trend, ma un capo deve anche star bene addosso – ecco una selezione di cardigan corti da acquistare online. Accompagnata da qualche tips su come indossarli e sulle combo vincenti.

Cardigan classico

Sì, abbiamo cominciato a guardare con occhi diversi il cardigan corto classico proprio grazie a Prada. Ne abbiamo riscoperto il fashion bon ton e retrò, il pensiero è andato dritto fino agli anni Cinquanta e alle mise di quelle donne che riuscivano a risultare intriganti anche con look a dir poco sobri. Adesso, però, si punta sulle tonalità accese o pastello. Ma anche sugli accostamenti cromatici inaspettati, netti. Bella l’idea di creare un twin set personalizzato. E sotto? Pencil skirt o mini gonna a pieghe sono il top!

Micro cardigan

Dallo street style, però, arriva anche un altro interessante input: il cardigan cortissimo. Micro. Meglio se dalla vestibilità slim. Puoi usarlo come top, magari abbinandolo a un paio di jeans baggy per bilanciare i volumi e completando l’opera con un blazer. Il modello che ti mostriamo è richiestissimo su Amazon; noi abbiamo scelto il rosa baby, ma sono disponibili molte altre tonalità.

Micro cardigan + jeans

Cardigan in maglia strutturata

Cerchi un cardigan corto pesante, che possa andar bene non solo per l’autunno ma anche in pieno inverno? Eccone uno in maglia strutturata, che restituisce un avvolgente effetto knitted. Sembra davvero fatto con i ferri… Della nonna. La vestibilità è comoda, le maniche sono larghe. In autunno puoi usarlo come capospalla, abbinandolo a una semplice t-shirt girocollo. In inverno, largo al layering!

Micro cardigan + camicia cropped + joggers

Cardigan stile retrò

Parlavamo, prima, di stile retrò e anni Cinquanta. Ecco, se desideri un’impronta più decisa in tal senso, questo cardigan sarà amore a prima vista. Corto, slim, con maniche tre quarti e sfiziosi ricami che riproducono ciliegie. E che dire dei piccoli bottoni a contrasto? Un cardigan del genere va a nozze con una gonna a ruota, una pencil skirt ma anche con i tuoi amati jeans o un paio di pantaloni chino. Insomma, molto più versatile di quanto possa sembrare a primo impatto!

Cardigan crochet

No, la crochet mania non si è ancora placata e la cosa ci fa parecchio piacere. Anche perché può essere un’ottima risposta se stai andando a caccia di un cardigan corto elegante, da sfoggiare in contesti formali o indossare semplicemente perché.. ti va. Abbiamo trovato un modello senza bottoni, chiuso da un semplice laccio e caratterizzato anche da strategiche asimmetrie frontali. Chic!

Cardigan con paillettes

Le paillettes sono state sdoganate anche per i look daily, lo sappiamo bene. Sono a dir poco di tendenza; continuiamo a vederle imperversare sulle passerelle, collezione dopo collezione e stagione dopo stagione. Conseguenza: il cardigan corto di paillettes può essere molto, molto cool. Non suggeriamo nulla a proposito di abbinamenti, qui conta moltissimo la personalizzazione. Vai!

Micro cardigan in paillettes + jeans

