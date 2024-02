S ettimana della moda milanese, giorno 2. Da Prada a Moschino, da Max Mara a Emporio Armani, ecco le collezioni portate in passerella.

Milano Fashion Week A/I 2024 25, giorno 2. Le sfilate del 22 febbraio confermano quei trend moda che ormai conosciamo: minimalismo, trasparenze, asimmetrie, volumi over, orli cortissimi. Ma allo stesso tempo, ogni collezione racconta una storia e una persona diversa. C’è la donna romantica, c’è la femme fatale; c'è la rocker e c'è colei che cattura con il suo fascino tenebroso.

Tutte, però, hanno più di qualcosa in comune. Tutte sono donne che usano gli abiti per gratificarsi, sì, e per appagare i propri gusti personali. Ma anche per raccontarsi, per conoscersi e farsi conoscere meglio. La moda è tornata a essere una voce. Per esprimere esigenze, urgenze. Desideri. Per descrivere il momento storico che stiamo vivendo.

Genny

Sara Cavazza Facchini festeggia i 10 anni alla direzione creativa di Genny e alla Milano Fashion Week A/I 2024 25 porta una collezione ispirata alla natura. Ai fiori – cominciando dall’orchidea, ovviamente – e ai prati, alla terra ma anche all’acqua, come dimostrano le stampe ispirate alle tartarughe marine.

I tessuti lievi, come l’organza e lo chiffon, sono affiancati da paillettes, borchie, cristalli. Le linee sono morbide, enfatizzate da cut out e asimmetrie; non mancano le trasparenze ma neanche le pellicce e i tessuti più spessi. Una donna romantica e femminile, in armonia con se stessa e il mondo circostante. Che sta prendendo gusto nel riscoprirsi. Più consapevole che mai.

Calcaterra

La collezione A/I 24 25 di Calcaterra ruota intorno alla ricerca della Materia, intesa più puro e viscerale. Una ricerca che si traduce in movimento continuo, stagione dopo stagione. Nell’utilizzo di lane preziose, cotoni, shetland, seta, alpaca e upcycled fur. Nell’incontro, contrastante eppure armonioso, tra linee geometriche e stilemi ereditati dalla natura. Come i due fiori che caratterizzano l’intera collezione, ovvero il giglio puro e la peonia.

La materia viene esaltata dalla scelta dei colori: bianco latte, grigio cenere, torba, zafferano, dattero e bordeaux. Che richiamano – fra l’altro – la corteccia, le spezie, i frutti e i fiori. La donna che qui incontriamo vuole vivere appieno, oggi e domani. E ha imparato a riconoscersi.

Anteprima

Lurex, tessuti cangianti, pelle verniciata. Elaborate lavorazioni con cristalli e perline: la collezione Anteprima per l’Autunno Inverno 2024 25 brilla, letteralmente. Ma è fatta anche di un’estrema attenzione per i dettagli; un sapiente uso di frange, applicazioni, combinazioni materiche.

Ha qualcosa di futuristico e geometrico che esercita un effetto quasi ipnotico. Grande importanza rivestono gli accessori: manicotti, guanti lunghi, micro bag e maxi borse fluffy, cinture. Una collezione interessante.

Max Mara

Colette, scrittrice francese vissuta alla fine dell’Ottocento, è la principale musa della collezione Max Mara presentata alla Milano Fashion Week A/I 2024 25. Ma prolifica fonte d’ispirazione è anche lo stile newyorkese. Il risultato: un minimalismo ultra chic, arricchito da dettagli per molti versi inaspettati – le cinture sottili, le mini bag da portare in vita, fiocchi ad arricchire gonne e pantaloni – e decisamente di grande impatto.

Una delle più soddisfacenti espressioni del quiet luxury. Che, ormai è chiarissimo, conserverà il suo posto tra le tendenze moda più coinvolgenti. Prendi nota: le francesine con tacco stanno tornano. Max Mara dixit.

Prada

Anche Miuccia Prada e Raf Simons credono nel valore del passato e nelle infinite ispirazioni che può regalare. La collezione Prada Autunno Inverno 2024 2025, così, trova input nei tempi remoti – ma anche negli archivi della maison stessa – per diventare espressione di un romanticismo ultra contemporaneo.

I fiocchi diventano “tempesta” e vezzo, la sottoveste viene indossata con il blazer strutturato e la giacca varsity. Il twin set è in combo con la pencil skirt, come si usava un tempo, ma il completo è interpretato nel nome di potenti color block. Una collezione densa di meraviglia.

MM6 Maison Margiela

Creature dark/punk, che celano lo sguardo dietro occhiali da sole a maschera. Che celano le forme del corpo nei volumi maxi e fluidi, nelle spalline spropositate; oppure lo mostrano sfacciatamente, tramite scolli provocatori, lingerie a vista e orli cortissimi.

Gli orli, sì. Che sono anche vivo, perdono fili. Come gli abiti e i body in maglia, squarciati e strappati. E poi capospalla che si chiudono al contrario, zip trasversali, giacche in pelle invecchiata: la collezione A/I 2024 25 di MM6 Maison Margiela ci riporta agli anni Novanta-Duemila, racconta di ribelli e provocazioni. Indica un bisogno di rottura. In tutti i sensi.

Emporio Armani

Un romanticismo contemporaneo, quello che caratterizza la collezione Emporio Armani. Arricchito da impronte retrò e tocchi orientaleggianti, da maggiori concessioni al colore (largo ai pastelli) da trasparenze, ricami e applicazioni sparkling.

Una donna che, come di consueto, predilige l’eleganza classica ma è più esigente in termini di dettagli e personalizzazione. Che vuole anche divertirsi, con i propri outfit. E aggiungere quella giusta dose di malizia che rende il tutto più intrigante. Le neve sulla passerella, in chiusura della sfilata, è stata una mossa vincente.

Moschino

La collezione Moschino A/I 2024 25 segna il debutto del nuovo direttore creativo Adrian Appiolaza e subito appare chiara la volontà di lasciarsi ispirare dalle icone di Franco Moschino. Rendendole, però, più accessibili e anche virando verso lo street style. Tornano quei simboli che tutti conosciamo, dagli smiley gialli ai pois, dai fogli di giornali ai punti interrogativi. Ma sono riproposti in chiavi del tutto inedite, che catalizzano l’attenzione.

Tornano anche le guepiere e le bretelle, però sotto forma di stampe. Una collezione gioiosa e ironica, frutto – è evidente – di uno spirito positivo. Adrian Appiolaza ci darà (altre) grandi soddisfazioni.

