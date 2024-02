U no spazio per valorizzare i talenti emergenti e sensibilizzare su tematiche importanti, a cominciare dalla sostenibilità: ecco gli appuntamenti da non perdere.

Un luogo di incontro e formazione aperto a tutti, una fucina di talenti e progetti: è il Fashion Hub, tra le peculiarità imprescindibili della Milano Fashion Week. La nuova edizione è stata presentata dalla Camera Nazionale della Moda Italiana; il progetto è supportato dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e da Agenzia ICE. Che da sempre supportano le start-up innovative e i brand emergenti. Il Fashion Hub resterà aperto da mercoledì 21 a domenica 25 febbraio, dalle ore 9.00 alle 19.00. Come di consueto la location è Palazzo Giureconsulti, nel cuore della città. E sono tanti gli appuntamenti da non perdere.

Promuovere brand e designer emergenti

Il Fashion Hub, da sempre, ha un obiettivo ben preciso: promuovere brand e designer emergenti, creando opportunità di business e networking. Ciò si traduce nella presenza di importanti player del fashion system e in una serie di attività basate sui valori fondamentali di CNMI. Ovvero innovazione, artigianalità, sostenibilità, education e valorizzazione delle differenze.

Facciamo una panoramica dei progetti protagonisti di questo febbraio 2024. Si tratta in primis di Designers for the planet, giunto all’ottava edizione, e A Global movement to uplift underrepresented brands, alla quarta edizione. Si aggiungono MFW Forward e i progetti educational, che danno vita a un ricco programma di Educational talks e Cross cultural business conversations.

Fashion Hub - Palazzo Giureconsulti

Il progetto Designers for the planet

Designers for the planet coinvolge 8 brand che, nella realizzazione delle proprie collezioni, percorrono la strada della sostenibilità. Cioè 0331, DEFAIENCE, AIM/Handmadeinitaly, Eliels, Escvdo, Gams Note, Piferi, Via Piave 33.

I designer sono stati selezionati da una giuria tecnica presieduta da Carlo Capasa, presidente di Camera nazionale della moda italiana. La compongono Michela Gioacchini, head of Sustainability & corporate social responsibility, Tod’s Group; Mina Piccinini, chief Marketing & corporate strategy officer, Moncler; Rina Tollio, creatives Talent acquisition, OTB. E poi Samantha Dara, senior director Talent acquisition, Versace; Fabrizio Cometto, Vp Hr Emea, Versace.

La multiculturalità nel settore moda

Il progetto A Global movement to uplift underrepresented brands è realizzato da Camera nazionale della moda italiana e curato da Teneisha Carr, editor in chief di Blanc Magazine. Una sodalizio che mira a valorizzare la multiculturalità nel settore moda, offrendo visibilità e opportunità ai talenti emergenti ma anche promuovendo l’importanza dell’inclusione. I designer selezionati per questa edizione AnOnlyChild, BruceGlen e SABIRAH.

Il progetto MFW Forward

Il progetto MFW Forward vede scendere in campo i brand particolarmente attenti a ricerca, innovazione e sperimentazione. E che si sono dimostrati capaci di coniugare questi fattori con i nuovi trend moda e i cambiamenti culturali. A presentare le loro collezioni saranno Almond Oct, Amato Daniele, Dassuyamoroso, Francesco Murano , Pairi Daeza, San Andrès Milano, Sake e Salvatore Vignola, Victor-Hart.

Fashion Hub - Palazzo Giureconsulti

La moda come opera d’arte

Domenica 25 febbraio, fari puntati su Cittàdellarte – Fondazione Pistoletto Onlus, che presenterà il progetto Fashion to reconnect. Traendo ispirazione dal nuovo equilibrio dinamico del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, saranno proposti abiti e oggetti di moda come opere d’arte.

Designer, imprenditori, brand e artisti si riconnettono con la natura; materiali, processi e gli stessi processi di creazione diventano motore di una trasformazione virtuosa nel mondo della moda. I pezzi esposti sono stati scelti da Cittadellarte Fashion B.E.S.T. in collaborazione con la Camera nazionale moda italiana e sotto la curatela di Tiziano Guardini, designer membro del collettivo Fashion B.E.S.T.

I progetti educational

Del Fashion Hub fanno parte anche gli Educational talks, che si terranno nella Sala Parlamentino di Giureconsulti. Parteciperanno fondazioni, associazioni e partner di CNMI: tutti riuniti per affrontare tematiche riguardanti la sostenibilità, la valorizzazione della diversità e le necessità organizzative aziendali.

Tra gli Educational talks segnaliamo La moda nei per te, curato da TikTok; Pioneering sustainable solutions in the fashion business, curato da ALBINI_next; il Material innovation lab (Mil) di Kering; il talk Leather, an italian excellence: characteristics, processes and sustainability, curato da Lineapelle e Unic; Fashion for Planet Open Parliament, curato da Cittadellarte Fashion B.E.S.T. in collaborazione con il Garn (Global alliance for the rights of nature).

TikTok – La moda nei per te esplora le macro-tendenze fashion, le novità in app, le strategie più efficaci per raccontare la moda su TikTok. Una preziosa occasione di incontro per brand e creators.

Il panel Pioneering sustainable solutions in the fashion business e il Mil danno voce all’innovazione sostenibile. Il talk Leather, an italian excellence: characteristics, processes and sustainability sarà un viaggio nel mondo della pelle Made in Italy, basato su tradizione, saper fare e sul connubio tra moda e sostenibilità.

Con il terzo atto di Fashion for planet open Parliament, la Sala Parlamentino si trasformerà in un’esperienza immersiva. I suoni della natura si alterneranno alle voci umane, per avviare un costruttivo dialogo con il pianeta.

In una sala dedicata si terranno inoltre 14 Cross cultural business conversations dedicate all’interazione e integrazione di diverse culture.

Fashion Hub - Palazzo Giureconsulti