L a MFW FW 2024-2025 volge al termine, siamo arrivati all'ultima giornata di sfilate "fisiche". Tempo di bilanci? Sì. Ma ormai le idee sono chiare!

Le Fashion Weeks continuano a emanare ispirazioni, passerella dopo passerella. La Milano Fashion Week A/I 2024-25 è giunta al sesto giorno. La sfilate del 25 febbraio sono le ultime fisiche, poi toccherà a quelle digital. È tempo di bilanci, dunque. È il tempo di una moda ambasciatrice di consapevolezza, sicurezza di sé, voglia di libertà.

Non siamo in un momento storico facile, e proprio per questo l’universo fashion si fa portavoce di ciò che sentiamo e vorremmo. Com’è sempre accaduto, in fondo. Le declinazioni stilistiche, l’abbiamo visto, sono infinite. Ma il fil rouge è sempre questa sorta di piglio battagliero. Anche dinanzi alle creazioni più romantiche e girlish. Sta per succedere qualcosa di importante? Dentro di noi, nell’animo soprattutto delle donne, sì. Fuori, ancora è da vedere. Ma vogliamo essere fiduciosi. La moda sarà con noi, tra le armi più potenti.

Luisa Spagnoli

La collezione Luisa Spagnoli Autunno/Inverno 2024 interpreta i tanti volti dell’eleganza tramite un immaginario tour lungo la costa di Deauville, nella regione della Normandia. Dominano gli outfit monocromi, che prendono forma attraverso colori decisi: nero e bianco, blu oceano e verde militare, rosso carminio e rosa baby. Ma anche peonia, giallo olio, caramello e un beige con venature dorate.

Una donna in viaggio, rapita dal fascino delle atmosfere marine. Che indossa cappe e cappotti con colli staccabili in eco-pelliccia, abiti in maglia, long dresses principeschi, giacche dal taglio impeccabile. Seguendo le linee del corpo, i giochi di texture alternano lucentezza e opacità fra maglieria, velluti e paillettes, lurex e pelle stampa pitone. I bottoni in metallo dorato evocano, ancor meglio, i capi nautici e marinière. In passerella appaiono anche tailleur in velluto, giubbotti oversize, longuette con spacchi audaci, culottes decorate da bottoni, giacconi furry e filati in micro-paillettes. Una femminilità pacata ma al contempo forte ed esplicita.

Cappotto con collo in eco-pelliccia, culotte con bottoni e dolcevita (LUISA SPAGNOLI)
Pullover asimmetrico e longuette di paillettes (LUISA SPAGNOLI)
Tailleur in velluto con collo in eco-pelliccia (LUISA SPAGNOLI)
Giubbotto con revers e longuette con spacco frontale (LUISA SPAGNOLI)

Hui

Alla Milano Fashion Week A/I 2024-25 sfila anche la nuova collezione Hui disegnata da Hui Zhou Zhao. Ancora una volta il passato s’intreccia con la modernità, ma in questo caso il motore creativo coincide con la Cina e le sue millenarie tradizioni. La rivisitazione ci presenta subito una donna cosmopolita e sofisticata, che si muove nel mondo del business, della tecnologia e della cultura con estrema sicurezza. Che è attratta dagli opposti e sa come creare insiemi armoniosi.

Il panda ridisegnato dall’intelligenza artificiale e trasformato in patch sui pullover cammello diventa simbolo di un cambiamento epocale; le mini gonne sono realizzate nei colori tradizionali; gli ampi cappotti a vestaglia svelano interni in seta decorata da motivi ancestrali. Abbondante l’uso delle paillettes, materia prima persino per cappotti e bomber. E poi i jacquard materici con disegni floreali e geometrici, che incontrano chiffon stampati a color block; le maglie in mohair dai volumi generosi sovrapposte al jersey effetto scuba: incontri, appunto. E ricerca.

Pullover con patch panda, shorts e cappotto tre quarti (HUI)
Cappotto di paillettes e mini dress con rouches e scollo profondo (HUI)
Abito senza spalline con fantasie jacquard ton sur ton (HUI)
Completo total red con giacca doppiopetto e longuette (HUI)

Giorgio Armani

“Fiori d'inverno”: così si chiama la nuova collezione di Giorgio Armani, tra i più attesi appuntamenti della Milano Fashion Week A/I 2024-25. I fiori sono dunque protagonisti, e si aprono su tessuti pregiati. La natura, del resto, per Re Giorgio è sempre stata una preziosa musa. E oggi più che mai, in mezzo al caos perenne, lui ci invita ad amarla. Rispettarla.

I fiori sono stampe, ricami, intarsi. Un leit motiv romantico ma anche gioioso. Tornano quelle linee pulite e quei volumi equilibrati che ormai conosciamo bene; quella palette a sua volta essenziale, sobria ma di carattere. Non mancano sortite di paillettes, strass, piccole perle. I look da gran sera. Sempre nel segno di un’eleganza innata.

Cappotto con stampe floreali e collo alla coreana (GIORGIO ARMANI)
Capotto in velluto con fiori 3D, pantaloni con intarsi e top floreale (GIORGIO ARMANI)
Camicia trasparente con fiori 3D e ricami di paillettes + pantaloni in velluto a gamba larga (GIORGIO ARMANI)
Long dress in velluto con decorazioni di perline ton sur ton (GIORGIO ARMANI)

Chiara Boni La Petite Robe

La collezione Chiara Boni La Petite Robe A/I 2024-25 è un omaggio allo stile britannico e alla sua stravaganza. La stessa stilista, del resto, arrivò a Londra che era ancora una bambina e subito rimase folgorata da quel modo di vestire originale, eccentrico. Libero.

Il focus di queste nuove creazioni, per essere più precisi, è il mood punk: Chiara Boni lo reinterpreta con fantasie check, tartan e principe di Galles; con un design per certi versi ottocentesco – fatto di bustini, maniche a sbuffo, veli e volant – e per altri ispirato alla tradizionale sartoria maschile. La sensualità arriva alle stelle, nel suo tangibile rigore.

Abito in velluto con spalle scese a sbuffo (CHIARA BONI LE PETITE ROBE)
Minidress e collant coprenti fantasia check (CHIARA BONI LE PETITE ROBE)
Abito monospalla in tessuto lurex (CHIARA BONI LE PETITE ROBE)
Completo con giacca avvitata e pantaloni flared (CHIARA BONI LE PETITE ROBE)

Francesca Liberatore

La sottocultura punk, insieme a quella grunge, è fonte d’ispirazione anche per Francesca Liberatore. Che le rilegge nel segno di forme fluide e accoglienti ma anche di una tavolozza allegra, la quale a sua volta si traduce in ardite combo cromatiche. Ma anche il nero fa la sua parte, non avrebbe potuto essere altrimenti.

Una collezione anarchica, che muore dalla voglia di creare soltanto in base al proprio estro. Senza paletti e senza tenere troppo conto degli attuali trend moda.

Blazer cropped e gonna asimmetrica (FRANCESCA LIBERATORE)
Slip dress con applicazioni 3D (FRANCESCA LIBERATORE)
Chemisier oversize (FRANCESCA LIBERATORE)
Bomber con fantasie floreali e pencil skirt con spacco (FRANCESCA LIBERATORE)