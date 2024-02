A ppuntamento nel capoluogo lombardo, dal 20 al 26 febbraio, con l'evento imperdibile per tutti i fashionisti. Ecco tutto quello che devi sapere!

Tutti a rapporto: l’appuntamento con la Milano Fashion Week Autunno Inverno 2024-2025 è imminente. Dal 20 al 26 febbraio, infatti, come di consueto il capoluogo lombardo si trasformerà in una mega vetrina dedicata alle prossime tendenze. Il programma prevede 161 appuntamenti: 56 sfilate fisiche (di cui 2 doppie), 5 digitali, 67 presentazioni, 7 presentazioni su appuntamento e 26 eventi.

Per la prima volta sfileranno Feben supported by Dolce&Gabbana e Sagaboi mentre torneranno in scena Elisabetta Franchi e Marni. Assisteremo poi ai debutti nel ruolo di direttori creativi di Walter Chiapponi per Blumarine, Adrian Appiolaza per Moschino e Matteo Tamburini per Tod’s. E ancora scopriremo i frutti delle seguenti collaborazioni: Marina Rinaldy by Zuhair Murad, Max&Co with Richard Quinn, Weekend Max Mara by Lucy Hale. Approfondiamo!

Non solo sfilate

Attenzione puntata sulle sfilate, certo. Ma il programma della Fashion week milanese si traduce anche in una serie di eventi paralleli. Tra cui la conferenza stampa – alle 9.30 di martedì 20 febbraio –Including Diversity. L'evento è rganizzato dall’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Camera Nazionale della Moda Italiana e African Fashion Gate. Nello stesso giorno, alle 12.30 e presso il Museo del tessuto di Prato, ci sarà la presentazione della mostra "Walter Albini. Il talento, lo stilista", curata da Daniela Degl’Innocenti ed Enrica Morini.

Giovedì 22, nell’ambito della collaborazione tra CNMI e Starbucks Reserve™ Roastery Milano, dalle 10.00 alle 14.00 il brand Viviers terrà la propria presentazione nell’iconica location Starbucks Reserve Roastery. Domenica 25 febbraio, appuntamento dalle ore 20.30 alle ore 23.30 con i Pre Black Carpet Awards.

Campagna Milano Fashion Week Autunno Inverno 2024-2025

Il Fashion Hub 2024

Torna anche il Fashion Hub di Camera Nazionale della Moda Italiana: l’opening è previsto per il 20 febbraio alle 17.00 presso Palazzo Giureconsulti. Resterà aperto al pubblico da mercoledì 21 a domenica 25 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

Ospiterà anche per questa edizione progetti che puntano su innovazione, artigianalità, sostenibilità, valorizzazione delle differenze ed education. Offrendo, come sempre, importanti occasioni di visibilità, networking e business a giovani brand e designer emergenti. Durante tutta la settimana si terranno poi incontri tra i designer del Fashion Hub, buyer e showroom per favorire lo scambio di esperienze su buying e retail.

Un successo annunciato

“Milano è pronta ad accogliere la Fashion Week dedicata alla donna - Alessia Cappello, assessora al Lavoro e Sviluppo economico del Comune di Milano, con deleghe a Moda e Design - e le stime parlano già di crescita in termini di presenze in città di più del 10 per cento rispetto allo scorso anno, con una stima di indotto pari a oltre 70 milioni”. Perché Milano “è una città che produce, respira e vive la moda”.

“La Milano Fashion Week – fa eco Carlo Capasa, Presidente Camera nazionale della moda italiana - rappresenta un momento prezioso di incontro e scambio culturale, un laboratorio di idee e visioni, il frutto di un lavoro collettivo che mescola creatività, saper fare e passione. Il calendario conferma la vivacità del nostro sistema e la sua rilevanza sul piano internazionale...”.

‘Insieme al Food e al Furniture – commenta Matteo Zoppas, Presidente Agenzia ICE - il settore Moda in ogni sua accezione è uno dei comparti su cui si fonda l’immagine e il successo dell’Italia nel mondo. Il successo del Fashion Made in Italy è confermato dai dati. Il saldo commerciale import-export del 2023 ha raggiunto i 40 miliardi di euro, con un export che per il comparto nel suo insieme segna, nel preconsuntivo, una crescita del 4,2 per cento nel 2023 (fonte Camera Nazionale della Moda)”.

Campagna Milano Fashion Week Autunno Inverno 2024-2025

Come seguire le sfilate

Chi non avrà la fortuna di assistere dal vivo alle sfilate, potrà seguirle sulla piattaforma milanofashionweek.cameramoda.it, che ospiterà anche una sezione dedicata agli show-room virtuali.

Inoltre mentre l’OOH streaming partner italiano, Urban Vision, diffonderà lo streaming attraverso un maxi-led posizionato in un punto strategico della città di Milano. In più sarà disponibile in formato digitale la Fashion Week Insider’s Guide: una guida con le novità della settimana della moda, gli appuntamenti in città e un approfondimento sulle attività di CNMI.

Il calendario

Ecco il calendario sfilate per la Milano Fashion Week Autunno Inverno 2024-2025: sarà un bel vedere, un viaggio appassionante!

21 FEBBRAIO

09:30 ICEBERG - VIA PALERMO, 10

10:30 ONITSUKA TIGER - VIA SAN PAOLO, 10

11:30 ANTONIO MARRAS - VIA MECENATE, 84

12:30 DIESEL - VIA RUBATTINO, 56

14:00 FENDI - VIA SOLARI, 35

15:00 DEL CORE - VIA GAETANO NEGRI, 6

16:00 MARCO RAMBALDI - VIA ROMAGNOSI, 8

17:00 ALBERTA FERRETTI - VIA GATTAMELATA - GATE 14

18:00 N°21 - VIA ARCHIMEDE, 26

19:00 ROBERTO CAVALLI - PIAZZA DEGLI AFFARI, 6

20:00 ETRO - PIAZZA LINA BO BARDI, 1

22 FEBBRAIO

09:30 MAX MARA - VIA PIRANESI, 14

10:30 GENNY - PIAZZA DEL DUOMO, 12

11:30 CALCATERRA - LOCATION SEE ON INVITATION

12:30 ANTEPRIMA - VIA SAN LUCA, 3

13:15 SAGABOI - VIA G. C. PROCACCINI, 4

14:00 PRADA - VIA G. LORENZINI, 14

15:00 MM6 MAISON MARGIELA - VIA OLONA, 6 BIS

16:00 DANIELA GREGIS - VIA VILLA MIRABELLO, 6

17:00 EMPORIO ARMANI - VIA BERGOGNONE, 59

18:00 MOSCHINO - VIA TURATI, 34

19:00 GCDS - VIA PIRANESI, 10

20:00 TOM FORD - LOCATION SEE ON INVITATION

23 FEBBRAIO

09:30 TOD'S - VIA MESSINA, 41

10:30 BLUMARINE - VIA DEL CARMINE, 8

11:30 SPORTMAX - VIA E. ALEMAGNA, 6

12:30 PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI - VIA ENRICO BESANA, 12

13:30 VIVETTA - C.SO MAGENTA, 66

15:00 GUCCI - VIA COSENZ, 11

16:00 MARNI - VIA FERRANTE APORTI, 15-23

17:00 SUNNEI - LOCATION SEE ON INVITATION

18:00 MSGM - VIA CALABIANA, 6

19:30 VERSACE - LOCATION SEE ON INVITATION

20:15 MAXIVIVE - VIA G. C. PROCACCINI, 4

21:00 PHILIPP PLEIN - PIAZZA CARLO STUPARICH, 1

24 FEBBRAIO

09:30 FERRARI - PIAZZA VETRA, 7

10:30 ERMANNO SCERVINO - PIAZZA LINA BO BARDI, 1

11:30 FERRAGAMO - VIALE EGINARDO, 2

12:30 TOKYO JAMES - VIA G. C. PROCACCINI, 4

14:30 DOLCE & GABBANA - VIALE PIAVE, 24

16:00 JIL SANDER - VIA PERIN DEL VAGA, 2

17:00 MISSONI - VIA A. MAIOCCHI, 7

18:00 BALLY - C.SO VENEZIA, 16

19:00 ELISABETTA FRANCHI - VIA SAN LUCA, 3

20:00 BOTTEGA VENETA - LOCATION SEE ON INVITATION

25 FEBBRAIO

09:30 FEBEN SUPPORTED BY DOLCE&GABBANA - VIA BROGGI, 23

10:30 HUI - VIA PALERMO, 10

11:30 GIORGIO ARMANI - VIA BORGONUOVO, 21

12:30 LUISA SPAGNOLI - VIA E. BESANA, 12

13:30 CHIARA BONI LA PETITE ROBE - VIA SAN LUCA, 3

14:30 ANIYE RECORDS - VIA MONCUCCO, 35

15:30 AVAVAV - VIA PIRANESI, 4

16:30 RAVE REVIEW - VIA CALABIANA, 6

17:30 FRANCESCA LIBERATORE - LOCATION SEE ON INVITATION

26 FEBBRAIO

10:00 ANNAKIKI - DIGITAL

10:30 MAISON NENCIONI - DIGITAL

11:00 MÜNN - DIGITAL

11:30 PHAN DANG HOANG - DIGITAL

12:00 LAURA BIAGIOTTI - DIGITAL