F umata bianca per Blumarine: il nuovo direttore creativo è Walter Chiapponi. La queen Phoebe Philo ha finalmente svelato la prima collezione del suo marchio e poi... Scopri tutte le fashion news di questa settimana!

Pronti per il recap delle ultime notizie moda? La settimana che va dal 27 ottobre al 3 novembre 2023 è stata decisamente movimentata: Blumarine ha ufficializzato la nomina del nuovo direttore creativo, Phoebe Philo ha presentato la prima collezione del suo brand, Primark e Rita Ora rafforzano la loro collaborazione. I fan di Giulia Salemi possono gioire di una capsule collection sintonizzata sullo street style e da Amazon Fashion arrivano ispirazioni a prova di influencer. Let’s go!

Blumarine: il nuovo direttore creativo è Walter Chiapponi

Proseguono i turn over alla direzione creativa dei più noti brand di moda. A pochi giorni dalla fine del sodalizio con Nicola Brognano, Blumarine ufficializza l’ingresso in squadra di Walter Chiapponi. Sì, il nuovo direttore creativo è lui.

Milanese, studi compiuti presso l’Istituto Europeo di Design, ha debuttato negli anni Novanta per Alessandro Dell’Acqua. Quindi ha collezionato autorevoli collaborazioni tra cui quella con Givenchy, Valentino, Gucci, Miu Miu, Bottega Veneta. Nel 2019 ha assunto (e mantenuto fino allo scorso luglio) la direzione del menswear e womanswear di Tod’s, contribuendo al rinnovamento del marchio. E “rinnovare”, nel rispetto dell’heritage, è la sua mission anche per lo storico marchio di Carpi. La sua prima collezione sarà presentata il prossimo febbraio, durante la Settimana della moda a Milano.

Svelata la prima collezione di Phoebe Philo

Tra le ultime notizie moda, questa è la più intrigante. Il momento tanto atteso è finalmente giunto, l’attesa è finita: Phoebe Philo ha presentato la prima collezione del marchio che porta il suo nome e che segna il suo ritorno sulla scena fashion. A poche ore dal lancio, sul sito del brand in questione, tutti i prodotti erano esauriti. Ma presto ce ne sarà un secondo.

Una collezione in perfetto stile Phoebe, essenziale ma sensuale, classica e al contempo glam. Pantaloni morbidi, blazer oversize, trench, bomber. Capi evergreen reinterpretati anche con dettagli per certi imprevedibili; la geniale stilista gioca con i contrasti materici, le zip, le paillettes, le sfumature. Le geometrie. Un (grande) successo annunciato.

Phoebe Philo

Rita Ora x Primark: arriva la Night collection

Andiamo avanti con il recap delle ultime notizie moda. Dopo quella lanciata lo scorso settembre, arriva la seconda collezione Rita Ora x Primark. La Night collection, per l’esattezza; ispirata alle feste e perfetta, dunque, anche per l’ormai imminente periodo natalizio.

Ancora una volta, l’input creativo coincide con lo stile personale di Rita Ora. Ma anche con lo Studio 54, leggendaria discoteca newyorkese, e in generale la moda rock targata Anni Settanta e Ottanta. Tra i pezzi forti, il cappotto pitonato, i jeans tempestati di strass, i capospalla in ecopelliccia, le maglie off the shoulder, un abito in lamé e una borsa con spilla. Altri elementi che caratterizzano la collezione sono i drappeggi, le superfici shiny, la rete floccata e il devoré semitrasparente. Rita Ora x Primark – Night collection sarà disponibile dal prossimo 7 novembre.

Courtesy of press office 1/5 Cappotto pitonato con chiusura doppiopetto (RITA ORA X PRIMARK) Courtesy of press office 2/5 Maglia drappeggiata off the shoulder (RITA ORA X PRIMARK) Courtesy of press office 3/5 Jeans con decorazioni di strass (RITA ORA X PRIMARK) Courtesy of press office 4/5 Abito drappeggiato argento (RITA ORA X PRIMARK) Courtesy of press office 5/5 Borsa con spilla (RITA ORA X PRIMARK) PREV NEXT

Giulia Salemi firma una capsule collection per Cycle Jeans

“Giulia rappresenta un equilibrio perfetto di bellezza, coraggio e capacità di reinventare la comunicazione. È spontanea, autentica. Sa parlare alle donne di oggi, cogliendone aspettative e bisogni. Esprime al meglio i nostri valori, non solo estetici, ma anche aziendali”: è con queste parole che Enrico Spinazzè, ceo e fondatore del gruppo veneto Numero 8, presenta la special collection Cycle Jeans x Giulia Salemi.

L’amata creator digitale e lo storico brand di luxury denim wear insieme, dunque. Per celebrare e ampliare le infinite potenzialità espressive del denim. Giulia Salemi si è ispirata a un’idea di sensualità consapevole, che riesce a esprimersi anche per mezzo di fit rilassati. Ecco dunque la giacca e i pantaloni cargo ampi, perfetta espressione dello street style contemporaneo; ma ecco anche il top bustier aderente, per creare stuzzicanti contrasti. A conferire identità unitaria alla collezione è la scelta del lavaggio: un marmorizzato leggero, reso più ricercato da ritocchi manuali per un effetto vintage.

Cycle Jeans x Giulia Salemi

Amazon Fashion presenta gli Influencer Edits per l’inverno 2023

Le ultime notizie moda ci portano anche su Amazon. Nikkita Chadha, Gizem Emre, Virginia Stablum e Marìa G de Jaime: sono le content creator che hanno selezionato gli Amazon Fashion European Edits per la stagione invernale ormai alle porte. Obiettivo: aiutare i clienti a scoprire a conoscere meglio i brand e trovare nuove ispirazioni.

Sono oufit pensati per diverse occasioni; per la vita di tutti i giorni, per le feste, per coniugare stile e comodità. Marchi iconici e senza tempo, tra cui Levi’s, Pinko, JW PEI, Tommy Hilfiger, Swarovski; ma anche marchi appartenenti all’universo di Amazon Fashion, a cominciare da Staples by The Drop e Amazon Essentials.

L’attrice e ballerina britannica Nikkita Chadha ha creato un look casual e un altro per gli special moments, indossando la super glam cravatta nera. La modella e influencer italiana Virginia Stablum ha dato un tocco athleisure all’intramontabile trench e, per la sera, ha scelto un abito nero con frange. L’influencer spagnola Marìa G de Jaime ha preferito capi essenziali ed effortless, mentre l’attrice tedesca Gizem Emre ha virato verso un mood più elegante. La curiosità è inevitabile: l’intera selezione è su Amazon Fashion!

Courtesy of press office 1/5 Abito Pinko con frange (su AMAZON FASHION) Courtesy of press office 2/5 Trench by The Drop (su AMAZON FASHION) Courtesy of press office 3/5 Slingback Guess (su AMAZON FASHION) Courtesy of press office 4/5 Minigonna by Tommy Hilfiger (su AMAZON FASHION) Courtesy of press office 5/5 Leggings Emporio Armani (su AMAZON FASHION) PREV NEXT