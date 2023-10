A ncora cambi di guardia alle direzioni creative dei brand, un colpo di scena e una lieta novella. Un fashion tram che si aggira per le vie dello shopping meneghino e una collezione che manda messaggi chiari, ultra positivi.

Ormai immancabile, il nostro appuntamento con le news di moda della settimana. Le più hot riguardano l'ormai vorticoso giro di poltrone relativo alla direzione creativa dei brand moda. Colpo di scena: dopo quattro anni, Blumarine ufficializza l'addio del giovane designer calabrese che ha dato un twist fondamentale al rilancio del brand. Moschino, a sua volta, ha reso universalmente noto il nome della new entry: uno stilista che a lungo ha militato nel team di Gucci.

C'è poi uno strano e originale tram che si aggira per le vie di Milano, regalando spettacoli ed emozioni a tutti i fashion addicted ma anche agli amanti dell'arte in generale. E c'è Coop, che ha lanciato svariate linee di intimo nel segno della body positivity. Approfondiamo!

Nicola Brognano lascia la direzione creativa di Blumarine

Il turn over dei direttori creativi si fa sempre più serrato nell'universo moda. Il 19 ottobre è stato ufficializzato un altro addio: dopo quattro anni, finisce il sodalizio tra Nicola Brognano e Blumarine. Una separazione avvenuta di comune accordo e con uno spirito sereno, almeno così pare. “Siamo molto soddisfatti – è il commento di a Marco Marchi, amministratore unico di Eccellenze Italiane – del lavoro fin qui svolto da Nicola Brognano. Ha saputo interpretare i codici di Blumarine, riproponendoli in chiave originale e contemporanea, facendo così rinascere l'interesse sul brand da parte di addetti ai lavori e clienti finali”.

“Lavorare come direttore creativo di Blumarine, che da sempre ho seguito con vivo interesse – fa eco il designer calabrese, classe 1990 – ha arricchito profondamente la mia esperienza professionale, creativa ed umana. Portare il brand nuovamente sotto i riflettori è stata un'occasione davvero unica ed esaltante”. Chi sarà il nuovo direttore creativo di Blumarine? Ancora non è dato saperlo.

Nicola Brognano

Davide Renne è il nuovo direttore creativo di Moschino

Chi va, chi viene. In casa Moschino arriva invece il 46enne Davide Renne, che eredita la direzione creativa del brand da Jeremy Scott. Renne entrerà ufficialmente in attività il primo novembre 2023, per debuttare con la collezione Autunno Inverno 2024-2025 durante la Milano Fashion Week (in programma il prossimo febbraio). Renne è stato a capo per quasi vent’anni dell’ufficio stile donna di Gucci, lavorando quindi al fianco di Frida Giannini prima e poi di Alessandro Michele.

“Siamo certi – ha dichiarato Massimo Ferretti, presidente esecutivo di Aeffe Spa che Davide Renne giocherà un ruolo fondamentale nel plasmare il futuro di Moschino, una maison di respiro globale ma con un cuore italiano”.

Vinted lancia il Servizio di verifica degli articoli

Proseguiamo con il nostro recap delle più recenti news di moda. Il 16 ottobre Vinted, il marketplace C2C leader in Europa dedicato alla moda second-hand, lanciato il nuovo Servizio di verifica degli articoli. È facoltativo, ha un costo pari a 10 euro e consente – appunto – di fare un check relativo all’autenticità di marchi griffati selezionati e appartenenti alle seguenti categorie: borse, scarpe, accessori, gioielli e orologi per adulti. Devono, però, avere un valore superiore a 100 euro.

La verifica viene effettuata da un team di esperti. Una volta scelto uno di questi prodotti, gli utenti semplicemente vedranno un banner con un badge di verifica. La selezione comprende giù centinaia di articoli ma molti altri saranno gradualmente aggiunti.

Vinted

#StyleITYourWay: il tram della creatività per le vie di Milano

Siamo arrivati a una delle news di moda che più incuriosiscono. Prende vita a Milano il progetto #StyleITYourWay di SHEIN x Klarna: un tram trasformato in un hub, che fino al 22 ottobre ’23 viaggerà per le vie dello shopping meneghino. Un evento itinerante, dunque; un vero e proprio spazio creativo animato da un pool di 10 artisti specializzati nella customizzazione di abbigliamento e accessori, nel beauty e nella nail art. E che danno espressione al trend del DIY (Do It Yourself), che sta spopolando su TikTok, tramite performance live e personalizzazioni.

Gli utenti di Shein possono accedere alla pagina dedicata su Eventbrite e prenotare una corsa esclusiva, selezionando uno degli slot disponibili. C’è posto per 150 passeggeri al giorno. Il punto di partenza è via Cesare Cantù (Duomo M1/M3).

#StyleITYourWay di SHEIN x Klarna

“Spogliamoci degli stereotipi”: Coop lancia le nuove linee di intimo

L'ultima delle news di moda settimanale. “Spogliamoci degli stereotipi” è il claim scelto da Coop per il lancio di 6 nuove linee di intimo. Capi che promuovono la body positivity e l’accettazione del proprio corpo, qualunque forma abbia. L’offerta è composta per il 30 per cento da nuove proposte e per il 70 per cento da grandi classici completamente rivisitati.

Ci sono voluti quasi due anni di lavoro per mettere a punto oltre 550 varianti di prodotto tra taglie e colori differenti di slip, reggiseni, boxer, maglie che raggiungono su alcune linee anche la decima di reggiseno e la 7ma per lo slip. Body positivity per un intimo che “Ti sta bene e ti fa stare bene”: questo l’altro messaggio che accompagna le collezioni. Segnaliamo la linea Bio, realizzata esclusivamente con filati di cotone provenienti da agricoltura biologica; la linea Invisible, che presenta guaine in microfibra, con dettagli in tulle rigato o completamente termosaldate e senza cuciture; la linea Le fantasie, dedicata a chi ama i capi più sensuali e che vede protagonista il pizzo.

Reggiseno senza ferretto (COOP)
Reggiseno con ricami in pizzo (COOP)
Guaina in microfibra (COOP)
Reggiseno con ricami in pizzo (COOP)