D alla fine del sodalizio tra Sarah Burton e Alexander McQueen alla collezione di Rita Ora per Primark, una selezione di notizie da non perdere!

Quali venti soffiano dall’universo moda? Un universo sempre in fermento: è un altro dei motivi per cui ci appassiona. Così, per essere sempre sul pezzo, ecco il nostro fashion recap dedicato alle news di moda della settimana. E c’è da dire che questo settembre targato 2023 è già bello denso, tra nuove collezioni che tirano in ballo grandi nomi, inaspettati addii, strani avvistamenti e intriganti debutti. Procediamo!

Rita Ora x Primark: la nuova collezione ispirata ai look della star

Tra le prime news di moda spicca lei. È arrivata Rita Ora x Primark, la collezione Primark ispirata allo stile della vulcanica star britannica e con lei co-progettata. Una linea di abbigliamento e accessori basic e a prezzi accessibili, che rispecchia i trend del momento ma consente anche di creare outfit timeless. Alla realizzazione del progetto hanno inoltre collaborato lo stilista londinese Jawara Alleyne e Pippa Atkinson, stylist della stessa Rita Ora. Il punto di forza è la versatilità: i diversi pezzi si abbinano facilmente tra loro e diventano espressione degli stili più svariati, nonché di look da giorno e per la sera. Molti dei capi casual, tra cui felpe hoodie e t-shirt, sono caratterizzati da stampe che riproducono simboli e disegni personali della cantautrice, con riferimenti al suo ultimo album You & I.

Disponibile in tutti i negozi Primark dal 19 settembre, la collezione Rita Ora x Primark è composta da 165 elementi tra maglieria, denim, capi sartoriali, abbigliamento casual e capispalla, scarpe e altri accessori. Due terzi degli indumenti sono stati realizzati con materiali riciclati o più sostenibili.

Chiara Ferragni in sella alla Vespa Disney Mickey Mouse

Chiara Ferragni avvistata per le strade di Milano a bordo di uno scooter che certamente non passa inosservato: Disney Mickey Mouse Edition by Vespa, il modello realizzato in edizione speciale nell’ambito del progetto Disney100, che celebra i 100 anni della celebre multinazionale statunitense.

Il design di questa Vespa Piaggio è esplicito quanto divertente: gli specchietti neri ricordano le orecchie di Topolino, le ruote gialle richiamano le sue scarpe. Cattura l’attenzione anche il pattern graficizza la silhouette del character sui lati e sulla parte frontale. E poi, naturalmente, “l’autografo” di Mickey Mouse. Chiara Ferragni ha scelto decisamente un mezzo speciale!

L’esordio di Alessandro Enriquez nel mondo delle calzature

Ma andiamo avanti con le nostre news di moda della settimana. Il marchio dello stilista siciliano Alessandro Enriquez debutta nel mondo delle calzature tramite un co-branding con Les Italiennes, nato dalla creatività delle sorelle Stefania e Ilaria Dibari. Si tratta di una capsule collection 100% made in Italy, pensata per la Primavera Estate 2024: grafiche pop, parole ricamate, galvaniche dorate e morbide nappe. Ma anche colori vitaminici e frizzanti quali il verde smeraldo, il giallo limone, l’azzurro cielo.

E poi stelle marine, limoni, cuori, geranei: un’esplosione di energia e allegria. Il tocco pop di Enriquez è immediatamente riconoscibile e diventa anche il fil rouge dell’intera collezione. Tre i modelli su cui i due brand hanno collaborato: i sandali slides in rafia crochet con l’iconico claim “amore”; il sandalo basso in canvas, nappa o camoscio con doppia fascia e fibbie a forma di cuore; i sandali con zeppa in canvas stampato con i disegni dello stilista.

Uniqulo C: nasce un nuovo standard di LifeWear

Si chiama Uniqlo C per richiamare sei elementi chiave: curiosità, conversazione, città, chiarezza, connessione e creatività. Stiamo parlando della nuova collezione creata da Uniqlo in collaborazione con la stilista britannica Clare Waight Keller (sì, la C è anche una delle sue iniziali), e che mira a inaugurare un nuovo standard di LifeWear per le donne. Una visione che passa da modelli morbidi, colori delicati, silhouette moderne.

Un prêt-à-porter Autunno Inverno 2023 raffinato ma comfy, pratico e “facile”, composto da pezzi che sembrano fatti su misura e al contempo sono ultra democratici. Per tutte. Ne fanno parte – per esempio – un trench in twill di gabardine, blouson e cappotti imbottiti ma leggeri, la maxi gonna a pieghe in raso stampato a caldo, gli abiti fluidi con stampe micro-floreali e paisley. E ancora maglioni rilassati, micro cardigan e pullover boyfriend con zip. Non poteva mancare l’iconica borsa a tracolla rotonda di Uniqulo, ma in una versione chic e oversize.

Trench in twill di gabardine (Collezione UNIQLO C)
Blouson imbottito (Collezione UNIQLO C)
Gonna a pieghe in chiffon (Collezione UNIQLO C)
Cardigan slim (Collezione UNIQLO C)
Abito con stampe floreali (Collezione UNIQLO C)

Sarah Burton lascia Alexander McQueen

Tra le news di moda di questa settimana, ce n'è una che davvero lascia di stucco: dopo ben 26 anni, il sodalizio tra Sarah Burton e la maison Alexander McQueen si scioglie. La Burton aveva assunto il ruolo di direttrice creativa nel 2010, dopo la tragica scomparsa del suo fondatore. Ma di quest’ultimo era collaboratrice dal 1996. Una lunga strada insieme, dunque, costellata di successi e soddisfazioni: basti pensare all’abito da sposa di Kate Middleton, creato proprio da Sarah Burton. Ma adesso, le dimissioni. Un fulmine a ciel sereno. E sarà la collezione Primavera Estate 2024, presentata tra pochi giorni a Parigi, a sancire la conclusione del percorso.

“Non vedo l’ora – ha detto la designer - di affrontare il futuro e il mio prossimo capitolo e porterò sempre con me questo periodo prezioso”. Non è ancora dato sapere quale sarà la sua prossima avventura. Ma la curiosità lievita.

Steven Meisel e Zara insieme per una collezione… al top

Linda Evangelista torna sul set. Con lei, altre top model che di certo non hanno bisogno di presentazioni: Amber Valletta, Eva Herzigova, Gigi Hadid, Kaia Gerber e Irina Shayk. Stelle di ieri e di oggi brillano insieme per il fotografo di moda Steven Meisel. Una star a sua volta, anzi: un mito. Nonché l’autore della nuova capsule collection Steven Meisel New York di Zara. Pensata, creata e naturalmente immortalata da lui stesso.

L’ispirazione arriva da iconici scatti degli anni Novanta e dal suo guardaroba personale; troviamo quindi jeans, felpe, parka, camice in pelle, pellicce ecologiche, cappotti con stampa cocco, plaid shirt, giacche in denim con paillettes. Un sapiente mix di rock, grunge, funky. Capi grintosi ed essenziali, intramontabili. Disponibili dal 18 settembre.

