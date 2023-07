C hiara Ferragni in total black e total white incanta attraverso un'ode di sensualità e glamour all'ennesima potenza

Lo charme effortless parisienne e il glamour sofisticato milanese vengono reinterpretati dalla regina delle influencer! Parliamo ovviamente della nostra Chiara Ferragni che per una serata nella capitale francese e una mattinata nella sua Milano, opta per due look day&night tutti da copiare.

Lo yin&yang visivo è impeccabile. Chiara punta tutto sui colori acromatici per eccellenza: il bianco e il nero, in un total white e total black raffinatissimi.

Total white sbarazzino per il giorno

Partiamo con il look sfoggiato in un’assolata mattinata nelle vie del centro del capoluogo lombardo, look in cui sono i dettagli daily chic a fare la differenza. In cosa consiste l’outfit? Scopriamolo insieme! Il capo chiave è senza dubbio lo stilosissimo top gilet in un bianco ottico di grande impatto. La schiena scoperta lo rende estremamente sensuale e l’applicazione del maxi fiore, anch’esso bianco, sul lato sinistro del gilet, dona un tocco sbarazzino e originale.

Total white è anche la minigonna, questa volta in una sfumatura di bianco più delicata e morbida che vira verso il panna. E che dire degli accessori? Sandali slingback con tacco alto e punta squadrata che giocano con i contrasti cromatici dell’altro accessorio principe dell’intero outfit: la lady dior cannage total black con le sue iconiche applicazioni gold.

Total black sexy e d’impatto per la sera

Salutiamo il mattino e avventuriamoci in quel di Parigi per una serata all’insegna della classe assoluta. Chiara incanta la capitale francese in ACT N°1 presentando un trionfo di total black e trasparenze che legano lo stile bossy chic alla seduzione pura.

Bustier nero e pantaloni formal a vita alta, nella medesima cromia, sono i capi protagonisti dell’outfit che vengono sublimati sia dagli accenti luminosi dei maxi orecchini a cerchi bold, che dalla collana girocollo che abbraccia a piene mani lo stile nineties tornato prepotentemente in voga in quest’ultimo anno. Il risultato? Sexy e rigoroso, perfetto per godersi una serata nella ville lumière!

E voi quale outfit avete preferito? Difficile scegliere, perché anche questa volta le proposte di stile della nostra amata Chiara sono azzeccatissime!