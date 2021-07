I n maglia, in pelle, dai toni delicati come un fiore appena sbocciato oppure nei classici toni bianco e nero. Il gilet è un capo passe-partout.

Elegante e casual, comodo e glamour, il capo maschile per antonomasia…Di che cosa stiamo parlando? Ma del gilet, ovvio! È un vero e proprio jolly che potrai giocarti in mille occasioni. Anche perché ben si sposa con qualsiasi outfit dal più classico e bon ton, per una videocall di lavoro ad esempio, al più comfy per passeggiare in città.

Il gilet è uno dei must indiscussi dell'estate 2021, uno di quei capi cui non potrai proprio fare a meno di avere nel tuo guardaroba e da sfoggiare alla prima occasione. Come? Con una camicia dalle linee semplici, da solo a mo' di top smanicato, specialmente in estate. Con un paio di jeans come una gonna midi a pieghe. Non avrai limiti nell’elevare il tuo look all’ennesima potenza e dare un tocco "manlike" al tuo guardaroba.

Il gilet insomma è versatile: da capo prettamente maschile è diventato ultra femminile. Anche perché ci sono tanti modelli: in maglia stile college, in pelle in richiamo agli anni Ottanta, corto come un top oppure lungo tipo blazer. E non solo.

Ecco a te una guida pratica su come indossare e abbinare il gilet in estate 2021.

Bon ton

Maschile sì, ma il gilet per il 2021 si fa molto femminile. Per uno stile bon ton indossane uno dalle linee semplici e abbinalo a una gonna longuette a pieghe. Completa il tuo look con un paio di décolleté o di sandali.

Casual

Il gilet è un capo elegante. Vero, anche se in parte: sa essere bon ton, certo, ma anche casual. Indossane uno dalle linee più ampie proprio come se fosse un blazer abbinandolo a una blusa o a una camicia e a una gonna midi dalla linea comfy. In estate ad esempio prediligi i tessuti più freschi come il lino. Gli accessori fanno la differenza. Via libera a sandali e a una borsa a tracolla.

In maglia

È stato il protagonista dell’inverno, ma non ti abbandona neanche nella stagione calda. Il gilet in maglia è una carta vincente che puoi giocarti per i tuoi look, da mattina a sera. Intanto preferisci i colori pastello che sono certamente indicati per la bella stagione oppure il beige per look discreti e dallo stile urban. Puoi abbinarli con tutto: dalle gonne ai jeans. Bello anche con un paio di pantaloni comfy aggiungendo poi le sneakers o le stringate in pelle e una maxi borsa.

In pelle

Perfetto per aggiungere un tocco grintoso al tuo look in camicia. Cosa? Il gilet in pelle, ovvio. Tutto dipende con quali capi lo indossi. Per essere stilosa sfoggiane uno dalle linee comode, proprio come se fosse una giacca, e aggiungilo a una camicina a righe. Completa il tuo look con un paio di pantaloni – ma finanche di jeans per un ritorno agli anni Ottanta. Un binomio perfetto.

Lungo

Non solo corto. Il gilet di tendenza si presenta anche in versione lunga, da indossare a mo' capospalla leggero. Come abbinarlo? Ad esempio con un paio di pantaloni dritti o perché no con un paio di ciclista. Per slanciarti sfoggia le décolleté in tinta con il gilet, il bianco ad esempio va sempre bene con tutto. Completa con una borsa a tracolla.

Stile maschile

Indossalo in una versione tutta "manlike". Come? Intanto preferisci un modello corto con i bottoni e lo scollo a V... Il binomio perfetto è con una camicina ma va bene anche con una t-shirt bianca. Completa con un paio di jeans modello baggy o boyfriend simili a quelli del tuo lui. Come dare un tocco di femminilità? Aggiungi un paio di décolleté e una mini bag in tinta.

E ora che sai proprio tutto su come indossare il gilet prendi appunti e inserisci nella tua wishlist i modelli da indossare per essere stilosa!

1 di 18 - Gilet stile blazer con scollo rotondo (12 STOREEZ) 2 di 18 - Gilet corto scollo a V e fantasia fiorata (ALEXACHUNG) 3 di 18 - Gilet corto senza bottoni fantasia tartan (ETRO) 4 di 18 - Gilet lungo con scollo a V e chiusura a portafoglio (GANNI) 5 di 18 - Gilet stile camicia con cintura nei toni pastello (GUCCI) 6 di 18 - Gilet corto con scollo a V e tasche nei toni del beige (H&M) 7 di 18 - Gilet corto imbottito stampa fiorata (ISABEL MARANT) 8 di 18 - Gilet stile giacca con cintura e scollo a V in pelle (KAREN BY SIMONSEN) 9 di 18 - Gilet corto con bottoni e scollo a V nero (MANGO) 10 di 18 - Gilet con bottoni e stampa a quadretti sul giallo (MINIMUM) 11 di 18 - Gilet con i bottoni e scollo a V (ONLY) 12 di 18 - Gilet in denim rosa con i bottoni (PEPE JEANS) 13 di 18 - Gilet stile giacca con cintura (PESERICO) 14 di 18 - Gilet in denim con tasche e bottoni (PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI) 15 di 18 - Gilet lungo stampa a quadretti sul rosa e rosso (PINKO) 16 di 18 - Gilet corto fantasia animalier (ROTATE) 17 di 18 - Gilet rosa pastello con piume (STYLAND) 18 di 18 - Gilet in maglia con scollo rotondo rosa con stampa rombi (ZARA)