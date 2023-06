S orprendendo i suoi followers, la vulcanica Chiara apre una finestra in più sul suo mondo. E lo stesso fa Fedez. Arrivano nuove ondate di ispirazioni!

La vulcanica Chiara Ferragni non si smentisce: a distanza di nemmeno quattro mesi dal lancio dei canali broadcast di Instagram, inaugura il suo. Si chiama Chiara's most loyal – traduzione letterale Il più fedele di Chiara – ed è una vera sorpresa per i fan. Che, così, hanno uno strumento in più per comunicare con lei. Ma il canale broadcast Instagram di Chiara Ferragni non nasce da solo; contemporaneo, infatti, è l’esordio di quello che conduce al consorte. Ovvero, Fedez Channel.

Updates prima degli altri

“Ciao guys! Questo è il mio canale per i miei followers più appassionati per avere updates prima di tutti quanti e per rimanere in contatto diretto. Spero vi piaccia”: è il primo messaggio apparso sul canale broadcast di Chiara Ferragni.

Poco dopo, ecco quello di Fedez: “Ciao a tutti, questo è il mio canale per i più affezionati. Lo userò per darvi anteprime e novità”. Molti hanno collegato l’iniziativa all’uscita della seconda stagione della serie The Ferragnez, ma in fondo poco cambia. Strategie imprenditoriali a parte, i celebri coniugi amano davvero condividere la loro quotidianità e accorciare le distanze da chi li segue.

Quali contenuti saranno condivisi?

Ma torniamo a Chiara Ferragni e al suo canale broadcast Instagram. Ha seminato un po’ di mistero nell’aria: “Se avete ricevuto una notifica del mio profilo, è vera!”. Sì, perché questi nuovi strumenti funzionano così. Il creator, cioè, manda un invito che raggiunge tutti i followers.

Chi non riceve la preziosa notifica, non si preoccupi: è possibile iscriversi al canale anche tramite un semplice link. Ma in realtà il broadcast channel, con relativi messaggi, è accessibile a tutti gli utenti di Instagram.

Chiara – come Fedez, del resto – condividerà contenuti simili a quelli finora veicolati tramite i social, ma ne aggiungerà di esclusivi. Promette behind the scene, video e messaggi vocali. Ed è inevitabile che la moda avrà un ruolo di primo piano. Vien da pensare ad anteprime delle nuove collezioni del suo brand, a chicche modaiole. Consigli fashion ma anche beauty. Magari indizi relativi ai look scelti per i grandi eventi. Insomma, una nuova ondata di ispirazioni!