La borsa da polso è l’accessorio glam che farà la differenza: comprala online!

R ilanciate durante la Milano Fashion Week AI 2024, adesso sono i nuovi oggetti dei desideri: ecco una selezione dei modelli più trendy da comprare online.

Ricordi? In occasione della Milano Fashion Week PE 2022, Fendi ha lanciato le micro borse hobo, che hanno letteralmente mandato in visibilio trendsetter e influencer. Come un po’ tutto ciò che riguarda la moda, però, nel giro di qualche tempo questa febbre s’è placata. Ma la borsa da polso, in fondo, ha sempre conservato il suo fascino. E così, durante la presentazione delle collezioni Autunno Inverno 2024, ha fatto la sua ricomparsa in passerella. Con altre “vesti”. Stavolta, cioè, sotto forma di bracelet bags. Di dimensioni ridotte, le abbiamo viste durante le sfilate di Chloé, Alexander McQueen, Alaïa, Balenciaga. Un gruppetto decisamente nutrito, insomma.

Non solo. Un’altra interessante declinazione delle borse donna da polso è stata proposta da Prada: l’iconica Cleo dotata non di tracolla bensì di bracciale in pelle. Chanel, Giorgio Armani ed Elisabetta Franchi, da parte loro, hanno puntato sulle pochette con polsino, che facevano furore negli anni Ottanta. Rivisitandole, naturalmente, con uno sguardo contemporaneo.

Qui però va fatta un'altra considerazione a margine. Ormai lo sappiamo bene: l’ultima parola, quando si tratta del decollo – o meno – delle nuove tendenze moda, spetta proprio allo street style. E dallo street style è giunto un sonoro SÌ. La borsa da polso, dunque, è ufficialmente un accessorio da avere per questa stagione. Non offre il massimo della funzionalità, è vero, ma è indubbiamente cute. E ha il potere di fare la differenza, di qualunque look si tratti: dal più casual a quello più elegante per la sera. Oltre a quelli già citati, quali sono i modelli che più fanno gola alle it-girls? Scoprilo subito e preparati per la tua sessione di shopping online!

Borsa bracelet

Doveroso cominciare proprio da una borsa bracelet, magnifica rappresentazione di quanto riuscito possa essere la fusion mini bag + jewels. Abbiamo trovato un modello molto intrigante, rotondo e con bracciale argento. Impeccabile per gli outfit da sera e i contesti più formali, ma anche adatto alle appassionate dei mix&match. Se a un certo punto ti stanchi di portarla al polso, puoi usare la catenella removibile.

Borsa bracielet

Borsa gioiello

Continuiamo con una borsa da polso gioiello tempestata di piccoli strass, un accessorio sparkling che cattura sguardi senza però risultare eccessivo (anche per via delle piccole dimensioni). Un design morbido, a goccia, molto chic. Che poi… piccola sì, ma allo stesso tempo più capiente di quanto sembri.

Knot bag

E poi si va al di là delle passerelle, per scoprire che le reginette dello street style hanno letteralmente perso la testa per le knot bags. Ovvero le borsette da polso con nodo giapponese. Un’eco di stile orientale che stuzzica gli animi fashion. Ti mostriamo una delle borse più richieste su Amazon, in similpelle. Disponibile anche in altre tonalità.

Knot bag

Pochette da polso

Eccola, la pochette con polsino. Un classico, dicevamo. Ma che si presta anche a svariati riedit. Questo modello firmato Havaianas ci ha colpiti per la sua originalità: realizzato in silicone, presenta anche una texture ispirata alla suola delle iconiche infradito. Decisamente una mossa vincente per completare i tuoi outfit casual!

Pochette da polso

Borsa da polso con paillettes

Le paillettes, si sa, ormai sono state sdoganate anche per i look daily. Insomma, vanno bene a qualsiasi orario del giorno e della notte. Anzi, sono più cool che mai. Allora ecco una pochette da polso ricoperta dai mitici e scintillanti dischetti. PS: c’è anche la catenella.

Mini pouch

Questa borsa rotonda da polso ci ha conquistati subito e irrimediabilmente. Una mini pouch in pelle PU dalla silhouette moderna, casual e al contempo chic. Anche in questo caso, c’è una tracolla che puoi mettere e togliere a piacimento. Tre in una: borsa da polso, cross body bag, handbag!

Riproduzione riservata

Contenuto sponsorizzato: The Wom presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, The Wom potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.