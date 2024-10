Evviva la bellezza autentica di ogni donna: parola di Tezenis

L a nuova campagna è un inno alla capacità di essere se stesse, al valore di tutte e all'inclusività senza eccezioni: scoprila con noi!

“A te che cerchi sempre nuove sfide. O che le affronti ogni giorno. Che sei sempre autentica. Indipendente a ogni costo. A te che sogni a occhi aperti o che hai tanti sogni nel cassetto. A te, che sei sempre unica”: parole che arrivano, eh? Parole in cui è facile riconoscersi e che sono un omaggio, un abbraccio, un sorriso. Le sentiamo pronunciare nell’ultimo spot Tezenis, lanciato in occasione della nuova campagna dedicata al suo intimo più iconico.

Una campagna il cui claim, a sua volta, la dice lunga: Intimo Tezenis. Esalta la tua bellezza. Ci piace questo contenuto. Ci piace il messaggio. Stiamo parlando di un marchio noto a tutti, che ha saputo conquistare i più diversi target. A partire proprio dalla Gen Z. Nel 2023 ha festeggiato il ventesimo anniversario e la sua evoluzione continua. Adesso accelera lungo una strada più che mai necessaria: quella che coincide con la celebrazione della bellezza autentica e unica di ogni donna. Nel segno di un'inclusività senza eccezioni.

Campagna "Intimo Tezenis. Esalta la tua bellezza."

La realtà delle donne

Non solo lo spot. Per la campagna Intimo Tezenis. Esalta la tua bellezza, il brand del Gruppo Calzedonia ha realizzati anche diversi scatti e qui te ne mostriamo alcuni. Protagoniste sono le donne autentiche, appunto. Senza filtri, senza artifici, senza inganni. Normali, potremmo dire? Sì, nel senso più bello e compiuto del termine. Normali e straordinarie.

Tezenis racconta la loro realtà, fatta di sfide da affrontare ogni giorno a testa alta e senza mai mollare. Con un senso di indipendenza che diventa fierezza. Donne che sanno misurarsi prima di tutto con sé stesse, che non rinunciano a inseguire i proprio sogni e obiettivi. Anche se a volte, diciamolo, la faccenda è tutt’altro che semplice! Quello di Tezenis è un omaggio in piena regola. Ed è proprio questo il motivo per cui ci piace.

Scatto della nuova campagna Tezenis

Un intimo essenziale e inclusivo

Come ci piacciono i capi proposti, che in qualche modo accompagnano le donne in ogni fase non solo della giornata ma della vita. Un intimo essenziale e comodo, ma anche ultra femminile, capace di esaltare qualsiasi fisicità e soprattutto la bellezza naturale. Una visione di bellezza inclusiva, reale e universale. Senza dimenticare che si tratta sempre di prodotti accessibili, cosa affatto trascurabile.

Dobbiamo sempre ricordare quanto valiamo e quanto siamo belle, senza mai farci condizionare dai giudizi altrui. E ciò che indossiamo ha un potere da non sottovalutare; del resto, lo conferma anche la psicologia della moda. Il fatto che la lingerie sia quasi sempre celata (ma non dimentichiamo le tendenze del momento!), non significa che rivesta un ruolo secondario. Anzi!

Campagna "Intimo Tezenis. Esalta la tua bellezza."