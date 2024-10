L’amore per i jeans baggy è confermato anche per l’autunno inverno 2024

H anno talmente tanti pregi che sarà difficile privarli del loro posto tra le tendenze moda... E per fortuna! Ecco una selezione di modelli da comprare online.

È vero: tra gioie e dolori, i jeans skinny stanno tornando di moda. Se però per te son più i dolori che le gioie, tira un sospiro di sollievo. Perché è vero anche che i jeans baggy si confermano tra le tendenze moda autunno inverno 2024. Li abbiamo visti alle sfilate più recenti, continuano a essere un must per tante celebs, sono ancora un caposaldo dello street style. Prima di decidere quali acquistare – perché un paio nuovo di zecca è sempre il benvenuto nel guardaroba – vogliamo però mettere in chiaro un paio di cosette. Punto primo: cosa si intende per jeans baggy, esattamente?

Le origini sono da ricercare nella sottocultura hip hop. Negli anni Novanta e Duemila hanno fatto furore grazie, appunto, a un nutrito numero di star che li hanno praticamente eletti a divisa dei look daily per il tempo libero. Dopo un periodo un po’... così, sono tornati alla ribalta grazie alle numerose interpretazioni derivanti dallo sguardo contemporaneo. Perché si tratta di jeans larghi, dalla vestibilità loose. Sì. Ma non di un unico modello, e anche questo è il bello (ecco, abbiamo fatto pure la rima). Ci sono quelli a vita alta e a vita bassa, con il cavallo sceso oppure no, con la gamba dritta o svasata. Quelli lunghi, quelli lunghissimi e quelli che invece arrivano alla caviglia. Le versioni cargo e quelle arricchite da particolari dettagli.

Jeans baggy + blusa second skin a collo alto + giacca varsity

Non importa quale declinazione si scelga (dipende dalla propria bodyshape, dal proprio gusto, dal proprio stile), restano comunque alcuni punti fermi. Tanto per cominciare, il grado di comodità è impagabile. Poi i jeans baggy sono facili da portare e sono anche incredibilmente versatili. Basta poco per passare dal mood casual all’eleganza urbana. Bastano un paio di tacchi e un blazer doppiopetto, per esempio. E adesso ci siamo. Per te, una selezione di jeans dalla vestibilità baggy da comprare online!

A vita alta

I baggy jeans a vita alta sono perfetti rappresentanti di quell’eleganza rilassata che ci piace tanto. La vita alta, si sa, valorizza la silhouette e può risultare davvero molto chic. Di giorno, abbinali a felpa e sneakers e sarai semplicemente… cool. Di sera, vai con le décolleté e infila nei tuoi jeans una camicetta, anche trasparente. Slingback, capospalla (anche il trench va benissimo, ovvio!) e sei pronta.

Jeans baggy + pullover + slingback

... E a vita bassa

Per sottolineare invece l’impronta Y2K dei jeans baggy, punta sui modelli a vita bassa. Che poggiano sui fianchi e – volendo – lasciano intravedere la lingerie (altro trend fortissimo e confermato per questa stagione). Indossali, per esempio, con una canotta bianca e un chiodo. Oppure una felpa cropped, un body, un corsetto. Come abbinare i jeans baggy è una questione di creatività e sperimentazione, ma soprattutto di assoluta libertà. L’unica cosa a cui stare attenti? Evitare il temibile effetto fagotto, ergo bilanciare bene i volumi.

Alla caviglia

I jeans alla caviglia fanno tanto anni Novanta. E con i calzini a vista vanno a nozze. Levi’s ha pure creato un modello ad hoc, i 501 90's, caratterizzati anche dal taglio ampio su fianchi e cosce e dalla vita media. Proprio come quelli di un tempo. Un’anima vintage che seduce al primo sguardo!

Jeans baggy cargo

I jeans baggy, anzi SUPER baggy con i tasconi fanno subito pensare allo stile hip hop e al mondo dei rapper. Li indossi e sono talmente comodi che non li toglieresti più. E pur di non toglierli, cominci a sperimentare combo che vanno ben oltre lo streetwear. Riuscirai a renderli adatti persino ai contesti più formali, ne siamo certi.

Jeans baggy + top cropped + maxi coat

Jeans neri

Gli spiriti rock, ma anche quelli un po’ dark, si illuminano dinanzi a un paio di jeans larghi neri. Se a vita alta, si candidano a diventare la declinazione più versatile dei baggy jeans. Come indossarli? Beh, non ci sono limiti di sorta, davvero. Fai come ti pare, non potremmo darti consiglio migliore!

Jeans bianchi

Jeans bianchi in autunno e in inverno? Oh sì, finalmente stanno cadendo tutti i pregiudizi in merito! Già lo scorso anno c’è stata una vera svolta in tal senso; questo 2024 potrebbe coincidere con la definitiva consacrazione. E ciò vale soprattutto per i jeans bianchi baggy, egregia alternativa ai pantaloni palazzo. I possibili cambi look sono pressoché infiniti e non solo coprono l’intera giornata, ma si rivelano azzeccati per i contesti più diversi. Creano dipendenza.

Jeans baggy + top cropped + bomber in pelle

