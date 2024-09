I jeans skinny sono tornati e diventano un must per l’autunno 2024: comprali online!

E bbene sì, i jeans elasticizzati e aderenti sono nuovamente candidati al titolo di fashion trend. E se per te è un "sì", dai un'occhiata ai migliori modelli da comprare online!

Comodi i jeans a gamba larga o larghissima, eh? E risultano ancora i modelli attualmente più in voga, per la gioia di tanti. Però attenzione: sono tornati i jeans skinny. Li abbiamo già visti avanzare fieri e orgogliosi in passerella, ma il trionfo nello street style è previsto per il prossimo autunno. Dovevamo aspettarcelo, un po’ in virtù dei corsi e ricorsi storici, un po’ perché sono riconducibili all’estetica Y2K. E lo stile anni Duemila continua a essere una prolifica fonte d’ispirazione.

Hanno sempre diviso gli animi, i jeans elasticizzati. Non sono facilissimi da portare, questo bisogna dirlo. Ma d’altra parte, hanno un fascino e una carica di sensualità degni di nota. E poi esaltano la silhouette, accompagnandone le forme con precisione e maestria. Altro vantaggio: si abbinano con grande facilità. E s’infilano in un attimo negli stivali, questione da sottolineare. Se sei del team PRO skinny, ti aiutiamo a scegliere un modello nuovo di zecca. Tra quelli che meglio si allineano alle tendenze moda, naturalmente. Ecco una selezione di jeans skinny da comprare online!

A vita bassa

I jeans skinny online più trendy in assoluto sono quelli a vita bassa, proprio perché questa caratteristica rientra – a sua volta – tra le principali traiettorie dello stile Y2K. Ti mostriamo uno dei modelli più venduti su Amazon, super elasticizzato, dal lavaggio piuttosto chiaro e con qualche piccolo taglio che movimenta il design. Ha fatto il pieno di recensioni positive.

Jeans skinny + stivali

A vita alta

… Ma se proprio no, la vita bassa non ti fa sentire perfettamente a tuo agio, sappi che anche i jeans skinny a vita alta sono cool. E questo che vedi è uno dei modelli Levi’s più conosciuti e apprezzati. In realtà la vita non è alta, bensì altissima! La figura, così, risulta notevolmente slanciata.

Black

I jeans neri esaltano “l’anima” rock di tutte le versioni skinny e si rivelano ultra azzeccati per l’autunno. Questi jeans Only vanno a ruba, perché hanno una vestibilità impeccabile. C’è pure un dettaglio sfizioso che aumenta le quotazioni: i bordi sfrangiati. E guarda la tonalità di nero… Più nero non si può!

Jeans skinny neri

... And White

Ormai da un pezzo il bianco è stato sdoganato anche per l'autunno e l'inverno, questo lo sappiamo bene. E c'è da dire che i jeans bianchi elasticizzati possono essere decisamente chic. Abbinati a un paio di ballerine e un trench, per esempio. Non hai ancora trovato il modello giusto? Guarda un po' qui!

Alla caviglia

I jeans skinny cropped, cioè lunghi fino alla caviglia, hanno quell’aria sbarazzina che inevitabilmente cattura l’attenzione. Fanno un po’… Gianburrasca! E poi sono comodissimi, si indossano con qualsiasi tipo di scarpa: dai tronchetti alle ballerine passando – naturalmente – per le sneakers. Ed ecco un paio di jeans Levi’s ultra collaudati: quando si dice un acquisto sicuro.

Distressed

… Ma quanto amiamo i jeans distressed, cioè rotti, strappati, dall’aspetto volutamente usurato e consumato? Tanto. Anche quando si tratta di modelli aderenti. Concludiamo quindi con questa proposta G-STAR molto particolare: girano intorno alla gamba grazie a giochi di stoffe e cuciture, restituendo un effetto “cavatappi” e modellando la silhouette. Wow!

