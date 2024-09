Bentornata giacca in denim! Le versioni più trendy dell’autunno 2024 da comprare online

L a jeans jacket torna in scena anche per l'autunno 2024, non avrebbe potuto essere altrimenti. Ne stai cercando una? Scopri le versioni che fanno rima con tendenza!

Giacca di jeans per l’autunno 2024 e dove trovarla... online, ovviamente. Aspetta un secondo però: diciamo “di jeans”, ma sappiamo bene che la definizione corretta è “giacca in denim”. Solo che ci piace più nell’altro modo, ammettiamolo tutti insieme. Un modo che usiamo fin da ragazzini, perché il bello è questo: la jeans jacket entra presto nella nostra vita e non ci lascia più, come una sorta di fedele amica. Uno di quei capi timeless e transgenerazionali che mettono tutti d’accordo, insomma.

C’è stato un periodo in cui l’abbiamo un po’ trascurata, è vero. Poi, grazie anche agli input di numerosi brand e designer, l’abbiamo riscoperta. Con grande entusiasmo. Adesso è uno dei capispalla irrinunciabili nelle mezze stagioni, ma anche il pezzo furbo per le serate estive in cui fa freschetto. O freschino, decidi tu. Aggiungiamo che il rinnovato successo delle giacche di jeans è dovuto anche al total denim, un trend che continua ad accendere gli animi. Ma d’altra parte, capospalla di questo genere rendono possibili molti altri abbinamenti. Le indossiamo con le gonne lunghe, con gli abiti lunghi e mini, con le mini gonne. I bermuda, i pantaloni sartoriali, i leggings capri, gli hot pants. Quello che ci pare, senza particolari eccezioni. Tornando al punto di partenza: è giunto il momento di comprare una giacca di jeans per l’autunno 2024, meglio se online, sei d'accordo? Ecco una selezione dei modelli di tendenza!

Look total denim con giacca in jeans

Slim fit

La giacca di jeans aderente è tornata direttamente dagli anni Duemila e oggi è tra le versioni più gettonate. Senza dubbio rappresenta la scelta perfetta quando si tratta di combo con gli abiti, delle più svariate tipologie. Per quanto riguarda i pantaloni, invece, abbiamo due possibilità: abbinarla a modelli dalla gamba larga, per bilanciare i volumi, oppure continuare sulla strada dello… stretch. E in quest’ultimo caso, i jeans skinny sono il top.

Abito total white + giacca jeans

Cropped

È ancora cropped mania, lo sappiamo. Ma c’è da dire che la giacca in denim corta, anzi cortissima, divide nettamente gli animi. Chi la ama e chi la boccia, non ci sono vie di mezzo. Però una cosa è certa: si presta egregiamente alla creazione di quegli outfit a strati che sono imprescindibili in autunno come in primavera. Tu cosa ne pensi?

Oversize

Un’altra giacca di jeans per l’autunno 2024? Quella oversize, naturalmente! Comoda, democratica, indiscutibilmente cool. Meglio ancora se il design strizza l’occhio allo stile retrò, come nel caso di questa giacca Levi’s: l’impronta degli anni ’90 è sottolineata dalle tasche con due pattine e dalla silhouette “inclinata”. Una proposta che davvero non passa mai di moda.

Giubbotto in jeans + bermuda in denim + stivali

Black

La giacca di jeans nera è un inattaccabile passepartout, può essere l’alternativa vincente alla giacca di pelle. Ci piace pure per il suo twist rock, quasi superfluo specificarlo. Questo modello è classico, caratterizzato da una vestibilità regular. Adatto a qualsiasi silhouette. Anche grazie a una piccola percentuale di elastan.

Senza colletto

Cerchi una giacca di jeans per l’autunno 2024 che sia originale e diversa dalle altre? Eccola: la principale peculiarità è la mancanza di colletto. Ergo, si tratta di un modello con collo alla coreana. Ma non finisce qui, c’è anche un altro dettaglio che fa la differenza: lo stesso collo è sfrangiato. Bello anche questo lavaggio blu scuro che fa risaltare le cuciture.

Perle&perline

Le applicazioni 3D sono una tendenza moda che si fa sempre più forte, come preannunciato anche dalle sfilate Autunno Inverno 2024. Allora che ne pensi di questa giacca denim impreziosita da candide perle e perline e da un design retrò? Una proposta irresistibile per le più romantiche.

