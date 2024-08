La gonna trasparente è l’intrigante tendenza che sfida le temperature

S ì, la sheer skirt è tra i trend moda dell'autunno inverno 2024. Temi sia troppo audace? Tutto sta nel modo in cui decidiamo di indossarla.

È stato messo in chiaro durante le ultime Fashion Weeks: il trend delle trasparenze terrà banco anche nell’autunno inverno 2024. La gonna trasparente, soprattutto. In pizzo, organza, tulle, seta; decorata con cristalli e paillettes oppure no. Tendenzialmente midi, in alcuni casi più lunga ma raramente più corta. Nera, bianca, color nude. Oppure caratterizzata da tonalità più vivaci, ma questa è un’altra opzione tra le meno frequenti. Il fascino è innegabile, come è evidente la carica di sensualità che porta con sé. E chi se ne importa se le temperature scendono e scenderanno inesorabili. Però si pone il seguente dilemma: come adattare questa tendenza alla vita di tutti i giorni, agli outfit della quotidianità?

Certi trend si rivelano ipnotici durante le sfilate. Restano tali se interpretati dalle celebs, magari lungo i red carpet o nel corso di eventi ultra glam. Ma il passaggio allo street style – diciamo la verità – poi risulta tutt’altro che fluido. Ecco, il nude look rientra in questa sorta di casistica. E per mantenere il focus sulle sheer skirts, lo conferma la frequenza con cui poniamo a Mr. Google domande del tipo “Cosa mettere sotto una gonna di tulle trasparente?”, “Come abbinare la gonna trasparente?”. La lieta novella è che le risposte sono arrivate dalle passerelle stesse. Ricevendo piena approvazione dalle trendsetter e fashioniste doc.

Charli XCX con sheer skirt + maxi pull

Come indossare la gonna trasparente

Per quest’autunno 2024, come per l’inverno che seguirà, la gonna trasparente si indossa con maxi pull, maxi felpe, maxi cardigan. E già così, diventa meno audace. Adatta persino ai look daily.

Gonna in pizzo + maxi cardigan

Se ti sembra ugualmente un po’ troppo (o forse sarebbe più esatto dire troppo… poco), ci sono alternative ugualmente cool: le combo con blazer oversize, trench e cappotti.

Sheer skirt + pullover + blazer oversize

Se al contrario vuoi porre l’accento sul potere seduttivo di questo capo, devi… accorciare. Ed ecco che la sheer skirt va a nozze con le culotte e con camicie, top e giacche cropped. Oppure con pezzi a loro volta trasparenti. Si parla di outfit da sera, naturalmente. Un’osservazione: meglio evitare un risultato finale all’insegna delle aderenze. La gonna trasparente di questi tempi può essere considerata una fiera esponente del quiet luxury: è sostanzialmente semplice e trova nei volumi piuttosto morbidi il complemento ideale.

Completo sheer in pizzo con lingerie a vista

Quale gonna trasparente scegliere

Attenzione. Molto sta anche al tipo di gonna trasparente che si sceglie. Perché il grado della trasparenza stessa, tanto per cominciare, è variabile: ci sono anche i modelli a più strati che lo attenuano. Altri, invece, sono dotati di sottogonna (pure removibile, così puoi decidere a seconda dell’occasione se tenerlo o meno). Altri ancora sono trasparenti da metà coscia oppure dal ginocchio in giù. Insomma, c’è la possibilità di calibrare in base al proprio mood.

Gonna trasparente + pullover + giacca con cintura

Infine, tieni presente che indossare collant coprenti sotto una gonna trasparente è una mossa che aiuta a superare facilmente un’eventuale remora. E lo stesso dicasi per gli stivali cuissardes. Adesso una gallery con alcune tra le proposte più glam dell’autunno inverno 2024!

1/10 Gonna in pizzo con sottogonna (DOLCE&GABBANA) 2/10 Gonna a strati in tweed di seta (GUCCI) 3/10 Gonna in tulle e organza (EMPORIO ARMANI) 4/10 Gonna a matita in pizzo (SAINT LAURENT) 5/10 Gonna in tulle con strass (SPORTMAX) 6/10 Gonna midi in organza (PRADA) 7/10 Gonna in tulle con paillettes e strass (ZARA) 8/10 Gonna a tubino in pizzo con sottogonna (PATRIZIA PEPE) 9/10 Gonna in tulle con cristalli (SIMONE ROCHA) 10/10 Gonna midi in pizzo (DESIGUAL) PREV NEXT