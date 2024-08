Preparati al back to the scene delle logo belts

S e ce lo avessero detto non ci avremmo creduto subito, ma la moda parla chiaro. Le logo belts sono di nuovo un nice to have!

Tremate tremate le logo belts sono tornate! Ma questa volta non sono brividi di terrore, anzi, sono di pura emozione. Sappiamo che le cinture con la fibbia brandizzata ti riportano alla mente gli anni 2000, quando le signature dei marchi erano ampiamente sfoggiate per dichiarare uno status symbol (a tratti con risultati un po’ kitsch... ma questa è un’altra storia, ndr ). Però stai tranquilla perché la nuova logo mania delle luxury belts è decisamente più glamour e sicuramente più indossabile. Che tu ci creda o no, questo accessorio vanta un heritage di pacata eleganza. D’altra parte anche le sfilate parlano chiaro: che sia (finalmente) arrivato il momento di accantonare il lusso tranquillo?

Logo belt + jorts di jeans + polo T-shirt

Parliamoci chiaro: le logo belts, se indossate nel “modo scorretto”, possono passare facilmente da cool a weird. Colpa degli abbinamenti, della moda che cambia o del minimalismo silenzioso a cui per molto tempo siamo state devote, la cintura marchiata l'avevamo messa in stand by a “data da definirsi” in un angolino dell’armadio. Quasi dimenticandocene. Poi sono successe due cose. La nuova Chloé di Chemena Kamali ha rispolverato il boho chic con quel tocco di massimalismo affidato a una cintura in catena logata. Mentre Bella Hadid ha stupito tutti con un total look Gucci accessoriato dall’iconica belt dalla doppia G, facendoci ricordare quando la GG Marmont di Alessandro Michele era diventata un must have assoluto.

Liya Kebede con la logo belt di Chloé

C'è poco da dire, la new wave di questo binomio ha in un batter d’occhio sancito ufficialmente il come back delle logo belts. Chiaramente questa nuova trend mania che si prospetta essere un never without per il prossimo autunno-inverno si presta ad essere indossata in modo molto diverso rispetto al passato. Scordati quindi l’estetica Y2k. La cintura con fibbia griffata nel 2024 si porta strategicamente, posizionata in un punto vita che giova al look generale. Può quindi essere sfoggiata a vita bassa o media, su abiti, su micro shorts o sopra ai cappotti. Meglio se sottile, in modo da assicurare la chicness e il carattere elegante. Ma se per caso ne hai una vintage più spessa come quella trapuntata di Chanel va bene uguale. Ricorda però di non esagerare con l’outfit nel complesso.

Logo belts + shirt + midi skirt + jacket

Da Prada a Celine, da Hermès a Etro e Loewe, tutti i brand più posh hanno ridimensionato le loro logo belts. A te sta scegliere la tua fav e chissà che per Natale quest’anno la cintura griffata con fibbia sottile non sia uno dei regali super apprezzati!

Logo belts 1/11 Cintura logata (GUCCI) 2/11 Logo belts in pelle (CELINE) 3/11 Cintura reversibile (FENDI) 4/11 Leather logo belt (DOLCE&GABBANA) 5/11 Cintura con placca (VIVIENNE WESTWOOD, via Farfetch) 6/11 Logo belt marrone (MIU MIU) 7/11 Cintura in pelle chiara (LOEWE, via Myrheresa) 8/11 Logo belt sottile (HERMÈS) 9/11 Cintura con catena (CHLOÉ) 10/11 Chain belt (VALENTINO) 11/11 Cintura a catena con perla (DIOR) PREV NEXT