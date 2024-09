Con il pantsuit sei glamour from head to toe

O ld style? Assolutamente no! Dal red carpet alle strade, il pantsuit, non si prende troppo sul serio e diventa un mainstay del guardaroba

Regola numero uno: mai sottovalutare le potenzialità del pantsuit. Quest’autunno il completo maschile ha intenzione di ribadire la sua essenza timeless a colpi di rivisitazioni stilistiche e design più contemporanei. Possiamo quindi affermare con assoluta certezza che il tailleur sarà sicuramente un mainstay del tuo essential per la prossima stagione fredda in arrivo. E vogliamo ribadirlo già ora: non è assolutamente un capo noioso anzi, tutt’altro! Basta scegliere quello giusto a seconda dell’occasione e in base al tuo umore. Perché, che tu ci creda o no, la combo giacca-pantalone può anche non prendersi troppo sul serio e giocare con numerose micro tendenze!

Completo oversize + heels + camicia + handbag con charms

È vero, il pantsuit è indubbiamente un caposaldo dell’officewear. Non si contano gli esempi nella storia della moda che vedono proprio la business woman indossare il completo come simbolo di potere, intraprendenza e indipendenza. Ma il tailleur negli anni ha saputo reinventarsi, sdrammatizzando alcune rigide impostazioni per favorirne altre più sperimentali, eclettiche e colorate. Quelle che bene si sono adattate all’idea della nuova working-girl 2.0, reperibile h24, ma glamour dall’ufficio fino all’aperitivo senza passare da casa.

Pantsuit coquette + T-shirt

Non fraintendere, la coolness del pantsuit non cala se ne scegli uno monocolore. Julia Roberts sul tappeto rosso dei Golden globes targati '90 di certo non passò inosservata (il suo era di Armani, ndr). E oggi sarebbe ancora giustissima su un red carpet, magari con quello di Schiaparelli con cravatta treccia di capelli. Se invece vuoi un effetto più alla “Emily in Paris“ allora hai svariate opzioni. Primo fra tutti c’è il pantsuit check, che grazie alle sue diverse declinazioni di palette può essere un buona scusa per divertirsi con gli accessori. Poi c’è il gessato, quello di pelle, quello floreale e quello in denim. Nulla ti vieta di giocare con i vari pezzi dei completi, combinandoli per crearne uno personalizzato. Attenzione però alla formula magica: con i colori puoi tentare un azzardo, con i tessuti devi avere un occhio di riguardo.

Pantsuit + shirt + tie + loafers

Invece, sai qual è un dettaglio che può cambiare in corsa il carattere del tuo pantsuit? La scarpa. Perché in generale da un paio di tacchi a una sneaker è tutto un altro mood. Pensiamo ad un'altra scena: immagina di indossare un completo nero per il tuo daywear insieme a un paio di ballerine. Arriva la sera e al posto delle flat shoes, indossi un paio di boots eccentrici e decisamente particolari, come lo stivale zoccolo di Alexander McQueen per esempio(!!). Decisamente un'altra musica, non credi? Che dire, ora lasciamo scatenare il tuo estro. Così potrai sfatare il mito del "completo noioso".

Pantsuit 1 / 10 1/10 Giacca da tailleur con motivo a righe (SANDRO) 2/10 Pantaloni ampi (H&M) 3/10 Blazer doppiopetto (MAX&CO.) 4/10 Pantaloni check con piccole applicazioni in metallo (BEATRICE B., via Yoox) 5/10 Blazer con chiusura decentrata (JACQUEMUS, via Mytheresa) 6/10 Pants a vita alta (VICTORIA BECKHAM, via LuisaViaRoma) 7/10 Blazer in pelle (BLAZÉ MILANO) 8/10 Jeans gamba larga (UNIQLO) 9/10 Blazer con dettaglio fiore (IPEKYOL, via Zalando) 10/10 Pants cut out (ZARA) PREV NEXT