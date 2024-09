Questione di geometrie: il knitwear a rombi è top

M ust have dell’armadio del nonno, il maglione con il motivo Argyle non smette di essere trendy! L’it knitwear a rombi si muove tra impressioni granny e mood da club elitario.

Fino a qualche tempo fa il knitwear a rombi era considerato troppo "vecchio stile" e decisamente weird. Poi però questa convinzione del fashion system aveva fatto dietro front con Dua Lipa. Quando la singer (che ancora non era rossa ciliegia, ndr) postò un suo look con uno sweater a trama geometrica di Burberry by Riccardo Tisci. Da lì il côte della moda iniziò a guardarlo con occhi diversi. Adesso, qualche anno più tardi di quel fatidico post, questo caldo maglione è un capo essenziale del guardaroba.

Forse è colpa delle tendenze che lo hanno reso protagonista, da quella golf club a quella preppy e granny. O delle collezioni portate in passerella e dei looks street style fotografati appena fuori dagli show. A prescindere dal sistema causa-effetto, però, è ormai ovvio che il maglione geometrico dallo stampo retrò è da considerare un must have per la stagione in arrivo. Perché? Come lo metti lo metti, ma il risultato sarà sempre non scontato e indiscutibilmente wow.

Knitwear a rombi sulle spalle + blazer e pants di pelle

Non vogliamo ripercorrere la storia dei tempi, ma sappi che il knitwear a rombi deve l’origine (e la fama) del suo motivo al clan scozzese Campbell di Argyll. Nella moda, numerosi designer tra cui Vivienne Westwood, hanno ripreso questa particolare fantasia a losanghe per farne alcune creazioni che oggi sarebbero da collezione. Il maglione a rombi tuttavia ha dovuto aspettare parecchie stagioni prima di essere socialmente (e commercialmente) accettato dai trend setter più posh. Ma ora è ufficialmente il suo turno! Quindi, bando alle ciance, capiamo come elevare il tuo look con questo capo. E ti avvisiamo: le idee di match sono davvero moltissime!

Knitwear polo a rombi + gonna a pieghe + hand bag

Preso da solo il knitwear a rombi può essere considerato un classico. Con quella giusta dose di alta borghesia che un po’ rimanda ai cassettoni con la naftalina della nonna, un po’ alla cabina armadio di Serena Van Der Woodsen. Non a caso il modo più a tema per sfoggiarlo è proprio con una gonna a pieghe. Per svincolarsi un po’ dal classicismo, però, basta davvero poco. Per esempio anche la prima opzione diventa più studiata se sotto la gonna metti un paio di pantaloni. Oppure puoi portare il maglione a rombi sia abbinandolo a dei micro short e un coat extra long, sia con un semplice paio di jeans e un trench con spalle importanti.

Maglione a rombi + skirt over pants + heels

Se vuoi un twist style urban, ma sicuramente d’effetto, matcha il tuo knitwear a rombi con un paio di jorts e cowboy boots oppure abbinalo a una gonna in pelle a palloncino (nera, burgundy, olive green...) e a una giacca cerata con colletto a contrasto. Puoi davvero interpretare le scottish vibes come vuoi! Intanto noi qui sotto ti lasciamo uno starter pack, così puoi iniziare a prendere le misure!

