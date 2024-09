10 Gioielli da avere nel portagioie (e comprare online)

N e vorremmo a bizzeffe, è vero. Ma procediamo per gradi, con la lista dei bijoux che ogni donna dovrebbe possedere e che si possono subito comprare online!

I bijoux non sono fatti per dare alle donne un'aura di ricchezza, ma per renderle belle. Diceva Coco Chanel. I diamanti sono i migliori amici delle ragazze. Cantava Marilyn Monroe. E potremmo continuare per un bel po’, con gli aforismi e le citazioni riguardanti il grande amore che unisce l’universo femminile e i jewels. Un amore interminabile, che attraversa il tempo senza mai essere scalfito e che – naturalmente – coinvolge anche noi in prima persona. Sì, ma quali sono i gioielli da avere nel portagioie? Perché ne compreremmo a bizzeffe, figuriamoci. Ma – ahinoi – ciò è possibile per poche. Allora bisogna cominciare da una “base”, una piccola collezione personale composta dai must have. Ovvero quei gioielli che non passano mai di moda, che hanno il potere di rendere speciale qualsiasi outfit. Che, appunto, si addicono ai look più diversi. Vogliamo condividere con te un elenco composto da 10 pezzi. E altrettante proposte da acquistare online.

Collana punto luce

Quali gioielli dovrebbe avere una donna, dunque? Al primo posto c’è il punto luce, ovvero un gioiello composto da una catena sottile e un pendente piccolo ma luminoso. Che può essere un diamante, un cristallo, un semplice zircone. Il punto luce si indossa preferibilmente sul collo nudo. Nella sua essenzialità, è campione di eleganza. E poi regala luminosità al volto, questione tutt’altro che secondaria.

Orecchini a cerchio

Un altro grande classico, a proposito di gioielli, sono gli orecchini a cerchio. Negli anni Ottanta andavano forte quelli sottili e dal diametro over, negli anni Novanta si sono un po’ rimpiccioliti. La versione che adesso risulta più trendy? I cerchi “midi” – definiamoli così – ma bold, cioè piuttosto spesso. Ecco una proposta online che va letteralmente a ruba!

Anello cocktail

Anche il cocktail ring è tra i gioielli da avere, senza se e senza ma. Diventato celebre nell’America degli anni Venti, perché simboleggiava una sorta di ribellione al Proibizionismo, si chiama così perché le ragazze lo mettevano bene in mostra quando ordinavano da bere nei locali. In effetti, si tratta di un anello piuttosto vistoso, caratterizzato da una pietra grande (più o meno preziosa) e generalmente colorata.

Orecchini con brillanti

Parlavamo, prima, di collane punto luce. Ma tra i must have meritano un posto anche gli orecchini punto luce. Cioè piccoli, con brillanti (anche in questo caso, più o meno preziosi) e dal design piuttosto semplice. Stanno bene a tutte. E poi hai presenti quei giorni in cui il nostro volto ci appare un po’ pallido e spento? Ecco, orecchini del genere risollevano decisamente la situazione. Oltre ad essere impeccabili SEMPRE, anche nei contesti più eleganti e formali.

Bracciale tennis

Bene, stiamo scoprendo insieme quali sono i gioielli che una donna dovrebbe possedere. Una lista in cui troviamo anche l’iconico bracciale tennis, caratterizzato da una fila di brillanti e una chiusura a scomparsa. Si chiama così dal 1987, cioè da quando la tennista Chris Evert - durante un match degli US Open – ne perse uno, che era il suo portafortuna, proprio mentre giocava. E chiese addirittura di interrompere il match per cercarlo. L’eternity bracelet - prima era conosciuto con questa definizione - è sempre di gran classe.

Collana choker

… E poi c’è la collana choker, che a sua volta ha origini remote ed era tornata prepotentemente in auge già nel 2023. Stiamo parlando del girocollo, per intenderci meglio. Che può essere realizzato in una serie di materiali diversi nonché caratterizzato dai più svariati design. Tra le versioni di tendenza troviamo il choker in metallo, bold oppure minimal come questo.

Collana sautoir

Se ti diciamo collana sautoir, forse, sulla tua testa sorge un punto interrogativo. Eppure, scommettiamo che ne possiedi almeno (almeno!) una. Stiamo parlando della collana lunga e sottile, impreziosita oppure no, da ciondoli e pietre ma sempre essenziale. Nata negli anni Venti, ha sempre conservato il suo posto tra i gioielli da avere grazie alla sua estrema versatilità. Risulta perfetta h24 e con qualsiasi look e stile!

Anello a fascia

Andiamo avanti con l’elenco dei gioielli più venduti in ogni tempo e in ogni spazio. Troviamo anche l’anello a fascia, che tra l’altro in questo periodo risulta particolarmente cool per due ragioni: il successo dei gioielli bold e l’amore collettivo per i bijoux essenziali. Perché è a fascia, sì, ma con zero fronzoli.

Bracciale rigido

Il bracciale rigido non è un gioiello iconico, ma con il tempo è diventato un must have. E lo dimostra la sua presenza, stagione dopo stagione, nelle collezioni di tutti (o quasi) i marchi di jewels. Può essere basic oppure molto più elaborato, super prezioso oppure low cost, in tutti i casi ha fascino e personalità da vendere. E molte it-girls amano indossarlo anche sopra il polsino di maglioni e camicie.

Collana di perle

Chiudiamo davvero in bellezza, con la collana di perle. Il filo di perle. Non c’è bisogno neppure di spiegare perché sia nella lista dei gioielli che ogni donna dovrebbe (e vorrebbe) avere. Ok, le perle sono costose. Ma per il momento puoi anche acquistarne una fatta con perle di conchiglia o altri materiali più easy. Alcune, come questa che ti mostriamo, sono super economiche ma fanno davvero un bell’effetto. Una donna ha bisogno di fili e fili di perle, diceva Coco Chanel.

