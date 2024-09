Borse per l’università, cool e pratiche: tutti i modelli promossi… a pieni voti

D evono possedere requisiti ben precisi, ma anche riflettere il nostro stile personale. E se ancora non hai trovato la bag del tuo cuore, ti aiutiamo noi!

Bene, si torna tra i banchi. Non facciamoci prendere dalla malinconia, abbiamo diverse cose a cui pensare. Ergo, restiamo concentrat*. La questione look per il back to school, ovvero per il ritorno a scuola e all’università, l’abbiamo già affrontata. Con soddisfazione, decisamente. Adesso tocca alle borse per l’università. E la faccenda non va affatto presa alla leggera. Perché è OBBLIGATORIO che possiedano 3 requisiti ben precisi, tanto per cominciare: devono essere capienti, maneggevoli e cool.

Perché sì, è anche importante che la bag in questione si addica allo stile personale ed è preferibile che si riveli adatta anche ad altri contesti, per ovvi motivi. Allora quali sono le migliori borse per università? Partendo da modelli timeless, che però si allineano perfettamente alle tendenze moda autunno 2024, abbiamo per te una serie di idee molto interessanti per procedere con un risolutivo acquisto online!

It-bag a mano capiente

Tote bag

Quali borse si usano per l’università? Beh, non ci sono regole scritte né doveri di sorta, ci mancherebbe. Però la tote bag, cioè la borsa capiente e dotata di due manici piuttosto lunghi, è sempre un’ottima scelta. Perché puoi metterci un’infinità di cose dentro, tanto per cominciare: libri, quaderni e quadernoni, astucci. Volendo anche la schiscetta e l’ipad. E poi non passa mai, mai, mai di moda!

Tote bag

Briefcase

Poi c’è la briefcase, che è simile alla tote ma più “specifica” per l’università e il lavoro. Ha forma rettangolare, manici, spesso anche la tracolla. Il modello che ti mostriamo, gettonatissimo, può contenere anche il laptop e l’ipad, nonché un’infinità di altri oggetti. La cosa ancora più bella? Internamente è diviso in più scomparti. E che dire del design, così chic ed essenziale?

Borsa porta pc

Se spesso usi il pc all’università, e lì trascorri comunque un bel po’ di tempo ogni giorno, potresti puntare sulla classica borsa porta pc. Composta da scomparti interni e tasche esterne, nella quale infilare praticamente di tutto. Migliaia e migliaia di recensioni positive per questa borsa università in vendita su Amazon, guarda anche tu!

Cartella

Nell’elenco delle borse per università più glamour, ma al contempo comode e pratiche, inseriamo anche la… Cartella! Sì, proprio quella che si usava un tempo alle elementari. E che, sulla scia del grande amore per lo stile retrò che oggi unisce tutt* noi, è tornata prepotentemente alla ribalta. Conquistando anche gli adulti, che anzi ne sono diventati i principali estimatori. Ma quant'è bella, vero?

Borsa capiente in pelle e tela

Borsa messenger

Sei un tipetto dinamico, in perenne movimento e sempre indaffarato? Punta sulla borsa messenger, che è super capiente ma ti lascia le mani libere. E poi ha un aspetto casual, ma anche un po’ old, che la rende sempre molto affascinante. Questa borsa Eastpak sta andando a ruba, non perdere altro tempo!

Shopper bag

Se invece il perfetto ordine non è per te una priorità, se preferisci una borsa grande in cui infilare tutto al volo (magari perché sei spesso e volentieri in ritardo…) e via, la shopper bag è la scelta ideale. Lo è anche per chi preferisce portare all’università due borse: quella “personale”, anche in formato small, e quella riservata a libri, quaderni & Co. Guarda questa, è irresistibile!

