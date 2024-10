La giacca biker ha (sempre) una marcia in più: le proposte più cool per l’autunno 2024

G rintosa, cool, versatile: la biker jacket non passa mai di moda. E noi ti mostriamo una selezione di modelli da comprare online... a prova di fashionisti!

Proprio vero: certi amori non finiscono mai. Uno di questi è quello per la giacca biker. Il chiodo, per intenderci. Ha attraversato la storia, contribuendo anche a caratterizzare e identificare icone del calibro di James Dean e Marlon Brando. Non teme le mode, perché di moda non passa mai. È un capo genderless, grintoso, affascinante. Rock. Ma che si presta a infiniti abbinamenti, anche giocati su contrasti netti: pensa, per esempio, alle combo con gli svolazzanti abiti boho oppure con i pantaloni sartoriali.

Anche il fashion system ama la biker jacket alla follia; infatti popola le collezioni – stagione dopo stagione – delle maison più prestigiose come quelle dei brand più easy e accessibili. Non è presente nel tuo armadio oppure hai proprio voglia di un nuovo acquisto? Perfetto: ecco una serie di giacche biker donna da comprare online per quest’autunno 2024. La marcia in più è assicurata!

Classica, in vera pelle

Partiamo proprio dalla giacca biker come tradizione vuole. Dunque una giacca di vera pelle nera, dal fit sostanzialmente slim, dotata di zip, tasche e cintura poco sopra il bordo inferiore. Si aggiungono altri dettagli – per esempio bottoni in metallo e mostrine – che arricchiscono ulteriormente il design. Questa è una perfetta rappresentante del genere!

Faux leather

Le giacche biker in ecopelle o similpelle sono un’ottima alternativa, per due motivi chiavi: rappresentano una scelta ecologica e costano meno. Ti mostriamo subito una delle giacche più vendute su Amazon, è disponibile in diverse tonalità ma noi abbiamo scelto questo grigio/verde effetto used. Intrigante.

Essenziale

Preferisci i design più leggeri? Allora ecco una giacca biker donna essenziale e molto chic. Morbida al tatto, dalla vestibilità che si adatta a differenti bodyshape e con colletto alla coreana. Questo color caffè ci piace molto, ma sono disponibili anche altre nuance.

Con ricami

Se al contrario ti stuzzicano le giacche di pelle con ricami, ti accontentiamo subito. Questo modello in similpelle presenta un design decisamente “biker”, ma i ricami floreali aggiungono un accento girlish che non passa certamente inosservato. E d’altra parte, non risulta neppure eccessivo.

Con borchie

Sei un tipetto rock inside? Questo chiodo con borchie potrebbe fare al caso tuo. Concepito per essere notato, bisogna dirlo. Le borchie abbondano, eppure non si ha la sensazione di un... surplus. Per il resto, anche in questo caso si tratta di un modello sostanzialmente fedele alle origini.

Colorata

La giacca biker è nera, in genere. Oppure marrone. In alternativa, di altre tonalità sempre sobrie e neutre: beige, caramello, verde bosco. Ma perché non considerare l’idea di un chiodo colorato, intendiamo… Cromaticamente assai vivace? Bella mossa, non c’è che dire. E se ti senti una vera Brat girl, questa proposta è tutta per te!

